Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét

Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrajnában Magyar Péter győzelem kijev

„Száz ágyúlövéssel ünnepelnék” – Ukrán elemző Magyar Péter lehetséges győzelméről beszélt (VIDEÓ)

2026. február 28. 13:20

Ukrán szakértő szerint Ukrajnában komoly várakozás övezi a magyar választásokat. Az elemző úgy véli, egy esetleges győzelem esetén Kijev tűzijátékkal és ágyúlövésekkel ünnepelhetné a politikai fordulatot.

2026. február 28. 13:20
null

Jurij Romanjuk ukrán elemző, az „Ukrajna a NATO-ban” nevű szervezet vezetője szerint az ukrán közvélemény egy része kifejezetten a Tisza Párt sikerében érdekelt a magyarországi politikai versenyben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Állítása szerint ennek oka az, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Kijev nagyobb pénzügyi és katonai támogatásra számíthatna, mint a jelenlegi magyar kormány politikája mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Romanjuk április 12-re utalva úgy fogalmazott: amennyiben Magyar Péter nyerné a választásokat, 

„Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Magyar győzelmét”. 

A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy az elemző szerint egy politikai fordulat Budapesten érdemi változást hozhatna a magyar–ukrán kapcsolatok és a támogatáspolitika terén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. február 28. 15:11
Ez is olyan galíciáner kinézetű. Tarnopol vagy Ivano-Frankovszk?
Válasz erre
0
0
Nemmostszülettem
2026. február 28. 15:08
Lesz még több is abból az ágyúlövésből, ne aggódjatok. Ilyen pofátlanul, nyíltan a Tisza szekerét tolni külföldről, elképesztő. Erről milyen jelentést ír majd az EBESZ? A kampányt is figyelik.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. február 28. 15:07
Ennek tán a Szaros sem örül nyíltan....
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. február 28. 15:04
mapöti is felhívta ezt a seggfej náci ökröt, hogy ne segítsen, mert csak rosszabb lesz az esélye?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!