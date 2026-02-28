„Száz ágyúlövéssel ünnepelnék” – Ukrán elemző Magyar Péter lehetséges győzelméről beszélt (VIDEÓ)

Magyar Péter kém barátja kitálalt: természetes, hogy az ukrán hadsereget segíti
Botrányos kijelentések hangzottak el az interjúban.
Ukrán szakértő szerint Ukrajnában komoly várakozás övezi a magyar választásokat. Az elemző úgy véli, egy esetleges győzelem esetén Kijev tűzijátékkal és ágyúlövésekkel ünnepelhetné a politikai fordulatot.
Jurij Romanjuk ukrán elemző, az „Ukrajna a NATO-ban” nevű szervezet vezetője szerint az ukrán közvélemény egy része kifejezetten a Tisza Párt sikerében érdekelt a magyarországi politikai versenyben.
Állítása szerint ennek oka az, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Kijev nagyobb pénzügyi és katonai támogatásra számíthatna, mint a jelenlegi magyar kormány politikája mellett.
Romanjuk április 12-re utalva úgy fogalmazott: amennyiben Magyar Péter nyerné a választásokat,
„Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Magyar győzelmét”.
A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy az elemző szerint egy politikai fordulat Budapesten érdemi változást hozhatna a magyar–ukrán kapcsolatok és a támogatáspolitika terén.
