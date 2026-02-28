Irán rakétákkal lövi szomszédait, miközben romba dől Teherán – Teljes káosz a Közel-Keleten

Az Egyesült Arab Emírségek lezárta légterét, hasonló döntést hozott Kuvait, Bahrein és Katar is. Emellett lezárták az iráni és az iraki légteret is.

A helyzet következtében sorra törlik a járatokat:

az Emirates ideiglenesen felfüggesztette járatait, a flydubai egyik mai járatát törölték, a Wizz Air Abu Dhabi-járatait március 7-ig leállították, több gép pedig útközben fordult vissza.

Mindezt mert érkeztek a hírek, hogy Izrael támadást indított Irán ellen. A fejlemények gyorsan változnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.