Irán rakétákkal lövi szomszédait, miközben romba dől Teherán – Teljes káosz a Közel-Keleten
2026. február 28. 14:55
Támadások érték az Öböl-menti térséget, több ország lezárta légterét, a légitársaságok pedig egymás után törlik járataikat. Az utasokat arra kérik, folyamatosan figyeljék a friss információkat, mert a helyzet percről percre változik.
Az iráni–izraeli konfliktus új szintre lépett: katonai bázisokat értek találatok, drónok és rakéták csapódtak be, több ország lezárta légterét. A járattörlések miatt magyar utasok is a térségben rekedtek.
Megtörtént, amire már hetek óta vártak az elemzők: Izrael és az Egyesült Államok megelőző támadást hajtott végre az iráni iszlamista rezsim ellen. Most a világ feszülten figyeli, hogy mi lesz a következő lépés.