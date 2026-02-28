Ft
Irán rakétákkal lövi szomszédait, miközben romba dől Teherán – Teljes káosz a Közel-Keleten

2026. február 28. 14:55

Támadások érték az Öböl-menti térséget, több ország lezárta légterét, a légitársaságok pedig egymás után törlik járataikat. Az utasokat arra kérik, folyamatosan figyeljék a friss információkat, mert a helyzet percről percre változik.

2026. február 28. 14:55
null

Gyors ütemben romlik a biztonsági helyzet a Közel-Keleten

több Öböl-menti városban rakétatámadásokról érkeztek jelentések, miközben a térség légiközlekedése gyakorlatilag megbénult. 

Dubajt támadás érte, a beszámolók szerint a rakétákat leszedték. Abu Dzabit találat érte, Dohát szintén, és Abu Dzabi felett újabb rakétát észleltek.

Az Egyesült Arab Emírségek lezárta légterét, hasonló döntést hozott Kuvait, Bahrein és Katar is. Emellett lezárták az iráni és az iraki légteret is. 

A helyzet következtében sorra törlik a járatokat: 

az Emirates ideiglenesen felfüggesztette járatait, a flydubai egyik mai járatát törölték, a Wizz Air Abu Dhabi-járatait március 7-ig leállították, több gép pedig útközben fordult vissza.

Mindezt mert érkeztek a hírek, hogy Izrael támadást indított Irán ellen. A fejlemények gyorsan változnak, a folytatás egyelőre bizonytalan. 

Az utasokat arra kérik, hogy folyamatosan figyeljék a légitársaságok hivatalos tájékoztatását és az aktuális járatinformációkat, 

mivel a helyzet percről percre alakul.

Nyitókép: Mike Campbell / AFP

 

fintaj-2
2026. február 28. 16:34
Már nincs érvénye a nemzetközi jognak, az erős elveszi a gyengébbtől, azt amit akar! Az aki idegen hatalmak szolgálatába áll, őseit gyalázza meg, hazája temetésén munkálkodik!
stormy
2026. február 28. 16:26
az szomszédos országokban levő amerikai báziskat lövi..elég jó eredénnyel egyébként. btw szokásos mandiner féligazságok..
fintaj-2
2026. február 28. 16:26
Látjátok pacifisták, az USA és Izrael békéje a háború!
fintaj-2
2026. február 28. 16:22
Addig szarakodtak a folyamatos tüntetéseikkel az irániak, míg Izrael és az USA elérkezettnek látta az időt, hogy helyzetbe hozza őket, de ezzel a támadással azt kapják, hogy még rosszabb körülmények közé kerülnek. Közvetve, az iráni ellenzéknek köszönhető az Izraeli, USA agresszió.
