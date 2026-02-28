Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
Egy teheráni hotelben várja a fejleményeket Iránban tartózkodó légiósunk

2026. február 28. 15:09

Alig egy hónapja szerződött a Perszepoliszhoz Gera Dániel, de ha eddig nem is, legkésőbb mostanra már valószínűleg megbánta. Iráni légiósunk mellett az Izraelben játszó Koszta Márk is feszülten figyeli a háborús helyzetet.

Mint ismert, Izrael és az Egyesült Államok szombatra virradóra megtámadta Iránt, az iszlám köztársaság válaszul katonai ellencsapásokat indított. Mindkét fő érintett országban légióskodik magyar labdarúgó: Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva játékosa, míg Gera Dániel nemrég szerződött az iráni Perszepolisz FC-hez. A Nemzeti Sport elérte a két játékos képviselőjét, Ivan Radost, aki egyelőre megnyugtató híreket közölt a két magyar futballistával kapcsolatban. 

GERA Dániel DVTK Irán
Gera Dániel nem biztos, hogy a legjobbkor igazolt Iránba... (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Iránba, pont most?!

A korábban hosszú időn át a DVTK-ban védő horvát kapus, Ivan Rados az NSO megkeresésére elmondta, Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszélt már: „Mind a ketten kaptak értesítést a bombázásokról. 

Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet”

 – tájékoztatott Rados, hozzátéve: „Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést megrendezik-e, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad. 

Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányultak.

 A Perszepolisz ma délután idegenben lépne pályára a bajnokságban, de Gera Dániel nincs a csapattal, mert sárga lapos eltiltás miatt nem szerepelhetne a mai találkozón.”

A szintén a Diósgyőrtől a Perszepoliszhoz szerződő Gera Iránba távozása már egy hónapja is nagy feltűnést keltett, hiszen az iszlamista államban sok helyen már akkor is polgárháborús állapotok uralkodtak. A játékos akkor még megpróbálta megmagyarázni, miért tűnt jó ötletnek egy robbanás előtt álló közel-keleti országba igazolni, de azóta alighanem már ő is megbánta a döntést...

Nyitókép: MTI/AP

* * * 

