Egy teheráni hotelben várja a fejleményeket Iránban tartózkodó légiósunk

Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet”

– tájékoztatott Rados, hozzátéve: „Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést megrendezik-e, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad.

Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányultak.

A Perszepolisz ma délután idegenben lépne pályára a bajnokságban, de Gera Dániel nincs a csapattal, mert sárga lapos eltiltás miatt nem szerepelhetne a mai találkozón.”

A szintén a Diósgyőrtől a Perszepoliszhoz szerződő Gera Iránba távozása már egy hónapja is nagy feltűnést keltett, hiszen az iszlamista államban sok helyen már akkor is polgárháborús állapotok uralkodtak. A játékos akkor még megpróbálta megmagyarázni, miért tűnt jó ötletnek egy robbanás előtt álló közel-keleti országba igazolni, de azóta alighanem már ő is megbánta a döntést...