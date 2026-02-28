Ft
magyar kormány ukrán vezetés országgyűlési választás 2026 ukrajna

Ha a kijevi vezetés valóban kormányváltást szeretne látni Magyarországon, akkor éppen az ellenkezőjén kellene dolgozniuk

2026. február 28. 15:36

Az ukrán vezetés jelenlegi hozzáállása tehát politikailag kontraproduktív, és éppen a kívánt céllal ellentétes hatást érhet el a magyar választók körében.

2026. február 28. 15:36
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Távol áll tőlem a jelenlegi ukránellenes, a magyar kormány által folytatott kampány tartalma és stílusa, a politikai tapasztalatom azonban azt mondatja velem: bizonyos társadalmi rétegekben ez a stratégia működni fog. A Barátság kőolajvezeték elzárása például komoly hiba az ukrán politika részéről. Ha a kijevi vezetés valóban kormányváltást szeretne  látni Magyarországon, akkor éppen az ellenkezőjén kellene dolgozniuk, tehát azon, hogy a vezeték zavartalanul működjön. Azzal, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a csöveken keresztül valójában a kormánypárt malmára hajtják a vizet. A választópolgárok jelentős része ugyanis – függetlenül attól, hogy szimpatizál-e Ukrajnával vagy sem – úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy kívülről próbálják zsarolni az országot és befolyásolni a választásokat. Ez a fajta nyomásgyakorlás sokaknál átlépi az ingerküszöböt és ellenállást szül. Az ukrán vezetés jelenlegi hozzáállása tehát politikailag kontraproduktív, és éppen a kívánt céllal ellentétes hatást érhet el a magyar választók körében.”

Nyitókép: Facebook

