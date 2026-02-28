Ft
tisza párt szentkirályi alexandra fidesz Magyar Péter orbán viktor

Szentkirályi Alexandra: A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, a Tisza Párt a külföldi elit pártja

2026. február 28. 13:30

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint azt kell látni, hogy Orbán Viktor a világpolitika fontos szereplője, aki „beszéli azt a nyelvet”, amelyen ma a politika Európában zajlik.

2026. február 28. 13:30
null

A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, ezzel szemben a Tisza Párt a külföldi elit pártja, mely mögött globalista erők állnak – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának csütörtök este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Szentkirályi Alexandra szerint azt kell látni, hogy Orbán Viktor a világpolitika fontos szereplője, aki „beszéli azt a nyelvet”, ahogy ma a politika Európában zajlik, ez pedig „az erő nyelve”, és egyértelműen kiáll a magyar érdekek mellett. Ezzel szemben a Tisza pártnak és Magyar Péternek az a fontos, hogy „szeressék Brüsszelben”, nem képesek kiállni a magyar érdekek mellett – tette hozzá.

Mint mondta, a Fidesznek komoly jelöltjei vannak, részükről extra erőfeszítésre van szükség a választáson, a Tisza párt mögött viszont globalista erők állnak.

Szentkirályi Alexandra véleménye szerint a baloldali közvéleménykutatók által publikált anyagok valójában inkább kampányeszközök, és nem valódi közvélemény-kutatási célt szolgálnak.

Kiemelte: ukrán elemzők is beszéltek arról, hogy „nem kell olyan komolyan venni azokat a közvélemény-kutatásokat, amelyek Magyar Péter nagyfokú előnyét mutatják, mert ezek fizetett forrással rendelkező intézetek”. 

A politikus hozzátette, a méréseik alapján a Fidesz politikusainak van okuk az optimizmusra.

„Azt gondolom, hogy nekünk vannak országosan és Budapesten is és a miniszterelnöki képességeket tekintve is a egyértelműen fajsúlyosabb, komolyabb jelöltjeink” – jelentette ki.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a Fidesz nem mond le Budapestről, „hatalmas erőbedobással dolgozunk”.

Úgy vélte, a választók végig fogják gondolni, hogy „mit képes hozni egy olyan út, ami sokszor határozott nemet mondást jelent Brüsszelben, de igent a magyar érdekekre”.

Orbán Viktor miniszterelnöksége azt jelenti, hogy „mi nem akarjuk odaadni a pénzünket Ukrajnának” – hangsúlyozta. A Fidesz politikus kifejtette, hogy erős budapesti eredmény nélkül nem lesz erős parlamenti felhatalmazásuk, a kétharmadhoz erős felhatalmazás kell Budapesten is.

Mint mondta, „az emberek is látják azt hogy mi történik a fővárosban, és nem biztos, hogy elégedettek azzal a hanyag hozzáállással, amit a jelenlegi városvezetés részéről tapasztalnak, ami mutatja, hogy milyen egy balliberális városvezetés”.

Arra a kérdésre, hogy a választás után a parlamenti képviselőséget választja, vagy a fővárosban folytatja tovább a munkát, Szentkirályi Alexandra azt válaszolta, hogy ezt a kérdést majd április után fogja mérlegelni.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a budapestiek mindig számíthatnak rá, hiszen itt született, itt él és dolgozik.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter 

egy olyan ember, aki a saját életét nem tudja kontrollálni, (...) akit el lehet egy buliba csábítani, aztán ott lehet tartani, és neki semmi nem szólal meg a fejében hogy ez nem oké”.

Ha valaki a saját életét nem tudja kontrollálni, akkor hogyan várható el, hogy egy országot vezessen? – tette fel a kérdést a politikus.

Ha Magyar Péter pártja kerülne kormányra, akkor fel kellene mondaniuk a „brüsszeli leckét”, például azt, hogy helyes lépés lenne Ukrajna uniós tagsága 2027-től – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy mit szól a háborúval riogató kampányfilmhez, Szentkirályi Alexandra azt válaszolta, hogy „sajnos a határ másik oldalán az élet maga ilyen drámai”.

Hozzátette: nincs annál annál súlyosabb, mint hogy valaki el akarja hallgatni veszélyt, amit a háború közelsége jelent.

Az a cél, hogy a választásokat követően is „minden magyar ember biztonságos, nyugodt kiszámítható országban éljen – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

 

