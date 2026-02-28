Szentkirályi Alexandra: A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, a Tisza Párt a külföldi elit pártja

A Fidesz a magyar érdekeket képviseli, ezzel szemben a Tisza Párt a külföldi elit pártja, mely mögött globalista erők állnak – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának csütörtök este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Szentkirályi Alexandra szerint azt kell látni, hogy Orbán Viktor a világpolitika fontos szereplője, aki „beszéli azt a nyelvet”, ahogy ma a politika Európában zajlik, ez pedig „az erő nyelve”, és egyértelműen kiáll a magyar érdekek mellett. Ezzel szemben a Tisza pártnak és Magyar Péternek az a fontos, hogy „szeressék Brüsszelben”, nem képesek kiállni a magyar érdekek mellett – tette hozzá.