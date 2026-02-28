Ft
02. 28.
szombat
tisza párt brüsszel európai unió orosz-ukrán háború oroszország

Gondolatkísérlet egy európai peremháború hátországi következményeiről

2026. február 28. 10:52

Putyin nem bolond, Oroszország még nem akar hadat viselni a NATO-vel szemben, ezt a képességét 2029-re becsülik a németek, emiatt is erősödik a háborús pszichózis arrafelé.

2026. február 28. 10:52
null
Demeter Szilárd
Demeter Szilárd

„Az alábbiakban egy feltételezett forgatókönyvet járok körbe. Nem jóslás, sem nem elemzés, valahol a kettő között. A sok lehetséges jövő közül az egyik. A kiindulópont politikai: tegyük fel, hogy a 2026-os magyarországi választásokon a Tisza Párt győz, és az új kormány a korábbinál lényegesen engedékenyebb magatartást tanúsít Brüsszel irányában, mert szüksége van azokra a brüsszeli forrásokra, amiket jelenleg politikai okokból blokkol az Európai Bizottság. Ez a fordulat elhárítja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása előtti utolsó komoly akadályt, tehát jövőre már felveszik az EU-ba a hadban álló országot. Vagyis 2027-re az Európai Unió – az Európai Néppárt vezényletével, az Európai Bizottság jóváhagyásával – de facto hadviselő féllé válik az orosz–ukrán háborúban: nyilatkozataik alapján katonákat küldenének Ukrajnába, masszív hadikölcsönt vesznek fel (a becslések mintegy 1500 milliárd eurót emlegetnek), és hadigazdasági átállásba kezdenek.

Putyin nem bolond, Oroszország még nem akar hadat viselni a NATO-vel szemben, ezt a képességét 2029-re becsülik a németek, emiatt is erősödik a háborús pszichózis arrafelé. Ezért a forgatókönyvünkben Oroszország formálisan nem üzen hivatalos háborút egyetlen EU-tagállamnak sem. Ehelyett peremháborút folytat: kiberhadviselés, szabotázsakciók, energiaellátási zsarolás, űrhadviselés, a migrációs nyomás tudatos fokozása és az iszlamista radikalizmus bátorítása révén destabilizálja Európát, miközben a globális dél országaiban jogi- (lawfare) és információs hadviselés különböző formáival gyengíti az európai érdekeltségeket, anélkül, hogy deklaráltan megtámadna akár egy NATO-tagállamot is. Az Egyesült Államok és Törökország ugyan nem »semleges« a szó erkölcsi értelmében, de inkább nem lép be nyílt hadviselő félként. Washington más prioritások között lavíroz, magyarán üzletel, Ankara pedig a saját regionális érdekei mentén mozog, ami miatt, fogalmazzunk diplomatikusan, kevésbé elkötelezett az afrikai migrációs útvonalak lezárása ügyében.

Ebben a helyzetben az európai tagállamok egyfajta háborús hátországként működnek.

Az elit célja Oroszország legyőzése, hogy a jóvátétel révén visszafizettesse az 1500 milliárd eurós kölcsönt és a helyreállítási költségeket. A harcok intenzívebbé válnak a fronton.

Viszont egy ilyen forgatókönyv esetén nem csak a fronton szenvednének az emberek. Mi történik a hátországban? Milyen lenne a mindennapok szövete? Erre vonatkozóan is vannak támpontjaink, induljunk ki a múlt analógiáiból, a jelenlegi tendenciákból és a forgatókönyv belső logikájából.”

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

gullwing
2026. február 28. 12:16
A férgek krémje egy képen....
Válasz erre
0
0
strz-123
2026. február 28. 11:36
Nem lehetne kérni azt, hogy a politikusaink végre belássák, a hidegháborút megoldó, a Kubai rakétaválságot feloldó módszer kerüli el a háborút, és NEM AZ A MÓDSZER AMI EDDIG MINDIG HÁBORÚHOZ VEZETETT? Nem lehetne, hogy leülünk, és megbeszéljük, addig tárgyalunk amíg mindenki felad valamennyit az egójából? Na jó, az ukrán egó az égig ér, és semennyi pénzért nem fognak lemondani azon ősi ukrán földről, ami ugyan soha nem volt az övék legalább de ajándékba kapták néhány évtized politikai felfordulásának következtében...de akkor is. Nem lehetne az ukránokat is megtanítani a felnőtt módszerekre? EURÓPÁBAN KURVÁRA SENKINEK NEM ÉRDEKE A HÁBORÚ ToVÁBBI ESZKALÁLÁSA, AMIT MOST TESZÜNK.
Válasz erre
3
0
strz-123
2026. február 28. 11:31
"Putyin nem bolond, Oroszország még nem akar hadat viselni a NATO-vel szemben, " Putyin nyilván háborúzni akar, végül is évtizedekig tárgyalt bárkivel aki hajlandó volt beszélni vele. Majd amikor eljött az ideje 2022-ben a csapásra, akkorra annyira fel volt készülve a NATO elleni harcra, hogy akkora erővel indult el amivel Ukrajna keleti felét sem tudta elfoglalni, nemhogy megszállni egész európát vagy legalább annak keleti felét. Évtizedekig készülhetett, ezt az is bizonyítja hogy mindig békéről akart tárgyalni, és a végére nem volt felkészülve. A NATO aem akart háborút, ezt az is bizonyítja hogy évtizedkig lesöpörték az asztalról az orosz fél bármiyen biztonsági aggályait. Az OSCE üléseken, a NATO-val tárgyalva, az amerikai elnökkel tárgyalva...mindig elmondta hogyan megoldani, de lekezelték. Hazudtak neki. Ezt elismerte a NATO főtitkár, Merkel és Zelenszkij is. A NATO mindent megtett, hogy Oroszország joggal gondolja úgy van félnivalója.
Válasz erre
1
0
strz-123
2026. február 28. 11:25
"Ehelyett peremháborút folytat: kiberhadviselés,.." - ez vicc, hogy a nyugat vádolja amerikát kiberhadviseléssel? Ki is találta ki azt, ki alkalmazta először a médiahadviselést, Fehér Sisakosok Szíriában helló? Azzal vádoljuk az oroszokat, amit a mi oldalunk művel mindig? "..szabotázsakciók, energiaellátási zsarolás,.." - ez vicc, hogy az Északi Áramlatot felrobbantó, a NATOt vezető amerika vádolja az oroszokat az ellátás zsarolásával? Vagy mi vádoljuk az oroszt amerika helyett? "..űrhadviselés," -hagyjuk már a komolytalan töltelékszavakat kérem.. "a migrációs nyomás tudatos fokozása és az iszlamista radikalizmus bátorítása révén destabilizálja Európát, " - azt az európát ahol a parlamentben felállva tapsolják az európába százezrével migránsokat buszoztató hajókapitányt, és aminek országai törvényeket hoznak arra nézve hogyan tudják lecsukni az iszlamista bevándorlást kritizáló polgárait? Most sírjak vagy nevessek? Könyörgöm, Európa saját maga intézi mindezeket!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!