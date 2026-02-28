Ft
02. 28.
szombat
Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
esztergom miniszterelnök orbán viktor

Dupla bevetés indul – videóval üzent Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés előtt (VIDEÓ)

2026. február 28. 09:49

A miniszterelnökre az esztergomi bevetés előtt még egy másik feladat is vár.

2026. február 28. 09:49
null

„Dupla bevetés!” – ezzel a mondattal kezdte legújabb közösségi-oldalára feltöltött videóját Orbán Viktor miniszterelnök. 

Először elmegyünk Százhalombattára”

 – mondta Orbán Viktor. Mint ismert a miniszterelnök néhány napja elrendelte a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét az ukrán olaj fenyegetés miatt. „Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem” – fogalmazott a miniszterelnök.

A nap második állomása Esztergom, ahol Orbán Viktor az esztergomiakkal találkozik a háborúellenes gyűlésen. „Jó napunk lesz!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: Facebook/ Orbán Viktor

 

Conduct
2026. február 28. 10:27
Hiába pózol ez az aljas gazember klasszikusok írásai elött a jobb fülében Putyin utasításait hallgatja.Fogja valamivel a tartótisztje.
neszteklipschik
2026. február 28. 10:20
Ilyen erős vezetőre van szükség, nem pedig egy bájgúnár-selyemmajomra!
rasputin
2026. február 28. 10:13 Szerkesztve
Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem” – fogalmazott a miniszterelnök. A magyar katonákra csapsz le te faszkalap?
belbuda
2026. február 28. 09:52
Remélem,Bástya elvtárs már tankkal közlekedik…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
