Dupla bevetés indul – videóval üzent Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés előtt (VIDEÓ)

Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
A miniszterelnökre az esztergomi bevetés előtt még egy másik feladat is vár.
„Dupla bevetés!” – ezzel a mondattal kezdte legújabb közösségi-oldalára feltöltött videóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Először elmegyünk Százhalombattára”
– mondta Orbán Viktor. Mint ismert a miniszterelnök néhány napja elrendelte a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét az ukrán olaj fenyegetés miatt. „Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem” – fogalmazott a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
A nap második állomása Esztergom, ahol Orbán Viktor az esztergomiakkal találkozik a háborúellenes gyűlésen. „Jó napunk lesz!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.
Nyitókép forrása: Facebook/ Orbán Viktor