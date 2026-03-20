03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

baptista szeretetszolgálat chuck norris orbán orbán viktor

Chuck Norris és Orbán Viktor nagyon bírták egymást

2026. március 20. 16:33

A színés-harmcművész és a politikai „utcai harcos” nemcsak jó viszonyt ápoltak, de Orbán Viktor előszeretettel színezte beszédeit Chuck Norris-viccekkel.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 86 éves korában elhunyt Chuck Norris. A világhírű amerikai színész és legendás harcművész több szálon is kötődik Magyarországhoz.

Feleségével együtt régóta támogatta a magyar Baptista Szeretetszolgálatot. 

2021-ben videóban köszöntötték a szervezetet 25. születésnapja alkalmából, 2018-ban pedig részt vettek a Cipősdoboz gálarendezvényen a Papp László Budapest Sportarénában. Akkor 

találkoztak Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is, 

akit a színész lelkesen, öleléssel köszöntött, és azt mondta neki, annyit olvasott már róla, hogy úgy érzi, mintha már addig is ismerte volna.

A találkozóról videó is készült. Orbán Viktor először egy kávézóban kellemesen eldiskurált Chuck Norrisszal, majd 

elvitte a színészt a TEK budapesti központjába, ahol egy emlékezetes fotó is készült a TEK-esekkel. 

Sokat idézett jelenet, amikor a TEK központja felé menet Orbán Viktor „utcai harcosként” jellemezte magát, aki nem az elitből jött.

Orbán Viktor szereti a Chuck Norris-vicceket

A magyar miniszterelnök gyakran hívja segítségül Chuck Norrist mint popkulturális ikont, ha beszédeiben valaminek szellemesen akar nyomatékot adni. Ilyen volt, amikor a 2022-es dallasi CPAC-en a gyermekvédelemről és a genderkérdésről kifejtette, hogy több harcos kell a genderideológia ellen.

Kevesebb nőimitátor és több Chuck Norris kell!”

– fogalmazott.

A 2025 februárjában elmondott évértékelőjében Orbán Viktor úgy fogalmazott, „Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke. Kormányról kell ellenzékben lennünk. 

Ezt még Chuck Norris is kipróbálhatná, neki is becsületére válna, pedig neki négyharmados többsége van.” 

A színész 85. születésnapja alkalmából egy ebből szerkesztett humoros videót is közzétett, amihez hozzáfűzte:

Chuck Norris tegnap úgy döntött, 85 éves lesz. Isten éltesse!

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jetilovag
2026. március 20. 17:50
persze hogy szerette..én is szererttem a nagy harcost!...béke...harcos....egyébként meg nem halt meg..csak visszament!...
nuevoreynuevaley
2026. március 20. 17:29
Azert ne tegyunk ugy, mintha ingyen, szeretetbol birta volna Orbant a Csaknorrisz
narancsliget
2026. március 20. 17:07
Már minketten elszámoltak végtelenig négyszer, de Chuky kétszer visszafelé is. A pufi most számol visszafelé április 12-ig.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!