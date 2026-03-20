Chuck Norris és Orbán Viktor nagyon bírták egymást

Meghalt Chuck Norris
A színész 86 évet élt.
A színés-harmcművész és a politikai „utcai harcos” nemcsak jó viszonyt ápoltak, de Orbán Viktor előszeretettel színezte beszédeit Chuck Norris-viccekkel.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 86 éves korában elhunyt Chuck Norris. A világhírű amerikai színész és legendás harcművész több szálon is kötődik Magyarországhoz.
Feleségével együtt régóta támogatta a magyar Baptista Szeretetszolgálatot.
2021-ben videóban köszöntötték a szervezetet 25. születésnapja alkalmából, 2018-ban pedig részt vettek a Cipősdoboz gálarendezvényen a Papp László Budapest Sportarénában. Akkor
találkoztak Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is,
akit a színész lelkesen, öleléssel köszöntött, és azt mondta neki, annyit olvasott már róla, hogy úgy érzi, mintha már addig is ismerte volna.
A találkozóról videó is készült. Orbán Viktor először egy kávézóban kellemesen eldiskurált Chuck Norrisszal, majd
elvitte a színészt a TEK budapesti központjába, ahol egy emlékezetes fotó is készült a TEK-esekkel.
Sokat idézett jelenet, amikor a TEK központja felé menet Orbán Viktor „utcai harcosként” jellemezte magát, aki nem az elitből jött.
A magyar miniszterelnök gyakran hívja segítségül Chuck Norrist mint popkulturális ikont, ha beszédeiben valaminek szellemesen akar nyomatékot adni. Ilyen volt, amikor a 2022-es dallasi CPAC-en a gyermekvédelemről és a genderkérdésről kifejtette, hogy több harcos kell a genderideológia ellen.
Kevesebb nőimitátor és több Chuck Norris kell!”
– fogalmazott.
A 2025 februárjában elmondott évértékelőjében Orbán Viktor úgy fogalmazott, „Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke. Kormányról kell ellenzékben lennünk.
Ezt még Chuck Norris is kipróbálhatná, neki is becsületére válna, pedig neki négyharmados többsége van.”
A színész 85. születésnapja alkalmából egy ebből szerkesztett humoros videót is közzétett, amihez hozzáfűzte:
Chuck Norris tegnap úgy döntött, 85 éves lesz. Isten éltesse!
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala