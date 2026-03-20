03. 20.
péntek
család chuck norris színész

Meghalt Chuck Norris

2026. március 20. 15:07

A színész 86 évet élt.

2026. március 20. 15:07
null

Elhunyt Chuck Norris, a színész Instagram-oldalán a következő bejegyzést tette közzé a családja: „Nehéz szívvel osztja meg családunk, hogy szeretett Chuck Norrisunk tegnap reggel váratlanul elhunyt. Bár szeretnénk a körülményeket magunkban tartani, mégis tudatjuk mindenkivel: családja körében volt, békében távozott.

A világ számára ő harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra hűséges férj, szerető apa és nagypapa, csodálatos testvér és családunk szíve volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Hitével, céltudatosságával és az emberek iránti rendíthetetlen elkötelezettségével élte életét. Munkáján, fegyelmezettségén és kedvességén keresztül milliókat inspirált világszerte, és maradandó hatást gyakorolt sok életre.

Bár szívünk összetört, hálásak vagyunk az általa élt életért és a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket megoszthattunk vele. A rajongóktól kapott szeretet és támogatás világszerte rengeteget jelentett számára, és családunk őszintén köszöni ezt. Számára ti nem csupán rajongók voltatok, hanem a barátai.

Tudjuk, sokan hallottak legutóbbi kórházi kezeléséről, és hálásak vagyunk az érte küldött imákért és támogatásért. Kérjük, tartsák tiszteletben családunk magánéletét ebben az időszakban. Köszönjük, hogy vele együtt szerettétek őt. Szeretettel: a Norris-család”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hakapeszim
2026. március 20. 16:21
Dehogy halt meg! Csak nyitott egy új dimenziót magának! Nyugodjon békében.
PBLM_P9R
2026. március 20. 16:19
Elment a magányos farkas. Isten myugosztalja békében.
The Loner
•••
2026. március 20. 16:14 Szerkesztve
"Megmart egy kobra. …háromnapi kegyetlen szenvedés utána... a kobra kimúlt." ( Chuck Norris) RIP.
meteor
2026. március 20. 16:04
Álhír! A kaszás halt meg ,Chuck Norris egy ujjal kivégezte!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!