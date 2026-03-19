Chuck Norrist kórházba szállították Hawaiin

Chuck Norrist Hawaiin kórházba szállították, értesült a TMZ. A portál beszámolója szerint orvosi vészhelyzet állt elő, ugyanakkor egyelőre nem tudni, mi történt pontosan a színésszel.

Bármi is történt, gyorsan kellett történnie, mert szerdán még Kauai szigetén edzett. A színész egyik barátja telefonon beszélt vele, tőle az az információ érkezett, hogy Norris jókedvű volt és viccelődött

– írta meg az TMZ.