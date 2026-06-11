Takács Péter visszautasította Magyar Péter vádjait, és üzent az új egészségügyminiszternek is

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Állítása szerint Magyar megrágalmazta a Fideszt.
Takács Péter volt egészségügyi államtitkár Facebookon reagált Magyar Péter bejelentésére, miszerint a kormány 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, miután a Fidesz ezt „elmulasztotta”.
Takács szerint ugyanakkor az Orbán-kormány „a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére”.
„Ahogyan a héten arra a tényre is felhívtam miniszterelnök úr figyelmét, hogy az én államtitkári periódusom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítandó összeg évi 31 milliárd forintról csaknem 220 milliád forintra nőtt a költségvetésben” – állította, majd üzent az új egészségügyminiszternek:
Ehhez hasonló sikereket kívánok Hegedűs Zsolt miniszter úrnak is a költségvetési tárgyalások során.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert