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kórház Magyar Péter Takács Péter

Takács Péter visszautasította Magyar Péter vádjait, és üzent az új egészségügyminiszternek is

2026. június 11. 12:58

Állítása szerint Magyar megrágalmazta a Fideszt.

2026. június 11. 12:58
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Takács Péter volt egészségügyi államtitkár Facebookon reagált Magyar Péter bejelentésére, miszerint a kormány 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, miután a Fidesz ezt „elmulasztotta”.

Takács szerint ugyanakkor az Orbán-kormány „a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére”.

„Ahogyan a héten arra a tényre is felhívtam miniszterelnök úr figyelmét, hogy az én államtitkári periódusom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítandó összeg évi 31 milliárd forintról csaknem 220 milliád forintra nőtt a költségvetésben” – állította, majd üzent az új egészségügyminiszternek:

Ehhez hasonló sikereket kívánok Hegedűs Zsolt miniszter úrnak is a költségvetési tárgyalások során.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
makapaka2
2026. június 11. 14:27
Takács Péter egy úriember, Hegedűs Zsolt pedig egy hiteltelen, alamuszi ripacs!
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0
0
nemecsek-3
2026. június 11. 14:04
Miért, kinek kellene karbantartani a fidesz által létrehozott klímákat a választások után? A karbantartás nem beruházás hanem üzemeltetés. Talán máris ez a hatalmas tett, hogy egy meglevő dolgot nem hagynak lepusztulni? Ezt a primítív kérdés azért még ennél is nagyobb visszavágást elbírt volna
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4
0
fogas paduc
2026. június 11. 13:42
Szóval, M.P. a Kulja doktorral ellenőrizendő a szentesi kórház műtőjének a klímájátt, a műtőbe UTCAI RUHÁBAN és CIPŐBEN mentek be. Aztán, bőszen elkezdtek hadakozni a kórházi fertőzések ellen, vagy esetleg a kórházi fertőzésekért?
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7
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pollip
2026. június 11. 13:41
MP mindig hazudik. Mégis, ez egy minelnöktől megszokhatatlan.
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