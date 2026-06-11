Takács Péter visszautasította Magyar Péter vádjait, és üzent az új egészségügyminiszternek is

„Ahogyan a héten arra a tényre is felhívtam miniszterelnök úr figyelmét, hogy az én államtitkári periódusom alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordítandó összeg évi 31 milliárd forintról csaknem 220 milliád forintra nőtt a költségvetésben” – állította, majd üzent az új egészségügyminiszternek: