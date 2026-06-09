Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
„Az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.” Aha.
„Nocsak! Miután a kormány szakmai partnere, a Magyar Orvosi Kamara (egyik képviselője) belengette a kórházbezárásokat, most az oktatásért felelős miniszter irányzott elő néhány érdemi részletet a terveikről!
Lannert Judit egy friss interjúban egyebek mellett arról értekezik, hogy az ismét újraírás előtt álló NAT-nak be kellene hoznia az »állampolgári ismereteket, az egészséges életre nevelést, a pénzügyi ismereteket, a társadalomtudományos alapismereteket és a digitális műveltség helyett sokkal inkább a médiaműveltséget«. Szuper!
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Aztán, ha jól értjük, megszűnnének az osztályzatok. »A gondolkodás folyamatát kell értékelni, ami minden gyerekben ott van. Nem a végeredmény az érdekes, amire ma a jegyet kapják a gyerekek, hanem az, ahogy eljut a probléma megoldása során A-ból B-be.« Ez már talányosabb, borítékolható is némi purparlé!
Ja, nyilván izgulhat most egyszerre 450 igazgató is, mondván, ők »lojalitás alapján lettek kiválasztva«. Bármit is jelentsen ez. Viszont az adminisztrációs terhek csökkentése mindenképp jó irány!
Kaptak némi fenyegető üzenetet az egyházi iskolák, könnyen lehet, hogy a 2010 előtti finanszírozás köszönhet vissza, ami nem volt éppen üdvös az érintett felekezeti intézményekbe járok számára. Márpedig ők azóta arányaiban bizonyosan többen lettek. Meglátjuk!
Ennek kapcsán hangzott el a következő mondat is: »Az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.« Aha. Ha a kórházak után iskolákat is BEZÁR majd az új kormány, nos, abból azért lesz vihar, szakmai és politikai szinten is!”
Fotó: MTI/Soós Lajos