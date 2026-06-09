Aztán, ha jól értjük, megszűnnének az osztályzatok. »A gondolkodás folyamatát kell értékelni, ami minden gyerekben ott van. Nem a végeredmény az érdekes, amire ma a jegyet kapják a gyerekek, hanem az, ahogy eljut a probléma megoldása során A-ból B-be.« Ez már talányosabb, borítékolható is némi purparlé!

Ja, nyilván izgulhat most egyszerre 450 igazgató is, mondván, ők »lojalitás alapján lettek kiválasztva«. Bármit is jelentsen ez. Viszont az adminisztrációs terhek csökkentése mindenképp jó irány!

Kaptak némi fenyegető üzenetet az egyházi iskolák, könnyen lehet, hogy a 2010 előtti finanszírozás köszönhet vissza, ami nem volt éppen üdvös az érintett felekezeti intézményekbe járok számára. Márpedig ők azóta arányaiban bizonyosan többen lettek. Meglátjuk!