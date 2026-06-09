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lannert judit magyar orvosi kamara iskola kórház

Ebből azért lesz vihar, szakmai és politikai szinten is!

2026. június 09. 16:39

„Az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.” Aha.

2026. június 09. 16:39
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
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„Nocsak! Miután a kormány szakmai partnere, a Magyar Orvosi Kamara (egyik képviselője) belengette a kórházbezárásokat, most az oktatásért felelős miniszter irányzott elő néhány érdemi részletet a terveikről!

Lannert Judit egy friss interjúban egyebek mellett arról értekezik, hogy az ismét újraírás előtt álló NAT-nak be kellene hoznia az »állampolgári ismereteket, az egészséges életre nevelést, a pénzügyi ismereteket, a társadalomtudományos alapismereteket és a digitális műveltség helyett sokkal inkább a médiaműveltséget«. Szuper!

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Aztán, ha jól értjük, megszűnnének az osztályzatok. »A gondolkodás folyamatát kell értékelni, ami minden gyerekben ott van. Nem a végeredmény az érdekes, amire ma a jegyet kapják a gyerekek, hanem az, ahogy eljut a probléma megoldása során A-ból B-be.« Ez már talányosabb, borítékolható is némi purparlé!

Ja, nyilván izgulhat most egyszerre 450 igazgató is, mondván, ők »lojalitás alapján lettek kiválasztva«. Bármit is jelentsen ez. Viszont az adminisztrációs terhek csökkentése mindenképp jó irány!

Kaptak némi fenyegető üzenetet az egyházi iskolák, könnyen lehet, hogy a 2010 előtti finanszírozás köszönhet vissza, ami nem volt éppen üdvös az érintett felekezeti intézményekbe járok számára. Márpedig ők azóta arányaiban bizonyosan többen lettek. Meglátjuk!

Ennek kapcsán hangzott el a következő mondat is: »Az adófizetők forintjaiból nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.« Aha. Ha a kórházak után iskolákat is BEZÁR majd az új kormány, nos, abból azért lesz vihar, szakmai és politikai szinten is!”

Fotó: MTI/Soós Lajos

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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Sorrend:
Kovács József
2026. június 09. 16:53
A SZDSZ áporodott szagát érzem.
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3
0
nyugalom
•••
2026. június 09. 16:44 Szerkesztve
Az iroasztal tudosa! Gyerekkel talalķozott már! Gondolom, neki nincs. Nagyon sok egyházi iskola működik, es megkehetősen jól! Aljas libsi!
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9
0
Gubbio
•••
2026. június 09. 16:44 Szerkesztve
Klebelsberg Kúnó "utódja" a képen. Ha kiakasztják az osztálytermekbe a fényképét, akkor láthatják a diákok, hogy kit választottak nekik közelmúltban leérettségizett diáktársaik. Az emberi civilizáció egy ciklusa lezárulóban van.
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8
0
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