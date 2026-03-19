Giorgia Meloni sokkolta a brüsszelieket: „Megértem Orbán Viktor álláspontját az ukrán hitel kapcsán”

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni nyilvánosan is kiállt a magyar miniszterelnök mellett az EU-csúcson. Az olasz kormányfő lépése fontos megerősítés lehet Orbán Viktor számára, főnként a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben – írta meg a Politico.

Az olasz miniszterelnök jelezte, hogy megérti Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos álláspontját és a hitel blokkolásának okait. Ugyanakkor Meloni hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatja a 90 milliárd eurós uniós hitel mielőbbi folyósítását Ukrajna számára.