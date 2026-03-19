nap januári mvm számla időszak

Nagy bejelentést tett az MVM: ekkor jönnek a kedvezményes számlák

2026. március 19. 17:48

Az MVM közlése szerint már úton vannak azok a számlák, amelyekben végre látszik a rezsistop hatása.

2026. március 19. 17:48
Március 21-étől érkeznek a „rezsistopkedvezményt” tartalmazó számlák – közölte Facebook-oldalán az MVM, csütörtökön. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák.

Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény. Közölték, ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt. A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Emlékeztettek, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel. A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron – olvasható az MVM közösségi oldalán.

(MTI)

Nyitókép forrása: mvm.hu

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
targoncasjozsi
2026. március 19. 18:41
Elég szomorú hogy jön egy hét hideg időszak télen! és a kormánynak máris be kell avatkoznia, mert annyi embernek megterhelő egy kicsivel nagyobb havi számla. Szörnyű látnom édesanyámat, ahogy a minimálisra próbálja fűteni a lakását és remeg nehogy több legyen a számla, pedig tudja hogy segítek! A kormány tartja félelemben az állandó riogatással. Ezért döntöttem el, hogy ezt meg kell állítani és három fidesz igen után most a tiszára fogok szavazni esélyt adva valami jobbnak.
csulak
2026. március 19. 18:07
koszonjuk szepen a Kormanynak
lististerc
2026. március 19. 18:06 Szerkesztve
Mondjuk,ebben elég nehéz kiigazodni...Szerintem rajtam kívül még több millióan úgy értelmezték a bejelentést, a januári gázszámla 30%-kal kevesebb lesz. Aztán számla nem jött. Most egyszerre fizethetjük a januárit és a februárit is - a fideszes kampányfőnökök pedig gondolom, őrjöngenek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!