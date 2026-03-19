Nagy bejelentést tett az MVM: ekkor jönnek a kedvezményes számlák
2026. március 19. 17:48
Az MVM közlése szerint már úton vannak azok a számlák, amelyekben végre látszik a rezsistop hatása.
Március 21-étől érkeznek a „rezsistopkedvezményt” tartalmazó számlák – közölte Facebook-oldalán az MVM, csütörtökön. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák.
Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény. Közölték, ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt. A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd.
Emlékeztettek, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel. A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron – olvasható az MVM közösségi oldalán.
A rezsistop kormányzati támogatása minden lakossági felhasználónak jár, ugyanakkor a számítás módja, valamint az igénylés menete a fűtési módtól függően eltérő lehet. Az MVM közzétette a részletes tudnivalókat a rezsistop szabályaival és a határidőkkel kapcsolatban.