Az európai szövetség továbbra sem kér az oroszokból

Az orosz labdarúgócsapatok továbbra is el vannak tiltva a részvételtől, így az új szezonban sem indulhatnak az európai kupasorozatokban.

A tiltás fenntartásáról a TASZSZ adott hírt, azt írva, hogy az orosz együttesek nincsenek rajta a 2026–2027-es idény európai kupaszereplőinek listáján, amelyet az UEFA tett közzé. Az orosz állami hírügynökség anyaga szerint az „orosz válogatott felfüggesztése is folyamatos”.