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UEFA Oroszország tiltás

Az európai szövetség továbbra sem kér az oroszokból

2026. június 08. 11:58

Az UEFA tiltása továbbra is érvényes. Az orosz klubcsapatok a következő idényben sem indulhatnak az európai kupasorozatokban.

2026. június 08. 11:58
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Az orosz labdarúgócsapatok továbbra is el vannak tiltva a részvételtől, így az új szezonban sem indulhatnak az európai kupasorozatokban.

A tiltás fenntartásáról a TASZSZ adott hírt, azt írva, hogy az orosz együttesek nincsenek rajta a 2026–2027-es idény európai kupaszereplőinek listáján, amelyet az UEFA tett közzé. Az orosz állami hírügynökség anyaga szerint az „orosz válogatott felfüggesztése is folyamatos”.

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Oroszország a 28. helyen áll a kontinentális szövetség ranglistáján, amely alapján elvben négy klubot indíthatott volna az európai kupákban. Az orosz csapatokat és válogatottakat az UEFA és a nemzetközi szövetség, a FIFA 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után tiltotta el a tornáin való részvételtől.

(MTI)

Nyitókép: KIM WON JIN / AFP

 

Összesen 2 komment

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néhai Ch.Pilot
2026. június 08. 12:24
Az UEFA és a FIFA két rasszista szervezet.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:13
Jó, de akkor gázt és olajat se vegyenek tőlük.
Válasz erre
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