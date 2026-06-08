A levegőben kapták el a rendőrök a hídról leugró férfit (Videó)

Döbbenetes képsorokat osztott meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán. Mint fogalmaztak, „ha létezik utolsó utáni pillanat, akkor ez az volt. A 25 éves fiatal zuhanó testét már a levegőben kapta el Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester”. Az esetről testkamerás felvétel készült vasárnap kora este a Petőfi hídon. A kísérőszövegből kiderült, hogy a rendőröket június 7-én 17 óra körül riasztották, hogy valaki a Petőfi hídról a mélybe akar ugrani; a helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriff-egysége érkezett.

Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a hídkorláton, lábbal kifelé ülő férfit. Folyamatosan szóval tartották, miközben megpróbáltak egyre közelebb kerülni hozzá. Amikor a férfi egy pillanatra elfordította a tekintetét, Szilágyi törzsőrmester megpróbálta elérni. A férfi ekkor levetette magát a hídról,