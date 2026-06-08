A levegőben kapták el a rendőrök a hídról leugró férfit (Videó)

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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le vasárnap délután a Petőfi hídon.
Döbbenetes képsorokat osztott meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán. Mint fogalmaztak, „ha létezik utolsó utáni pillanat, akkor ez az volt. A 25 éves fiatal zuhanó testét már a levegőben kapta el Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester”. Az esetről testkamerás felvétel készült vasárnap kora este a Petőfi hídon. A kísérőszövegből kiderült, hogy a rendőröket június 7-én 17 óra körül riasztották, hogy valaki a Petőfi hídról a mélybe akar ugrani; a helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriff-egysége érkezett.
Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a hídkorláton, lábbal kifelé ülő férfit. Folyamatosan szóval tartották, miközben megpróbáltak egyre közelebb kerülni hozzá. Amikor a férfi egy pillanatra elfordította a tekintetét, Szilágyi törzsőrmester megpróbálta elérni. A férfi ekkor levetette magát a hídról,
a rendőr azonban még el tudta kapni az ingénél és a nadrágjánál. Társa azonnal a segítségére sietett.
A férfi ekkor már a korláton kívül, a levegőben lógott, nem kapaszkodott sem a rendőrökbe, sem a híd szerkezetébe, közben pedig folyamatosan küzdött és kapálózott. A két rendőrnek így kellett megtartania, majd közös erővel visszahúznia a biztonságot jelentő korláton belülre – ismertették az eset részleteit.
Mint írták, aki próbált már egy álló embert megtartani, tudja, milyen nehéz. „Egy zuhanásnak indult, teljes testsúlyával lefelé húzó embert egyetlen fogással visszatartani ennek a sokszorosa”.
Végül gratuláltak a törzsőrmestereknek a sikeres életmentéshez, a helyzetfelismeréshez, a lélekjelenléthez és ahhoz „az emberfeletti fizikai erőfeszítéshez, amellyel megakadályozták a tragédiát. Néha valóban másodperceken múlik egy ember élete” – zárta a BRFK a posztot.
A testkamerás felvételt ITT tekintheti meg.
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