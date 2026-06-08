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petőfi híd budapesti rendőr - főkapitányság életmentés rendőr öngyilkosság

A levegőben kapták el a rendőrök a hídról leugró férfit (Videó)

2026. június 08. 11:50

Akciófilmbe illő jelenetek játszódtak le vasárnap délután a Petőfi hídon.

2026. június 08. 11:50
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Döbbenetes képsorokat osztott meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán. Mint fogalmaztak, „ha létezik utolsó utáni pillanat, akkor ez az volt. A 25 éves fiatal zuhanó testét már a levegőben kapta el Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester”. Az esetről testkamerás felvétel készült vasárnap kora este a Petőfi hídon. A kísérőszövegből kiderült, hogy a rendőröket június 7-én 17 óra körül riasztották, hogy valaki a Petőfi hídról a mélybe akar ugrani; a helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriff-egysége érkezett. 

Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a hídkorláton, lábbal kifelé ülő férfit. Folyamatosan szóval tartották, miközben megpróbáltak egyre közelebb kerülni hozzá. Amikor a férfi egy pillanatra elfordította a tekintetét, Szilágyi törzsőrmester megpróbálta elérni. A férfi ekkor levetette magát a hídról, 

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a rendőr azonban még el tudta kapni az ingénél és a nadrágjánál. Társa azonnal a segítségére sietett.

A férfi ekkor már a korláton kívül, a levegőben lógott, nem kapaszkodott sem a rendőrökbe, sem a híd szerkezetébe, közben pedig folyamatosan küzdött és kapálózott. A két rendőrnek így kellett megtartania, majd közös erővel visszahúznia a biztonságot jelentő korláton belülre – ismertették az eset részleteit.

Mint írták, aki próbált már egy álló embert megtartani, tudja, milyen nehéz. „Egy zuhanásnak indult, teljes testsúlyával lefelé húzó embert egyetlen fogással visszatartani ennek a sokszorosa”.

Végül gratuláltak a törzsőrmestereknek a sikeres életmentéshez, a helyzetfelismeréshez, a lélekjelenléthez és ahhoz „az emberfeletti fizikai erőfeszítéshez, amellyel megakadályozták a tragédiát. Néha valóban másodperceken múlik egy ember élete” – zárta a BRFK a posztot.

A testkamerás felvételt ITT tekintheti meg.

Súlyos reménytelenség érzése vagy öngyilkossági gondolatok esetén hívja a 116-123 (0-24h) vagy a 06 80 810-600 (0-24h) telefonszámot.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 5 komment

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Halder_1899
•••
2026. június 08. 12:27 Szerkesztve
Minden tisztelt a két törzsőrmester felé ! (+ valóban nagyon kemény lehetett, egy már elrugaszkodott embert megtartani.)
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1
0
Tapeino
2026. június 08. 12:24
Íme egy csalódott tiszás! Mármint az ö.gy. jelölt, nem a rendőr!
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1
0
auditorium
2026. június 08. 12:13
Kitűntetést érdemel a két rendőr törzsőrmester az életmentésért. Jó lenne ismerni az okot is, ami e férfit erre a tettre késztette. (Milyen szereket szedett, milyen személyes sérelem adott erre indittatást ???) Csak azért, h. megelőzzük a sokszor pszichiáterek által KÖNNYEN felirt vagy online vásárolható pszichotróp gyógyszer végzetes hatását...
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4
0
Ízisz
2026. június 08. 12:03
🧡🇭🇺 Ez is újra megfogja próbálni... Csak előtte kell a cirkusz, hogy lelkiismeret furdalást keltsen abban, vagy azokban, akik miatt eldoja az életét... Szerinte... 💯🤨
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0
5
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