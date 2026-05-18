Visszatér a tavaszias meleg, de a zivatarok is beleszólhatnak a napsütésbe

Szerdán tovább erősödik a melegedés: többnyire napos idő valószínű, de délután és kora este ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északias szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet hajnalban 5-12, délután pedig már 20-25 fok között alakulhat.

Csütörtökön sok napsütés várható, keleten valamivel több gomolyfelhővel. Délután és kora este helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, miközben az északi, északnyugati szél többfelé megerősödhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-14 fok, a legmagasabb 21-26 fok körül várható.

Pénteken is döntően napos időre van kilátás, de lokálisan záporok, zivatarok ekkor is kialakulhatnak, nagyobb eséllyel a keleti és délkeleti országrészben. Az északias szél sokfelé erős, néhol akár viharos is lehet. A reggeli 7-15 fok után napközben 20-26 fok valószínű.