facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Ruszin-Szendi Romulusz pócs jános bíróság

Pócs János képviselő a jogerős bírósági ítélet után ismét megszólalt

2026. május 17. 21:39

Pócs Úr! A legalja szintet hozza, ami nem meglepő.

2026. május 17. 21:39
Ruszin-Szendi Romulusz
Facebook

„Pócs János képviselő a jogerős bírósági ítélet után ismét megszólalt. Kiakadt.

És pontosan ugyanazzal a stílussal reagált, ami miatt a bíróság kimondta: emberi méltóságomban sértett meg.

De Pócs úr! A gyalázkodásnak ára van! Annak lett ára, hogy a politika szintjét a disznóól mélyére következmények nélkül nem lehet levinni.

Szerintük egy akkor még kormánypárti politikus, ha egy embert disznóhoz hasonlít, zsírt meg tokát emleget, az »humor« meg »véleményszabadság«. De amikor a bíróság kimondja, hogy ez emberi méltóságot sért és jogsértő, akkor hirtelen már ők a mártírok.

Pócs János most arról beszél, hogy »5,5 millió a véleményszabadság ára«.

Képviselő úr! Ez a személyeskedés ára, nem a véleményszabadságé!

Évekig ment a hergelés, a karaktergyilkosság, az emberek alázása. Most először valaki azt mondta: eddig és ne tovább!!!

A legviccesebb pedig az, hogy akik 15 évig röhögtek mások megalázásán, most hirtelen a »szólásszabadság« legnagyobb harcosai lettek.

A vélemény szabad, de az aljasság nem következmények nélküli.

 És talán az a legszomorúbb az egészben, hogy még mindig nem érti a képviselő úr a lényeget.

Egy országgyűlési képviselőnek példát kell mutatnia.

A társadalomnak.

A fiataloknak.

A gyermekeinknek.

Lehet kritikát megfogalmazni.

De egy civilizált országban ezt intelligensen tesszük, nem gúnyolódva, nem megalázva másokat.

Nem mehetünk el — és én sem fogok elmenni — szó és tettek nélkül azok mellett a cselekedetek mellett, amelyek túlmennek egy bizonyos határon.

Ennek az időnek vége van.

Mindenki vállalja a felelősséget mindazért, amit tett, vagy tenni elmulasztott, vagy tenni fog.

Meg kell tisztítani a közéletet, és végre példát kell mutatni.

Óriási baj, amikor valaki ezt úgy sem érti meg, hogy közben a Magyar Parlament soraiban foglal helyet.

Pócs Úr!

A legalja szintet hozza, ami nem meglepő.

Az ellenzékünk egyik legvállalhatatlanabb szereplője.

És talán éppen ez mutatja meg a legjobban, miért kell végre megtisztítani a magyar közéletet.

Ahogy korábban is ígértem: amennyiben az ítéletben megállapított összeg megérkezik a számlámra, az ügyvédi költségeken felüli részt jótékonysági célra ajánlom fel.

Megígértem és betartom!”

Nyitókép forrása: MTI/Ujvári Sándor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. május 17. 21:49
A tokatábornok közpénzen szívatta le a tokaszalonnáját. Pócs ezt kifigurázta ....joggal! Ez alázás tokatábornok? Nevezzük inkább TB csalásnak! A suttyó monogramja a szolgálati villa ablakaiba gravírozva? Helikopterrel járni a parasztpicsa csajához Bivalybasznádra? Ilyen az , amikor a szar felmászik a polcra és lekvárnak képzeli magát azonnal. A valóságban a lumpenproli az lumpenproli marad mindig!
Voltamivolt
2026. május 17. 21:43
Bagoly mondja verébnek….
