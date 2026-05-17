Pócs János pert vesztett: a szólásszabadság ára 5,5 millió forint
Ruszin-Szendi Romulusz megsértődött a fideszes képviselő egyik korábbi videóján.
Pócs Úr! A legalja szintet hozza, ami nem meglepő.
„Pócs János képviselő a jogerős bírósági ítélet után ismét megszólalt. Kiakadt.
És pontosan ugyanazzal a stílussal reagált, ami miatt a bíróság kimondta: emberi méltóságomban sértett meg.
De Pócs úr! A gyalázkodásnak ára van! Annak lett ára, hogy a politika szintjét a disznóól mélyére következmények nélkül nem lehet levinni.
Szerintük egy akkor még kormánypárti politikus, ha egy embert disznóhoz hasonlít, zsírt meg tokát emleget, az »humor« meg »véleményszabadság«. De amikor a bíróság kimondja, hogy ez emberi méltóságot sért és jogsértő, akkor hirtelen már ők a mártírok.
Pócs János most arról beszél, hogy »5,5 millió a véleményszabadság ára«.
Képviselő úr! Ez a személyeskedés ára, nem a véleményszabadságé!
Évekig ment a hergelés, a karaktergyilkosság, az emberek alázása. Most először valaki azt mondta: eddig és ne tovább!!!
A legviccesebb pedig az, hogy akik 15 évig röhögtek mások megalázásán, most hirtelen a »szólásszabadság« legnagyobb harcosai lettek.
A vélemény szabad, de az aljasság nem következmények nélküli.
És talán az a legszomorúbb az egészben, hogy még mindig nem érti a képviselő úr a lényeget.
Egy országgyűlési képviselőnek példát kell mutatnia.
A társadalomnak.
A fiataloknak.
A gyermekeinknek.
Lehet kritikát megfogalmazni.
De egy civilizált országban ezt intelligensen tesszük, nem gúnyolódva, nem megalázva másokat.
Nem mehetünk el — és én sem fogok elmenni — szó és tettek nélkül azok mellett a cselekedetek mellett, amelyek túlmennek egy bizonyos határon.
Ennek az időnek vége van.
Mindenki vállalja a felelősséget mindazért, amit tett, vagy tenni elmulasztott, vagy tenni fog.
Meg kell tisztítani a közéletet, és végre példát kell mutatni.
Óriási baj, amikor valaki ezt úgy sem érti meg, hogy közben a Magyar Parlament soraiban foglal helyet.
Pócs Úr!
A legalja szintet hozza, ami nem meglepő.
Az ellenzékünk egyik legvállalhatatlanabb szereplője.
És talán éppen ez mutatja meg a legjobban, miért kell végre megtisztítani a magyar közéletet.
Ahogy korábban is ígértem: amennyiben az ítéletben megállapított összeg megérkezik a számlámra, az ügyvédi költségeken felüli részt jótékonysági célra ajánlom fel.
Megígértem és betartom!”
