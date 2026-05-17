05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
cziffra fesztivál fenyő miklós margitszigeti szabadtéri színpad bán teodóra jazz víztorony program koncert

Kurt Elling, Nemzeti Filharmonikusok és Az oroszlánkirály – a Margitszigeti Színház sokszínű kínálattal készül a nyárra

2026. május 17. 19:46

Opera- és musicalbemutatók, jazz- és borfesztivál és még rengeteg program: május 16-án elrajtolt a Margitszigeti Szabadtéri Színház négy hónapos kulturális rendezvénysorozata. Bán Teodóra művészeti vezetőt kérdeztük.

Krupincza Mariann

A Margitszigeti Színház évadnyitó sajtótájékoztatóján Bán Teodóra igazgató és művészeti vezető ismertette a 2026. nyári programokat, és kedvcsinálóként olyan dalok is felcsendültek, melyek egy-egy előadásban is elvarázsolják majd a következő hónapokban a közönséget.

Margitszigeti Szabadtéri Színház – Szulák Andrea is nagyszabású koncertet ad idén nyáron. (Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színház)

Az eseményen elhangzott, hogy a színház évről évre gazdagabb kínálattal készül, magas minőségben. Idén sincs ez másképp:

„a Több, mint Színház, élmény!, valamint a Mindenki színháza, Margitszigeti Színház” szlogenek valós üzenetek. 

A művészeti vezető kiemelte, 2026-ban a májustól szeptemberig tartó szezonban 

  • 3+1 operabemutató,
  • 1 operett szabadtéri bemutató,
  • 2+1 musicalbemutató, 
  • 2+1 táncprodukció, 
  • 5 klasszikus zenei koncertprogram, 
  • 3 szimfonikus-könnyűzenei koncert, 
  • 3 jazzkoncert, 
  • 1 jazz- és borfesztivál,
  •  4 irodalmi séta, 
  • 38 gyerekelőadás
  • és 3 kiállítás 

várja a nézőket.

Bor és a jazz „randevúja” a víztorony lábánál

Május 22–25. között, immár harmadik alkalommal Jazz és Bor Fesztivált szerveznek a Magyar Jazz Szövetséggel közösen, ahol olyan nemzetközi sztárok lépnek a színpadra, mint az „olasz Barry White”-ként emlegetett Mario Biondi vagy Kurt Elling kétszeres Grammy-díjas, világhírű amerikai jazzénekes.

De a hazai jazzpaletta képviselői nélkül nem lenne teljes a sorozat: május 24-én a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band szórakoztatja majd a látogatókat. 

Május utolsó hétvégéjén a Margitszigeti Szabadtéri Színház munkatársai gondoltak a legkisebbekre és az örök gyerekekre. 30-án, szombaton a legendás Walt Disney-alkotás, Az oroszlánkirály film+koncert nyújt kikapcsolódást. Elton John felejthetetlen dalait és Lebo M kórusait a Danubia Zenekar hozza majd el Budapestre, Stefan Geiger vezényletével. 

Örök klasszikusok és legendák

Bán Teodóra hangsúlyozta, hogy 2026-ban a Győri Nemzeti Színház az Anna Karenina, a Magyar Színház a Wonderland musicalbemutatókkal, a székesfehérvári Vörösmarty Színház pedig a Viktória operett szabadtéri bemutatójával mutatkozik be a Margitszigeten. Szeptember 6-án A kör – Edda musical című produkció látható: az előadást az örökzöld slágerek mellett gigantikus LED-falak, modern pirotechnikai elemek, 16 táncművész és valódi motorok teszik felejthetetlenné.

A nyári klasszikus zenei szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerttel indítják a nemzeti összetartozás napjának tiszteletére, június 4-én – idén a Cziffra Fesztivállal közös szervezésben. A koncert szólistái: Balázs János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője és Bácsy-Schwartz Zoltán hegedűművész. Vezényel Vashegyi György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester.

Június 6-án Szulák Andrea ad nagykoncertet, aki olyan vendégekkel lép majd fel, mint Veréb Tamás, Wolf Kati és Molnár Ferenc Caramel.

A 100 Tagú Cigányzenekar 2026-ban az államalapítás ünnepének előestéjén – augusztus 19-én – az Örökség lángja című műsorával lép a Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönsége elé. A nemzetközi hírnévnek örvendő formáció 

tavaly ugyanezen a színpadon ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.

A művészeti vezető a tájékoztatón megemlékezett a nemrég elhunyt Fenyő Miklósról is. Mint mondta, a legendás előadó tradicionális koncertsorozata 1997-ben vette kezdetét, amikor legelőször rendezte meg a kifejezetten a Margitszigetre tervezett koncertjét. Az első fellépést követően, megszakítás nélkül, minden év augusztus utolsó szombatján megtöltötte a nézőteret. Idén azonban már csak emlékezhetünk Fenyő Miklósra, Szikora Róberttel az R-GO koncerten. 

Az este a dal nélküle, de róla és neki szól majd”  – hangsúlyozta Bán Teodóra.

Végül arra is kitért, hogy a Budapest Bár szokásos szeptember eleji bulija sem maradhat el. Ez alkalommal az Ürmös Sándor, Ökrös Károly, Farkas Richárd és Kisvári Bence alkotta együttes Behumi Dórival, Kollár-Klemencz Lászlóval, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Tóth Verával, Schoblocher Barbarával és Kiss Tibivel érkezik majd a Margitszigeti Színház színpadára.

„A margitszigeti színpadon a művészek a nagykövetek”

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója arra a kérdésünkre, mekkora előkészítő munka előzi meg egy-egy ilyen szezon összeállítását, azt felelte: nem ritkán évek.

„Nálunk nagyon széles a műfaji kínálat, amivel élen járunk a magyar kulturális életben, hiszen a négy hónapos szezonunkban közel 90 ezer vendéget fogadunk. Mindezt egyetlen műfajjal nem tudnánk abszolválni, ezért is szerepel ebben a pár hónapban a műsoron opera, musical és balett is.”

Ez az évek óta meglévő stratégia azon elv mentén született meg, hogy minél szélesebb réteget vonzzanak be a színházba.

„Van, aki a könnyűzenét szereti, van, aki azon belül a jazzt vagy a show-jellegű produkciókat. Míg másokhoz a klasszikus zene, az opera vagy a tánc áll közelebb. Ennek az egyensúlyát igyekszünk egy margitszigeti szezonban megvalósítani” – sorolta a művészeti igazgató.

Az idei év műsorkínálatának összeállításakor arra törekedtek, hogy egyfajta egyensúly valósuljon meg a komolyabb és a könnyedebb műfajok közözött. A színháznak 500 négyzetméteres a színpada, amely technikai berendezéseivel, valamint hang-, fény- és látványelemeivel széles körű lehetőségeket biztosít a produkciók és koncertek számára. Mindez egy 3 ezer fős nézőtérrel egészül ki. Ezért is tudnak befogadni olyan nagy dramatikus előadásokat, amelyek egy-egy történetet mesélnek el, és amelyekben akár több műfaj is találkozik egymással – akár zenéről, akár prózáról beszélünk. Ráadásul nem ritka, hogy egyszerre akár 300–400 ember is jelen van a színpadon.

„Nagy létszámú szimfonikus zenekarok, kórusok, balettkarok, statiszták tömegei vagy szólisták sokasága váltja nálunk egymást nap mint nap. Ez is mutatja, hogy igyekszünk minél szélesebb közönség kedvében járni: mindenki színháza kívánunk lenni” – húzta alá az ügyvezető. 

Hozzátette: náluk akkor indul be igazán a szezon, amikor más kőszínházak, koncerttermek és előadóhelyek bezárnak. És azt is, hogy számukra a művészek a nagykövetek, legyenek akár hazaiak, akár külföldiek. A pünkösdi Jazz és Borfesztivált pedig nemcsak egy jó programnak tartja, hanem remek bemutatkozási lehetőségnek is a feltörekvő fiatal jazz-zenészeknek és a történelmi borvidékek borászainak a víztorony udvarában.

Bán Teodóra szerint a műsor tekintetében „nem kell rágörcsölni a fiatalokra”, mert maguktól is érkeznek, ha találnak érdekes programot a kínálatban:

„A közösségi média divatba tud hozni bizonyos művészeti produktumokat, műfajokat és természetesen művészeket is. A mi dolgunk azonban, hogy tegyük a dolgunkat itt, a színházban, azzal a sokszínű és gazdag kínálattal, amely a Margitszigeti Színházat jellemzi, és amelyben számos fiatal művész kap szerepet.” 

A részletes programot ITT találja.

Nyitókép: Margitszigeti Szabadtéri Színház

 

