Kurt Elling, Nemzeti Filharmonikusok és Az oroszlánkirály – a Margitszigeti Színház sokszínű kínálattal készül a nyárra

„A margitszigeti színpadon a művészek a nagykövetek”

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója arra a kérdésünkre, mekkora előkészítő munka előzi meg egy-egy ilyen szezon összeállítását, azt felelte: nem ritkán évek.

„Nálunk nagyon széles a műfaji kínálat, amivel élen járunk a magyar kulturális életben, hiszen a négy hónapos szezonunkban közel 90 ezer vendéget fogadunk. Mindezt egyetlen műfajjal nem tudnánk abszolválni, ezért is szerepel ebben a pár hónapban a műsoron opera, musical és balett is.”

Ez az évek óta meglévő stratégia azon elv mentén született meg, hogy minél szélesebb réteget vonzzanak be a színházba.

„Van, aki a könnyűzenét szereti, van, aki azon belül a jazzt vagy a show-jellegű produkciókat. Míg másokhoz a klasszikus zene, az opera vagy a tánc áll közelebb. Ennek az egyensúlyát igyekszünk egy margitszigeti szezonban megvalósítani” – sorolta a művészeti igazgató.

Az idei év műsorkínálatának összeállításakor arra törekedtek, hogy egyfajta egyensúly valósuljon meg a komolyabb és a könnyedebb műfajok közözött. A színháznak 500 négyzetméteres a színpada, amely technikai berendezéseivel, valamint hang-, fény- és látványelemeivel széles körű lehetőségeket biztosít a produkciók és koncertek számára. Mindez egy 3 ezer fős nézőtérrel egészül ki. Ezért is tudnak befogadni olyan nagy dramatikus előadásokat, amelyek egy-egy történetet mesélnek el, és amelyekben akár több műfaj is találkozik egymással – akár zenéről, akár prózáról beszélünk. Ráadásul nem ritka, hogy egyszerre akár 300–400 ember is jelen van a színpadon.

„Nagy létszámú szimfonikus zenekarok, kórusok, balettkarok, statiszták tömegei vagy szólisták sokasága váltja nálunk egymást nap mint nap. Ez is mutatja, hogy igyekszünk minél szélesebb közönség kedvében járni: mindenki színháza kívánunk lenni” – húzta alá az ügyvezető.

Hozzátette: náluk akkor indul be igazán a szezon, amikor más kőszínházak, koncerttermek és előadóhelyek bezárnak. És azt is, hogy számukra a művészek a nagykövetek, legyenek akár hazaiak, akár külföldiek. A pünkösdi Jazz és Borfesztivált pedig nemcsak egy jó programnak tartja, hanem remek bemutatkozási lehetőségnek is a feltörekvő fiatal jazz-zenészeknek és a történelmi borvidékek borászainak a víztorony udvarában.

Bán Teodóra szerint a műsor tekintetében „nem kell rágörcsölni a fiatalokra”, mert maguktól is érkeznek, ha találnak érdekes programot a kínálatban:

„A közösségi média divatba tud hozni bizonyos művészeti produktumokat, műfajokat és természetesen művészeket is. A mi dolgunk azonban, hogy tegyük a dolgunkat itt, a színházban, azzal a sokszínű és gazdag kínálattal, amely a Margitszigeti Színházat jellemzi, és amelyben számos fiatal művész kap szerepet.”