„Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé” – így búcsúznak a hazai popzene legnagyobb alakjától

„Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé. Angyalföld, Újpest… a Szent István parki találkozások, a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek… Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod.” Fenyő Miklós nemcsak a színpadon volt ikonikus, hanem köztudottan nagy Újpest-drukker volt, szívügye volt a lila-fehér csapat.