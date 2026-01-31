Ft
„Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé” – így búcsúznak a hazai popzene legnagyobb alakjától

2026. január 31. 09:01

Az egész országot megrázta Fenyő Miklós halála.

null

Fenyő Miklós január közepén került kórházba tüdőgyulladással. Egy ideig biztató hírek érkeztek az állapotáról, ám a betegség szövődményei végül legyőzték a szervezetét. A halálhírt az énekes hivatalos közösségi oldalán közölték: „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje és szellemisége örökre velünk marad. A család kéri a gyász tiszteletben tartását.”

Ezt is ajánljuk a témában

A halálhír után a közösségi oldalakon elsőként Curtis búcsúzott a zenésztől:

„Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé. Angyalföld, Újpest… a Szent István parki találkozások, a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek… Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod.” Fenyő Miklós nemcsak a színpadon volt ikonikus, hanem köztudottan nagy Újpest-drukker volt, szívügye volt a lila-fehér csapat.

Tóth József, a XIII. kerület polgármestere azt írta, 

Fenyő Miklós 2004 óta volt kerületünk díszpolgára. A legendás Hungária együttes alapítójaként egész pályafutását végig kísérte kerületi kötődése, dalszövegeiben gyakran visszaköszönnek kerületi helyszínek.

Fenyő Miklósról Schiffer András is megemlékezett a közösségi oldalán. 

Rónai Egon, az ATV műsorvezetője is megemlékezett Fenyő Miklósról a közösségi oldalán. 

Bohár Dániel, jobboldali véleményvezér így emlékezett: 

Vitályos Eszter kormányszóvivő többek között az írta, 

dalai nemcsak táncparketteket töltöttek meg, hanem családi történetek, barátságok és szerelmek hangulatát is meghatározták, így lett belőlük közös emlék.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője is megemlékezett Fenyő Miklósról: 

oberennsinnen49
2026. január 31. 10:38
Megérintette a sziveket, őszintén. Nyugodjon Békében!
Ergit
2026. január 31. 09:37
A mennyben is csak a rock and roll-t fogja nyomatni. :)
Ergit
2026. január 31. 09:36
Sajnálom!
