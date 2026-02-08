Üzent a család Fenyő Miklós halála után: szem nem marad szárazon

Megható üzentet tett közzé a Facebookon Fenyő Miklós családja. A január végén elhunyt zenészre péntek este több ezren emlékeztek a Hősök terén.

„Rendkívül megható az a mérhetetlen tisztelet és szeretet özön, ami az elmúlt egy hétben ömlik mindenhonnan a mi Hősünk felé… A péntek esti megemlékezésen is sok ezren tették tiszteletüket a Hősök terén. Köszönjük a szervezőknek a gondolatot, hogy ez létrejöjjön, és hogy meg is történt. Hálánkat fejezzük ki mindenkinek, aki ott a helyszínen vagy az otthonában meggyújtott egy mécsest, hogy Rá emlékezzen. Miklóst is nagyon boldoggá tenné, hogy milyen érzelmi megmozdulást indított el az egész országban” – írták.