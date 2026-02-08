Ft
02. 08.
vasárnap
család hungária fenyő miklós

Üzent a család Fenyő Miklós halála után: szem nem marad szárazon

2026. február 08. 21:14

Több ezren emlékeztek az elhunyt énekesre.

2026. február 08. 21:14
null

Megható üzentet tett közzé a Facebookon Fenyő Miklós családja. A január végén elhunyt zenészre péntek este több ezren emlékeztek a Hősök terén.

„Rendkívül megható az a mérhetetlen tisztelet és szeretet özön, ami az elmúlt egy hétben ömlik mindenhonnan a mi Hősünk felé… A péntek esti megemlékezésen is sok ezren tették tiszteletüket a Hősök terén. Köszönjük a szervezőknek a gondolatot, hogy ez létrejöjjön, és hogy meg is történt. Hálánkat fejezzük ki mindenkinek, aki ott a helyszínen vagy az otthonában meggyújtott egy mécsest, hogy Rá emlékezzen. Miklóst is nagyon boldoggá tenné, hogy milyen érzelmi megmozdulást indított el az egész országban” – írták. 

Mint beszámoltunk róla, január 31-én 78 éves korában meghalt a Hungária együttes alapítója, Fenyő Miklós.

Nyitókép forrása: Facebook / Fenyő Miklós

Nem tudnék mondani a repertoárból egy olyan számot, amire azt mondhatnám, hogy nem annyira jó, vagy egyenesen gagyi. Fenyő simán egy zseni, nem véletlen a pályája. Ráadásul minél idősebb lett, annál igényesebb, simán tudott újúlni.
