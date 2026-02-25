Világbajnok intézkedés – csodájára jár a világ a magyar modellnek

Ezzel jár a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége
Nem egyszeri kedvezményről van szó, hanem valódi fordulatról.
„Nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk” – jelentette ki Hankó Balázs miniszter a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencián Gödöllőn.
A kormány számára a családok értéke és érdeke az első, és az ezt megtestesítő magyar családpolitikai intézkedések mintaként szolgálnak a világ azon nemzetei számára, amelyek hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott doorstep sajtótájékoztatón.
Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta: a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezete. Képviseltetik magukat továbbá a türk államok is, azaz „mindazok, akik számára a család a legfontosabb” tette hozzá.
A helyszín és a témaválasztás sem véletlen, hiszen
nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk”
– fogalmazott. Szavai szerint az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett, köszönhetően annak a több mint 30 intézkedésnek, melyekkel a kormány a magyar családokat támogatja és mellettük kiáll.
Kiemelte a személyijövedelemadó-mentességet, melyet immár a háromgyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak is élethosszan biztosítanak. Ennek a példa- és modellértékű kezdeményezésnek köszönhetően 2026. január 1-től félmillió édesanya élvez szja-mentességet – mutatott rá a tárcavezető. Hozzátette: emellett a megduplázott családi adókedvezmény is olyan egyedi magyar támogatási forma, mely egymillió család anyagi biztonságát erősíti.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem egyszeri kedvezményről van szó, hanem valódi fordulatról.
Emlékeztetett: a családpolitika másik alappillére az otthonhoz jutás támogatása, melynek eredményeként az elmúlt években minden második gyermekes család képes volt önálló otthont teremteni kormányzati segítséggel. A bölcsődefejlesztési program eközben a család és a munkahely egyensúlyának kialakítását célozza – közölte, felidézve, hogy ennek jegyében a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.
Az említett intézkedések sorozatával
Magyarország a világon egyedülálló családpolitikát folytat, mely példaként szolgál Európa szívében a családok mellett álló visegrádi országok, de a nyugat-balkáni országok, sőt az Egyesült Államok számára is
– mondta megjegyezve: az Egyesült Államok által elindított Trump-számlát is az egyik magyar családtámogatási forma ösztönözte.
Hankó Balázs kitért arra is, hogy a konferencia további részében egyeztetnek a 2020-ban az Egyesült Államok és Magyarország által életre hívott Genfi Konszenzusról, melynek titkársága jelenleg is Magyarország, és legfontosabb üzenete, hogy a társadalom alapegysége a család. A V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia pedig ezeket a családokat kívánja megerősíteni, Donald Trump hivatalba lépését követően immár újra az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve – hangsúlyozta a miniszter.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay