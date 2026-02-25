Világbajnok intézkedés – csodájára jár a világ a magyar modellnek

A kormány számára a családok értéke és érdeke az első, és az ezt megtestesítő magyar családpolitikai intézkedések mintaként szolgálnak a világ azon nemzetei számára, amelyek hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott doorstep sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta: a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezete. Képviseltetik magukat továbbá a türk államok is, azaz „mindazok, akik számára a család a legfontosabb” tette hozzá.