„Szóval viseljük el az ukrán olajblokádot, engedjük át a 90 milliárd eurót, és fogadjuk el az újabb szankciókat, mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek Magyarországra nézve.

Amikor a németek legutóbb kormányt váltottak Magyarországon, mert elégedetlenek voltak a lelkesedésünkkel az oroszok elleni háborújukban, akkor Magyarország rövidesen hadszíntérré vált és rommá lőtték. Kicsit később kötélvégre került a németek által az itthoni csicskáikból összerakott szakértői kormány.