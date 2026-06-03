Rendkívüli menetrendet jelentettek be: a MÁV nem hagyja faképnél a magyarokat

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Közleményt adott ki az MLSZ. A magyar szurkolók miatt később indul az utolsó vonat Debrecenből.
Jó hír a szurkolóknak: lehetőségük nyílik arra, hogy jövő kedden, a Nagyerdei stadionban rendezendő Magyarország–Kazahsztán mérkőzés lefújása után kényelmesen elérjék a Debrecenből 22.04 órakor induló, az IC-menetrendet követő, várhatón 00.39-kor a Nyugati pályaudvarra beérkező vonatot – áll a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatójában.
„Mint ismert, a magyar férfi A-válogatott a pénteki, Finnország elleni, a múlt szombaton még a Bajnokok Ligája-döntőnek otthont adó Puskás Arénában rendezendő felkészülési mérkőzés után négy nappal, június kilencedikén Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei stadionban. A meccs iránt jelentős az érdeklődés, nemcsak Debrecenből és környékéről, hanem az ország számos pontjáról, így a fővárosból is sok szurkoló érkezése várható” – írja a magyar szövetség, amely hozzáteszi:
„A Magyar Labdarúgó-szövetség megkereste a MÁV-csoportot annak kapcsán, hogy a menetrend alapján a Budapest felé utazó drukkerek nem érnék el a 19 órakor kezdődő találkozó lefújását követően nem sokkal, 21.04-kor induló utolsó vonatot.
A vasúti társaság teljes mértékben nyitott volt a probléma megoldására, és a keddi nap folyamán arról tájékoztatta az MLSZ-t, hogy gondoskodik a szurkolók hazajutásáról. Ennek megfelelően immár hivatalos, hogy egy órával később, 22.04-kor is kigördül egy vonat a debreceni vasútállomásról, amely az IC-járatokra jellemző megállásokkal (Hajdúszoboszló, Püspökladány, Szolnok, Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló), várhatóan 00.39-kor érkezik meg a Nyugati pályaudvarra.”
A finnek és a kazahok ellen is Magyarországon játszik nemzeti csapatunk. Aztán szeptember rajtol a Nemzetek Ligája új kiírása, amely során a mieink Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával csapnak össze a B-divízióban. Az első őszi válogatott szünetben négy meccset is játszanak majd, az utolsó két NL-találkozóra pedig november közepén kerül sor.
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Nyitókép: valogatott.mlsz.hu