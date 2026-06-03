Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Debrecen Magyarország MÁV vonat MLSZ

Rendkívüli menetrendet jelentettek be: a MÁV nem hagyja faképnél a magyarokat

2026. június 03. 10:44

Közleményt adott ki az MLSZ. A magyar szurkolók miatt később indul az utolsó vonat Debrecenből.

2026. június 03. 10:44
null

Jó hír a szurkolóknak: lehetőségük nyílik arra, hogy jövő kedden, a Nagyerdei stadionban rendezendő Magyarország–Kazahsztán mérkőzés lefújása után kényelmesen elérjék a Debrecenből 22.04 órakor induló, az IC-menetrendet követő, várhatón 00.39-kor a Nyugati pályaudvarra beérkező vonatot – áll a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatójában.

Két felkészülési mérkőzéssel zárja a 2025–2026-os idényt a magyar válogatott
Két felkészülési mérkőzéssel zárja a 2025–2026-os idényt a magyar válogatott (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Mint ismert, a magyar férfi A-válogatott a pénteki, Finnország elleni, a múlt szombaton még a Bajnokok Ligája-döntőnek otthont adó Puskás Arénában rendezendő felkészülési mérkőzés után négy nappal, június kilencedikén Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei stadionban. A meccs iránt jelentős az érdeklődés, nemcsak Debrecenből és környékéről, hanem az ország számos pontjáról, így a fővárosból is sok szurkoló érkezése várható” – írja a magyar szövetség, amely hozzáteszi:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A Magyar Labdarúgó-szövetség megkereste a MÁV-csoportot annak kapcsán, hogy a menetrend alapján a Budapest felé utazó drukkerek nem érnék el a 19 órakor kezdődő találkozó lefújását követően nem sokkal, 21.04-kor induló utolsó vonatot.

A vasúti társaság teljes mértékben nyitott volt a probléma megoldására, és a keddi nap folyamán arról tájékoztatta az MLSZ-t, hogy gondoskodik a szurkolók hazajutásáról. Ennek megfelelően immár hivatalos, hogy egy órával később, 22.04-kor is kigördül egy vonat a debreceni vasútállomásról, amely az IC-járatokra jellemző megállásokkal (Hajdúszoboszló, Püspökladány, Szolnok, Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló), várhatóan 00.39-kor érkezik meg a Nyugati pályaudvarra.”

A magyar válogatottra két felkészülési mérkőzés vár

A finnek és a kazahok ellen is Magyarországon játszik nemzeti csapatunk. Aztán szeptember rajtol a Nemzetek Ligája új kiírása, amely során a mieink Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával csapnak össze a B-divízióban. Az első őszi válogatott szünetben négy meccset is játszanak majd, az utolsó két NL-találkozóra pedig november közepén kerül sor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: valogatott.mlsz.hu

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. június 03. 11:22
Ja mert a bpesti drukkerek tömegével mennek Debrecenbe....🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!