Rendkívüli menetrendet jelentettek be: a MÁV nem hagyja faképnél a magyarokat

Jó hír a szurkolóknak: lehetőségük nyílik arra, hogy jövő kedden, a Nagyerdei stadionban rendezendő Magyarország–Kazahsztán mérkőzés lefújása után kényelmesen elérjék a Debrecenből 22.04 órakor induló, az IC-menetrendet követő, várhatón 00.39-kor a Nyugati pályaudvarra beérkező vonatot – áll a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tájékoztatójában.

Két felkészülési mérkőzéssel zárja a 2025–2026-os idényt a magyar válogatott (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Mint ismert, a magyar férfi A-válogatott a pénteki, Finnország elleni, a múlt szombaton még a Bajnokok Ligája-döntőnek otthont adó Puskás Arénában rendezendő felkészülési mérkőzés után négy nappal, június kilencedikén Kazahsztánt fogadja a debreceni Nagyerdei stadionban. A meccs iránt jelentős az érdeklődés, nemcsak Debrecenből és környékéről, hanem az ország számos pontjáról, így a fővárosból is sok szurkoló érkezése várható” – írja a magyar szövetség, amely hozzáteszi: