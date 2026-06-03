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sziget fesztivál hajógyári - sziget k - híd felújítás

Hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok: megújul a Sziget fesztivál ikonikus helyszíne

2026. június 03. 12:29

2026 őszén megkezdődhet a Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd felújítása.

2026. június 03. 12:29
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Ősszel megkezdődhet a Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút Zrt. elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást – tájékoztatta a társaság szerdán az MTI-t.

A munkálatok várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére – érnek véget. 

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A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Generali Gyerek Sziget és Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon – tartalmazza a közlemény.

Azt írták: az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett.

Hangsúlyozták, hogy a beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, ugyanakkor jelentősen emeli a műszaki színvonalát. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül.

Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd – tették hozzá.

A rekonstrukció során elvégzik az híd korrózióvédelmét, kijavítják a pálya alatti acélszerkezeteket és új tartóelemeket, valamint a vízelvezetés érdekében új víznyelőket, illetve a híd rezgésének csökkentés érdekében lengéscsillapítókat építenek be, az elektromos vezetékeket, kommunikációs kábeleket pedig védcsövekbe helyezik át – sorolták.

Ugyanakkor a járdák felújítása opcióként került a szerződésbe – olvasható a közleményben.

(MTI)

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Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

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Összesen 2 komment

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Sróf
2026. június 03. 13:01
Nagy segítség ez az éhező magyar családoknak.
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gullwing
2026. június 03. 12:47
Jöhetnek a drogos szardarabok meg a külföldi ócska zenekarok. Hogy gerendai szardarabnak profitot termeljenek..
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