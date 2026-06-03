Hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok: megújul a Sziget fesztivál ikonikus helyszíne

Külön napot szentel az idei Sziget fesztivál Bródy Jánosnak, hat órán keresztül szólnak majd a dalai
Bródy maga is színpadra lép, bár korábban azt ígérte, hogy nem fog koncertezni a közeljövőben.
2026 őszén megkezdődhet a Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd felújítása.
Ősszel megkezdődhet a Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút Zrt. elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást – tájékoztatta a társaság szerdán az MTI-t.
A munkálatok várhatóan 2027 nyarára – az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén 2027 végére – érnek véget.
A munkálatok ütemezését az évenként megrendezésre kerülő Generali Gyerek Sziget és Sziget fesztivál időpontjához igazítják annak érdekében, hogy az események idején a K-híd a közlekedők rendelkezésére álljon – tartalmazza a közlemény.
Azt írták: az 1957-ben átadott híd eredetileg ideiglenes szerkezetként épült, mégis évtizedek óta kulcsszerepet tölt be a Hajógyári-sziget megközelítésében. A jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságossá tétele és hosszú távú használatának biztosítása, az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett.
Hangsúlyozták, hogy a beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, ugyanakkor jelentősen emeli a műszaki színvonalát. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül.
Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd – tették hozzá.
A rekonstrukció során elvégzik az híd korrózióvédelmét, kijavítják a pálya alatti acélszerkezeteket és új tartóelemeket, valamint a vízelvezetés érdekében új víznyelőket, illetve a híd rezgésének csökkentés érdekében lengéscsillapítókat építenek be, az elektromos vezetékeket, kommunikációs kábeleket pedig védcsövekbe helyezik át – sorolták.
Ugyanakkor a járdák felújítása opcióként került a szerződésbe – olvasható a közleményben.
(MTI)
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Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI
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