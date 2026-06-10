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sziget fesztivál csányi sándor fesztivál karácsony gergely

Idén még biztosan mínuszos lesz a Sziget, jövőre majd talán nem

2026. június 10. 20:03

A jövő évi cél a nullszaldó elérése, amelyhez komoly stratégiai lépésekre lesz szükség.

2026. június 10. 20:03
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Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál többségi tulajdonosa a 24. hu podcastjában beszélt arról, hogy az erős forint a magyar fesztiválpiacot sem hagyja érintetlenül, hiszen a vártnál egyelőre mérsékeltebb külföldi bérletvásárlások mögött részben a forint tízszázalékos erősödése állhat. Mint mondta, ez a hatás a belépőkön túl az itt tartózkodás költségét is megemeli. 

Szavai szerint eddig az üzleti terv 85 százalékát értékesítették bérletekből, a napijegyeknél ez az arány szerényebb, 30 százalékos, de a következő hetek inkább az utóbbi belépők felfutását hozhatják a korábbi évek tapasztalatai szerint. 

Gerendai szerint 2026-ra 1,5 milliárd forintos veszteséggel számolnak, de azon sem lepődne meg, ha a végső mérleg ennél még rosszabb lenne.

Az üzletember szerint míg a veszteség borítékolható az idei esztendőre, jövőre már a nullszaldó a cél, ezekhez azonban komoly stratégiai lépésekre lesz szükség.

Mint ismert, Karácsony Gergely a minap lengette be, hamarosan bekövetkezhet Budapest csődje, Gerendai Károly szerint a Sziget Fesztivált ez maximum annyiban érintené, hogy leállna a tömegközlekedés, illetve az egyéb közszolgáltatások, más vonatkozásban a fesztivál megtartása nem kerülne veszélybe.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
lemez
2026. június 10. 21:21
Ó Istenem ezek a szegény gazdagok.Van elég milliárdod hogy éhen ne halj.
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0
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Obsitos Technikus
2026. június 10. 20:34
Ha élek még, jövőre is le fogom szarni. Mínuszostul.
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4
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 20:33
A piac beárazta ezt is. Megdrágult a Sziget a külfökdieknek. A magyaroknak meg mindig az volt. Ez is kudarctörténete a kormányváltásnak.
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3
0
johannluipigus
2026. június 10. 20:29
Kérjél poloskától egy kis támogatást.
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5
0
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