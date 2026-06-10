Idén még biztosan mínuszos lesz a Sziget, jövőre majd talán nem

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál többségi tulajdonosa a 24. hu podcastjában beszélt arról, hogy az erős forint a magyar fesztiválpiacot sem hagyja érintetlenül, hiszen a vártnál egyelőre mérsékeltebb külföldi bérletvásárlások mögött részben a forint tízszázalékos erősödése állhat. Mint mondta, ez a hatás a belépőkön túl az itt tartózkodás költségét is megemeli.

Szavai szerint eddig az üzleti terv 85 százalékát értékesítették bérletekből, a napijegyeknél ez az arány szerényebb, 30 százalékos, de a következő hetek inkább az utóbbi belépők felfutását hozhatják a korábbi évek tapasztalatai szerint.