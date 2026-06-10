Idén még biztosan mínuszos lesz a Sziget, jövőre majd talán nem

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A jövő évi cél a nullszaldó elérése, amelyhez komoly stratégiai lépésekre lesz szükség.
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál többségi tulajdonosa a 24. hu podcastjában beszélt arról, hogy az erős forint a magyar fesztiválpiacot sem hagyja érintetlenül, hiszen a vártnál egyelőre mérsékeltebb külföldi bérletvásárlások mögött részben a forint tízszázalékos erősödése állhat. Mint mondta, ez a hatás a belépőkön túl az itt tartózkodás költségét is megemeli.
Szavai szerint eddig az üzleti terv 85 százalékát értékesítették bérletekből, a napijegyeknél ez az arány szerényebb, 30 százalékos, de a következő hetek inkább az utóbbi belépők felfutását hozhatják a korábbi évek tapasztalatai szerint.
Gerendai szerint 2026-ra 1,5 milliárd forintos veszteséggel számolnak, de azon sem lepődne meg, ha a végső mérleg ennél még rosszabb lenne.
Az üzletember szerint míg a veszteség borítékolható az idei esztendőre, jövőre már a nullszaldó a cél, ezekhez azonban komoly stratégiai lépésekre lesz szükség.
Mint ismert, Karácsony Gergely a minap lengette be, hamarosan bekövetkezhet Budapest csődje, Gerendai Károly szerint a Sziget Fesztivált ez maximum annyiban érintené, hogy leállna a tömegközlekedés, illetve az egyéb közszolgáltatások, más vonatkozásban a fesztivál megtartása nem kerülne veszélybe.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI