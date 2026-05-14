Sziget fesztivál Bródy János Gerendai Károly koncert

Külön napot szentel az idei Sziget fesztivál Bródy Jánosnak, hat órán keresztül szólnak majd a dalai

2026. május 14. 13:46

Bródy maga is színpadra lép, bár korábban azt ígérte, hogy nem fog koncertezni a közeljövőben.

2026. május 14. 13:46
Nem kevesebb, mint hat órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagyszínpadról az idei Sziget fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én. A 80 éves, a Rendszerbontó nagykoncerten is fellépő zenész dalait mintegy félszáz hazai előadó és zenekar adja majd elő.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón így magyarázta a Bródy-nap ötletét:

Egy örömünnepet szervezünk, mert szeretnénk méltó módon megünnepelni ezt a fantasztikus, több mint hatvanéves életművet, és bevonni ebbe a fiatalabb generációkat is”.

Bródy János korábban bejelentette, hogy az április 11-i, Sportarénában tartott fellépése után hasonló nagyszabású koncertet már nem akar adni, Gerendai és a résztvevő előadók azonban egy egyszeri, különleges alkalom segítségével be akarja mutatni, kinek mit jelent Bródy, illetve az ő dalai.

„A szakmai apraja-nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István, a király dalain át egészen Bródy szólókarrierjének szerzeményeikig, valamint azok a számok, amelyeket másoknak írt” – tette hozzá Gerendai Károly.

A koncertfolyam rendezője Novák Péter, zenei producere Závodi Gábor. A fellépők között lesz mások mellett

  • Szörényi Levente
  • Koncz Zsuzsa
  • Halász Judit
  • Tolcsvay László
  • Presser Gábor
  • Charlie
  • Lovasi András
  • Beton.Hofi
  • Dzsúdló
  • Azahriah.

Bródy János a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy korábbi elhatározását, a nagy színpadoktól visszavonulást azért függeszti fel egy alkalomra, mert az elmúlt hetekben „annyi minden került napfényre, ami eddig sötétben volt”.

Bródy János az MTI kérdésére elmondta: ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz a színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni.

Együtt fogok játszani azzal a négy fantasztikus előadóművésszel, akiknek a dalaim többségét írtam. A meghívást elfogadta Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvay László is. A műsor tőlük is függ, a végén, a fináléban közösen, a nap valamennyi fellépőjével, köztük a Superar gyerekkórussal közösen fogjuk elénekelni a Mindannyian mások vagyunk című dalomat”

 – fejtette ki.

Gerendai Károly ehhez hozzáfűzte, hogy előzetesen, lehetőség szerint valamennyi közreműködő bevonásával egy új klipet is rögzítenek a Mindannyian mások vagyunk című dalhoz.

A Bródy Dalok Napján színpadra lép még a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Carson Coma, Csemer Boggie, a Csík zenekar, Deák Bill Gyula, Döbrösi Laura, Feke Pál, Földes László Hobo, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy JamMAL, Hernádi Judit, a hiperkarma, Hrutka Róbert, az Ivan & the Parazol, Járai Márk, Kiss Tibi, Lábas Viki, Müller Péter Sziámi, az Örkény Színház színészei, Palya Bea, Péter Bence, Péterfy Bori, Radnay Csilla, Sena, Columbo (Irie Maffia), Tarján Zsófia (Honeybeast), Törőcsik Franciska és a Wellhello is.

A Bródy Dalok Napjából egy várhatóan egyórás film is készül.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
allen9
2026. május 14. 14:30
Ha most azt mondja nekem valaki, hogy az ország kétharmada odavan ezért a vén szarosért, akkor megőrülök.
Canadian
2026. május 14. 14:30
6 óra Bródy? Aki még nem utálja, most fogja.
tapir32
2026. május 14. 14:29
"Összefoglalva megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette." Hegedűs Tamás, Világgazdaság
hernadvolgyi-2
2026. május 14. 14:28
elcapo-3 2026. május 14. 14:00 "A fia nem lép fel?" "ElvisPrézli" dalát nyomja. "A megyei börtönben buli volt. A rabzenekar bömbölve szólt. Belevágtak, és öröm volt hallani a sok börtöntölteléket játszani! Szólt a rock! Szólt a rock! Az egész börtön táncolt, szólt a Börtön rock!"
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!