Itt a nagy bejelentés: újdonságokkal és kedvezményekkel születik újjá a Sziget Fesztivál

Fókuszban a mentális egészség
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a fesztivál új kezdeményezést is indít Sziget Society néven, amely a fiatalok mentális egészségére fókuszál.
A program része: egy alapítvány létrehozása, segítő szakemberek támogatása, díj alapítása a területen dolgozóknak.
A szervezők szerint a fiatal generációk egyre nagyobb mentális terhelés alatt állnak, amiben a közösségi média is szerepet játszik.
Gerendai hozzátette: a cél az, hogy a Sziget ne csak a fesztivál napjaiban, hanem egész évben pozitív hatással legyen a fiatalokra – akár élményeken, akár támogatásokon keresztül – írta a vg.hu.