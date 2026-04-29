sziget fesztivál gerendai károly kedvezmény sajtótájékoztató koncert

Itt a nagy bejelentés: újdonságokkal és kedvezményekkel születik újjá a Sziget Fesztivál

2026. április 29. 14:15

A szervezők a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.

2026. április 29. 14:15
null

Milliárdos veszteség után új tulajdonosi modellt alakít ki a Sziget, amelyben a legnagyobb partnerek is résztulajdonossá válnak. A szervezők szerint a cél a fesztivál stabilizálása és újrapozicionálása, miközben a nemzetközi közönséget vissza kell csábítani – hangzott el a fesztivál jövőjével is foglalkozó szerdai sajtótájékoztatón.

A Világgazdaság beszámolója szerint 2026-ban lesz nulladik nap a fesztiválon, ahol fellép a Morcheeba és a Faithless is. Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a tájékoztatón elmondta, hogy 

lesz diákjegy is, és fél áron vehetnek belépőt a BKK-bérlettel rendelkező fiatalok. 

Kádár Tamás, a feszivál vezérigazgatója arról is beszélt, hogy 10 százalékkal olcsóbban adják az italokat este hatig, illetve idén is lesz budget food kategória.

Jól haladnak az egyeztetések az alvállalkozókkal

Gerendai Károly továbbá egy újdonságra is felhívta a figyelmet a cégszerkezettel kapcsolatban: elhangzott, hogy egy olyan új tulajdonosi struktúrát véglegesítenek, amelyben a menedzsment mellett a legnagyobb alvállalkozói partnerek is kisebbségi tulajdont szereznek. Az elképzelés szerint ezek a szereplők 1–5 százalékos részesedéseket vásárolnak, összesen mintegy 30 százalékot, míg a többség a menedzsmentnél marad.

Gerendai szerint a modell logikus: 

a beszállítók nemcsak a fesztivál sikerében érdekeltek, hanem abban is, hogy egyáltalán létezzen. 

A több százmilliós nagyságrendű alvállalkozókkal folytatott egyeztetések pozitívak voltak, az új struktúra célja pedig nemcsak a pénzügyi stabilizáció, hanem az is, hogy újra növekedési pályára álljon a rendezvény.

 

A szervezők a tájékoztatón arra is kitértek, hogy a tulajdonosi átalakítás mellett tartalmi fordulat is jön: Gerendai rámutatott, hogy véleménye szerint az egyik fő probléma az volt, hogy a korábbi modell túlzottan a headlinerekre és a helyi piacokra épített.

A fesztivál így elvesztette egyik legfontosabb versenyelőnyét: az egyedi hangulatot.

A nemzetközi közönség számára ugyanis nem volt elég vonzó, hogy ugyanazokat az előadókat láthatják Budapesten, mint máshol Európában. Eközben a hazai látogatók is egyre inkább „koncerthelyszínként”, nem pedig komplex élményként tekintettek a Szigetre.

A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.

A fesztiválalapító elmondta, hogy a tervek között szerepel:

  • a hazai előadók nagyobb hangsúlya,
  • a programkínálat élményalapú erősítése,
  • a célcsoport életkori bővítése.

Gerendai arra is kitért, hogy hiba volt kizárólag a legfiatalabb generációra koncentrálni, mert így más korosztályok kiszorultak, majd hozzáfűzte, hogy a nulladik nappal szeretnének kedvezni azoknak, akik az elmúlt évtizedekben jártak a fesztiválon.

Fókuszban a mentális egészség

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a fesztivál új kezdeményezést is indít Sziget Society néven, amely a fiatalok mentális egészségére fókuszál. 

A program része: egy alapítvány létrehozása, segítő szakemberek támogatása, díj alapítása a területen dolgozóknak.

A szervezők szerint a fiatal generációk egyre nagyobb mentális terhelés alatt állnak, amiben a közösségi média is szerepet játszik. 

Gerendai hozzátette: a cél az, hogy a Sziget ne csak a fesztivál napjaiban, hanem egész évben pozitív hatással legyen a fiatalokra – akár élményeken, akár támogatásokon keresztül – írta a vg.hu.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2026. április 29. 15:57
LMBTQIP......+ erődemonstráció
Válasz erre
0
0
lemez
2026. április 29. 15:30
Kábitószer ,pia,pina.Örjöngés.Ukrán petinek való meg a szektájának.
Válasz erre
0
0
néhai Ch.Pilot
2026. április 29. 14:50
A sátánisták a tisza-győzelen után minden fronton nyomulni kezdenek... Remélem, az ide betelepítendő migránsok jelenlétének lesz jó oldala is, úgy mint lesz közöttük lesz-egy-két öngyilkos merénylő, aki ezt a szigetes, pride-os dolgot akkora Allah-ellenes bűnnek tartja, hogy úgy dönt, elmegy ezen rendezvények egyikére... legalább életében egyszer.
Válasz erre
0
0
szelesdomb
2026. április 29. 14:49
Nem úgy volt, hogy megszűnnek?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!