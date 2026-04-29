Itt a nagy bejelentés: újdonságokkal és kedvezményekkel születik újjá a Sziget Fesztivál

A szervezők a tájékoztatón arra is kitértek, hogy a tulajdonosi átalakítás mellett tartalmi fordulat is jön: Gerendai rámutatott, hogy véleménye szerint az egyik fő probléma az volt, hogy a korábbi modell túlzottan a headlinerekre és a helyi piacokra épített.

A fesztivál így elvesztette egyik legfontosabb versenyelőnyét: az egyedi hangulatot.

A nemzetközi közönség számára ugyanis nem volt elég vonzó, hogy ugyanazokat az előadókat láthatják Budapesten, mint máshol Európában. Eközben a hazai látogatók is egyre inkább „koncerthelyszínként”, nem pedig komplex élményként tekintettek a Szigetre.

A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.

A fesztiválalapító elmondta, hogy a tervek között szerepel: