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kormány szolidaritási hozzájárulás budapest

Budapest pótlékot a szolidaritási adóból

2026. június 10. 11:46

Vezesse be a kormány a Budapest-pótlékot, és emelje legalább 30 százalékkal a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök és más rendvédelmi dolgozók bérét!

2026. június 10. 11:46
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Soproni Tamás
Soproni Tamás
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„Vezesse be a kormány a Budapest-pótlékot, és emelje legalább 30 százalékkal a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök és más rendvédelmi dolgozók bérét! Ezt kértem ma levélben Pósfai Gábor belügyminisztertől. A fedezet megvan: a budapesti kerületek által befizetett szolidaritási hozzájárulásból ezt biztosítani lehetne.

Terézváros idén 2,1 milliárd forintot fizet be az államkasszába szolidaritási hozzájárulás címen. Ez az a különadó, amelyet még a Fidesz-kormány terhelt az önkormányzatokra, és amely egyelőre a Tisza-kormány döntése alapján is velünk marad.

Megértem, hogy az új kormány nehéz költségvetési helyzetben vette át az ország irányítását. Azt is értem, hogy az államháztartás rendbetétele felelős döntéseket igényel. De ha ezt a pénzt az állam továbbra is elvonja a kerületektől, akkor költse legalább Budapest biztonságára: a fővárosban szolgáló rendvédelmi dolgozók tisztességes megfizetésére.

A Fidesz-kormány hosszú éveken át elmulasztotta a rendvédelmi dolgozók valódi megbecsülését. Egyre több feladatot vártak el tőlük, miközben a fizetésük nem követte sem a munkájuk súlyát, sem a megélhetési költségek emelkedését. Budapesten ez különösen éles probléma: drágább a lakhatás, magasabbak a mindennapi költségek, nagyobb az ügyteher, összetettebbek a közbiztonsági kihívások.

Budapest rendje és biztonsága közös érdekünk. Ehhez jelen lévő, működőképes, megbecsült rendőrség kell. A rendőröknek és rendvédelmi dolgozóknak nemcsak újabb feladatokat kell adni, hanem tisztességes fizetést is.

Ezért azt kérem a belügyminisztertől: a budapesti kerületek által befizetett szolidaritási hozzájárulásból vezessék be a Budapest-pótlékot, és még idén emeljék legalább 30 százalékkal a fővárosi rendvédelmi dolgozók bérét!

Ha már elvonják ezt a pénzt az önkormányzatoktól, szolgálja közvetlenül Budapest közbiztonságát!”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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elcapo-3
2026. június 10. 14:20
Remek....a moslék püföli a moslékot!
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olvaso9
2026. június 10. 14:03
Ha ez így van, vagyis nagyon alacsony a rendőrök bére, akkor emeljék fel. de ne csak a budapesti rendőrökét, a vidékiekét is. Ők nem emberek? Ők sokkal jobb körülmények között dolgoznak? Ugyan már... Miért kell újra és újra előhozakodni a Budapest-vidék kártyával?
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ördöngös pepecselés
2026. június 10. 13:21
ez a faszi okosabb mint az óbaloldali elvtársai ezért már sejti, hogy seggbe fogják kúrni a legalizált illegális csimpánzok
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Silcon
2026. június 10. 12:52
Jön az SZDSZ tempó, a vidék pusztuljon ki, nincs szükség falvakra csak városokra. Egy rendes parasztgazdaság elég nagy függetlenséget biztosít, nehéz befolyásolni. Hozzá képest a városlakó kétkezi gyári munkás elég kiszolgáltatott helyzetben van.
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