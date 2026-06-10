A Fidesz-kormány hosszú éveken át elmulasztotta a rendvédelmi dolgozók valódi megbecsülését. Egyre több feladatot vártak el tőlük, miközben a fizetésük nem követte sem a munkájuk súlyát, sem a megélhetési költségek emelkedését. Budapesten ez különösen éles probléma: drágább a lakhatás, magasabbak a mindennapi költségek, nagyobb az ügyteher, összetettebbek a közbiztonsági kihívások.

Budapest rendje és biztonsága közös érdekünk. Ehhez jelen lévő, működőképes, megbecsült rendőrség kell. A rendőröknek és rendvédelmi dolgozóknak nemcsak újabb feladatokat kell adni, hanem tisztességes fizetést is.

Ezért azt kérem a belügyminisztertől: a budapesti kerületek által befizetett szolidaritási hozzájárulásból vezessék be a Budapest-pótlékot, és még idén emeljék legalább 30 százalékkal a fővárosi rendvédelmi dolgozók bérét!