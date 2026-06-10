Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
MBH varga mihály mbh bank elemzési centrum jegybank Magyar Péter

Egyre több szem szegeződik most Varga Mihályra, kérdés, mit lép a jegybank elnöke

2026. június 10. 10:51

Megnyílt a tér az újabb kamatcsökkentésre, legalábbis így látják az MBH Bank Elemzési Centrumának szakértői. Az erős forint és a vártnál jobb inflációs adat is arra enged következtetni, hogy a jegybank nem vár tovább és hozzányúl az alapkamathoz.

2026. június 10. 10:51
null
Ferentzi András

Kedvezőek voltak a közelmúltbeli növekedési adatok, de az év végéig még változhat a kép, így idén továbbra is mérsékelt, de látható, körülbelül 1,6 százalékos növekedésre számítanak az MBH Bank elemzési központjának szakértői – hangzott el a pénzintézet szerda délelőtti sajtóeseményén. Árokszállási Zoltán igazgató szerint jövőre viszont már kiegyensúlyozottabb, 3 százalék körüli növekedés is jöhet, főleg, ha a külső kereslet élénkülése mellett a várható uniós források is egyre nagyobb mértékben jelennek meg a gazdaságban. A kedvező előrejelzések pedig teret nyithatnak a jegybanknak egy esetleges újabb kamatcsökkentésre. 

Az infláció alakulása esélyt adhat a jegybanknak a kamatcsökkentésre (Forrás: KSH)
Az infláció alakulása esélyt adhat a jegybanknak a kamatcsökkentésre (Forrás: KSH

Mit lép majd a jegybank?

Mint ismert: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa idén februárban, másfél év után nyúlt hozzá az alapkamathoz és csökkentette azt 6,25 százalékra. Az azóta jelentkező inflációs nyomás miatt viszont, hiába volt erős a forint, nem változtattak az irányadó ráta mértékén. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A májusi inflációs adat ugyanakkor jóval kedvezőbb volt a vártnál, köszönhetően például annak, hogy a Tisza-kormány érvényben hagyta az előző kabinet által bevezetett árkorlátozó intézkedéseket, így például az üzemanyagok és a boltok tekintetében is maradtak a szigorítások. Ezek az intézkedések pedig érdemben fékezik a fogyasztói árak emelkedését. 

Árokszállási Zoltán szerint a piacok árazása is azt mutatja, hogy magasnak érzékelik a jelenlegi kamatszintet.

A magyar infláció ugyanis a régióban a legalacsonyabbnak számít, miközben az alapkamat pedig a legmagasabb. Ez erős ellentmondás a szakértők szerint. A következő hónapokban tehát megnyílhat a tér az esetleges csökkentésre. Erre elsőként rögtön most a hó végén, a június 23-i kamatdöntő ülésen lesz lehetősége a monetáris tanácsnak. A Varga Mihály jegybankelnök által vezetett tanács akár egy újabb, 25 bázispontos csökkentést hajthat végre. Az MBH elemzőinek jóslata szerint év végére akár 75 bázisponttal, azaz 5,5 százalékra is csökkenhet az alapkamat mértéke. Ha 25 bázispontos csökkentésekkel számolunk, akkor tehát még három kamatvágás jöhet az idei évben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az MBH elemzői 

  • idénre 1,6 százalékos GDP-növekedést várnak,
  • jövőre pedig 3 százalékos bővülés is lehet. 

A GDP-t még mindig a fogyasztás húzza felfelé, de már látszódik a beruházások élénkülése is. 

Ugyanakkor még továbbra is a fogyasztás lesz az, ami húzza a növekedést 

– tette hozzá Árokszállási Zoltán. 

Mérsékeltebb reálbéremelkedés jöhet

„A munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére nem számítanak, 2026-ban átlagosan 4,6 százalék körüli szinttel kalkulálnak, annak ellenére, hogy a vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek és ez visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot” – mondta Balog-Béki Márta, az MBH szenior elemzője. Mivel a várakozások szerint az infláció a második negyedévben emelkedni fog, ez kisebb reálbéremelkedést is hozhat majd magával. 

Balog-Béki szerint az árkorlátozó eszközök előbb-utóbb kivezetésre kerülhetnek, szerinte először az üzemanyagok esetében lesz ez, akár már a nyáron. 

Ezek miatt emelkedhet majd az infláció, de a fogyasztói áremelkedés mértéke így is a 4 százalékos jegybanki toleranciaszint alatt marad. Idén egész évre nézve 2,7 százalékos inflációt várnak, jövőre pedig 3,7 százalékos lehet. 

A forint árfolyamával kapcsolatban elhangzott az eseményen, hogy aligha lehetne ennyire erős, ha a jegybank másfajta monetáris politikát képviselne. Ennek ellenére az elmúlt hónapok erősödése várhatóan megtörik, ha nagyon nem is esik majd vissza a magyar fizetőeszköz, év végéig korrigálhatnak az árfolyamok. Az euróval szemben várhatóan a 360-as, a dollárral szemben pedig a 305-ös szint közelébe mozoghat vissza az árfolyam 2026 végéig. 

Az erős forintnak az államadósságra is jelentős hatása van. A költségvetés alakulása erősen kérdéses, bizonyos előrejelzések szerint a hiány még akár 6 százalék feletti is lehet. Az MBH 6,1 százalékos hiányt prognosztizál. Jövőre 5,2, 2028-ban pedig 4,4 százalék körül alakulhat a hiány. Az államadósság viszont szép lassan csökkenhet majd a GDP-növekedés miatt. Idén 74,3 százalék körül alakulhat a forintárfolyam miatt, jövőre 74,1, 2028-ban pedig 73 százalék lehet várhatóan. 

Árokszállási Zoltán a Mandiner kérdésére elmondta: az új kormány elsősorban az előző kabinet kommunikációs kiadásaihoz nyúlhat hozzá, ezen a téren várható költségvetési szigorítás, ami elég lehet a 6,1 százalék körüli hiánycél tartásához. Nem kizárt viszont, hogy ennél is magasabb lehet a hiány. 

Szintén lapunk kérdésére, hogy tartható-e ezekkel a feltételekkel Magyar Péter és kormányának terve, azaz készen tud-e állni a magyar gazdaság az euró bevezetésére 2030-ra, a szakértő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon ambíciózus terv.  

A bevezetéshez ugyanis 2 százaléki inflációt kellene elérni, ez jelenleg rendkívül nehéznek tűnik. Szerinte sokkal reálisabbnak tűnhet, hogy 1-2 évvel később állhat majd készen a magyar gazdaság a közös pénz bevezetésére. Azaz itt a Tisza-kormány terve kissé kitolódhat. 

Nem biztos, hogy megéri a vagyonadó

Kérdésre válaszolva Árokszállási a vagyonadóval kapcsolatban elmondta: minimális hozzáadott értéke lesz a GDP-hez, nagyon maximum 0,2-0,3 százalék, de jóval nagyobbak a kockázatok. A vagyonadó miatt sok érintett külföldre teheti át székhelyét, akár cégeiét is, ez pedig visszaüthet. A szakértő szerint ugyanakkor biztosan be lesz vezetve valamilyen formában, mert fontos kampányígérete volt a kormánynak. 

 

 

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ekeke1
2026. június 10. 11:29
"Egyre több szem szegeződik most Varga Mihályra, kérdés, mit lép a jegybank elnöke" Engem már régóta érdekel, ehhez miért adja a nevét, miért viszi vásárra a bőrét ?
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 10. 11:24
"a Tisza-kormány érvényben hagyta az előző kabinet által bevezetett árkorlátozó intézkedéseket" akkor bátran csökkentsétek a kamatot, hogy amikor felszabadítjátok az árakat az égbe szökjön az infláció. Árad a szag. Értelem nélkül.
Válasz erre
0
0
Kétes
2026. június 10. 11:20
Én az MNB helyében várnék picit, legalább addig, hogy lesz-e pótköltségvetés. Az elemzők már 6,1% -os hiánnyal számolnak, szemben a 3,5-4,5 %-os tervezett hiánycéllal. Ennek melyek lesznek az inflációs hatásai? stb. …
Válasz erre
0
0
retek312
2026. június 10. 11:19
becsicskul ahogy kell, letérdel és megcsókolja amit elé raknak ha nem akkor szét lesz baszva
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!