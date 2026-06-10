Egyre több szem szegeződik most Varga Mihályra, kérdés, mit lép a jegybank elnöke

A májusi inflációs adat ugyanakkor jóval kedvezőbb volt a vártnál, köszönhetően például annak, hogy a Tisza-kormány érvényben hagyta az előző kabinet által bevezetett árkorlátozó intézkedéseket, így például az üzemanyagok és a boltok tekintetében is maradtak a szigorítások. Ezek az intézkedések pedig érdemben fékezik a fogyasztói árak emelkedését.

Árokszállási Zoltán szerint a piacok árazása is azt mutatja, hogy magasnak érzékelik a jelenlegi kamatszintet.

A magyar infláció ugyanis a régióban a legalacsonyabbnak számít, miközben az alapkamat pedig a legmagasabb. Ez erős ellentmondás a szakértők szerint. A következő hónapokban tehát megnyílhat a tér az esetleges csökkentésre. Erre elsőként rögtön most a hó végén, a június 23-i kamatdöntő ülésen lesz lehetősége a monetáris tanácsnak. A Varga Mihály jegybankelnök által vezetett tanács akár egy újabb, 25 bázispontos csökkentést hajthat végre. Az MBH elemzőinek jóslata szerint év végére akár 75 bázisponttal, azaz 5,5 százalékra is csökkenhet az alapkamat mértéke. Ha 25 bázispontos csökkentésekkel számolunk, akkor tehát még három kamatvágás jöhet az idei évben.