Varga Mihály elárulta: leveszi a gázról a lábát a jegybank, marad az óvatosság

Molnár Dániel a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint a kamatvágásnak az inflációs folyamatok ágyaztak meg: januárban az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben, 2,1 százalékra lassult a pénzromlási ütem. Ami ugyanakkor még fontosabb, hogy a teljes inflációs kosarat, illetve a kiemelten figyelt szolgáltatásokat tekintve is 2019 óta most volt a legkisebb a januári áremelkedés. Ez azt jelzi, hogy nincs árnyomás a gazdaságban, a visszafogott átárazást a forint erősödése és az üzemanyagárak mérséklődése is támogatta, amely tényezők költségoldalról segítik a vállalatokat. A nemzetközi környezet vegyesen alakult az elmúlt egy hónap során. A forint összességében stabilizálódott a 380-as szint alatt, amely a geopolitikai feszültségek közepette mindenképpen kedvező hír és érdemi szerepet játszhatott az MNB döntésében.

A kamatcsökkentéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a hazai kamatkondíciók továbbra is szigorúnak tekinthetők, és a jegybank politikájában sem várunk gyökeres változást az elkövetkező időszakban. Ez szembemenne az elmúlt közel egy év sikeres stratégiájával, amely a szigorú és türelmes megközelítést jelentette, ami érdemben javította az MNB hitelességét.

„Várhatóan továbbra is fennmarad majd az adatvezérelt döntéshozatal, a Monetáris Tanács hónapról hónapra a beérkező adatok, elsősorban az inflációs folyamatok, függvényében határoz majd a kamatszintekről és nem kommunikál majd kamatpályát. Kedvező nemzetközi folyamatok és februári inflációs adatok mellett márciusban is folytatódhat a kamatcsökkentés, azonban nem számolunk azzal, hogy azt követően is hónapról hónapra mérséklődik majd az alapkamat, év végéig kedvező esetben további 3 kamatvágás jöhet várakozásaink szerint. A mai 25 bázispontos kamatcsökkentéstől érdemi gazdasági hatást nem várunk. Hazánk esetében a monetáris transzmisszión belül az árfolyamcsatorna szerepe a legerősebb, most viszont nem számolunk érdemi forintgyengüléssel, mivel a piac összességében beárazta a kamatvágást, a jegybanki döntés nem okozott meglepetést. Ezt erősíti, hogy a kamatdöntés után sem mozdult az árfolyam az euró ellenében. A kamatcsatorna vonatkozásában a 25 bázispontos csökkentés érdemi hatással nem bír, a hitelezés már a tavalyi év végén is jelentősen élénkült, többek között az állami kamattámogatott hiteleknek (Otthon Start Program, Széchenyi Kártya Program) köszönhetően. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezen programok költségvetési terhét érdemben mérsékli a jegybanki kamatvágás. A másik csatorna, amely jelentős lehet, a piaci bizalom, a jegybank kamatcsökkentése a gazdasági szereplők irányába is pozitív üzenetet jelez, hogy a gazdaság kezd helyreállni, lazább monetáris kondíciók mellett is fenntartható az árstabilitás” – tette hozzá az elemző.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is úgy látja, hogy