A büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség

„A politika oldaláról érkező kritikákat úgy lehet kiküszöbölni, ha kényesen ügyelünk arra, hogy az ügyészség kizárólagosan a szakmai erőtérben mozogjon. Ez egészen más pálya, mint amelyen a politikusok játszanak” – mondta az Indexnek adott interjúban Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Kiemelte, hogy soha nem volt köze a politikai élethez, nem volt egyetlen politikai pártnak sem tagja, nem folytatott aktív politikai tevékenységet. A legfőbb ügyészi megbízatást kizárólag szakmai feladatnak tekinti.

Annak kapcsán, hogy a nyilvánosságban tömegigény, hogy gyors, látványos döntések szülessenek az érzelmileg megterhelő vagy közszereplőket érintő ügyekben Nagy Gábor Bálint azt mondta, hogy érthetőnek tartja ezt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nyilvánosság és az ügyészség látásmódja nem feltétlenül ugyanaz.