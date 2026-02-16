Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy gábor bálint legfőbb ügyészség magyar nemzeti bank

A büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség

2026. február 16. 12:21

Nem a politikusoknak, hanem a törvényeknek kell megfelelni, mondta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész.

2026. február 16. 12:21
null

„A politika oldaláról érkező kritikákat úgy lehet kiküszöbölni, ha kényesen ügyelünk arra, hogy az ügyészség kizárólagosan a szakmai erőtérben mozogjon. Ez egészen más pálya, mint amelyen a politikusok játszanak” – mondta az Indexnek adott interjúban Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Kiemelte, hogy soha nem volt köze a politikai élethez, nem volt egyetlen politikai pártnak sem tagja, nem folytatott aktív politikai tevékenységet. A legfőbb ügyészi megbízatást kizárólag szakmai feladatnak tekinti.

Annak kapcsán, hogy a nyilvánosságban tömegigény, hogy gyors, látványos döntések szülessenek az érzelmileg megterhelő vagy közszereplőket érintő ügyekben Nagy Gábor Bálint azt mondta, hogy érthetőnek tartja ezt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nyilvánosság és az ügyészség látásmódja nem feltétlenül ugyanaz. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

„Az egyik érzelmi töltetű és kizárólag nyilvános információkkal rendelkező közeg értékítélete, a miénké viszont szakmai döntés, amely mögött speciális tudás és a vonatkozó jogszabályi környezet áll”

 – hangsúlyozta. Azt is kiemelte, hogy az ügyészség álláspontját nem befolyásolhatja a társadalmi elvárás, „csak is az, hogy mit mondanak a jogszabályok és a bizonyítékokkal alátámasztott tények”. A nyilvánosság nincs tisztában az ügyek minden részletével, sokszor csak információfoszlányok, sőt valótlan állítások jelennek meg. Míg az ügyészség egyes esetekben akár több százezer oldalnyi nyomozási irat alapján dönt.

MNB-ügy: a büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség

A másfél éve húzódó MNB-ügy kapcsán a legfőbb ügyész elmondta, a büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség. Szólt arról is, hogy az eljárás során 

182 gigabájtnyi adatot foglaltak le a hatóságok, 

ezek nem videó- és képfájlok, hanem többségében PDF- és Word-dokumentumok mintegy 85 ezer fájlban. Úgy ítélik meg, hogy „a Magyar Nemzeti Bankban zajló nyomozás elrendelése óta eltelt idő a hatalmas adatmennyiséggel még indokolható”.

Rögzítette azt is, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakasza két részre oszlik: felderítésre és vizsgálatra. A felderítési szakban az ügyészség csupán törvényességi felügyeletet gyakorol, ami azt jelenti, hogy eljárási cselekmény elvégzésére nem utasíthatja a nyomozó hatóságot. A büntetőeljárási törvény előírása szerint irányítási jogkörük csak a vizsgálat során van.

Szőlő utcai ügy: tizenegy gyanúsított

A Szőlő utcai ügyről Nagy Gábor Bálint azt mondta, azért vonta a nyomozást a legfőbb ügyészség saját hatáskörbe, mert „több olyan beadvány, feljelentés érkezett, amely szerint az ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat”. Elmondta, a Szőlő utcai ügyben eddig tizenegy gyanúsított van, de a legutóbbi jelentések alapján vannak még elvarratlan szálak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 

„a vádhatóságnak nem a közvéleménynek vagy a politikusi elvárásoknak kell megfelelnie, hanem azt kell vizsgálnia, történt-e bűncselekmény, és ha igen, akkor az miként bizonyítható, és személyre szabottan ki érte a felelős”.

Schadl–Völner-ügy: nem feküdhetünk keresztbe a tárgyalóterem bejáratánál

Szóba került a Schadl–Völner-ügy is. Annak kapcsán, hogy az ügyészség nem tudta meggátolni, hogy a volt igazságügyi államtitkár a vesztegetési vádak ellenére továbbra is zavartalanul ügyvédkedhessen, a legfőbb ügyész azt mondta, megtették észrevételeiket, tiltakoztak a döntés ellen, ám a bírósági szakban korlátozottak az ügyészség eszközei. „Ennél többet nem tehettünk. Ahogy ezt az egyik parlamenti felszólalásomban is említettem: nem feküdhetünk keresztbe a tárgyalóterem bejáratánál, hogy nem engedjük a vádlottat ügyvédi tevékenységét folytatni” – emelte ki.

Elmondta, hogy a Legfőbb Ügyészség kiváló kapcsolatot ápol az Európai Ügyészséggel (EPPO), amelynek vezetője többször is eredményesnek értékelte a szakmai együttműködést.

Szólt az ügyészség kommunikációjáról is, mint mondta, az első számú szempont a nyomozás eredményessége. 

„Ha mindig mindent közzéteszünk, minél több információt adunk, annál nagyobb az esélye, hogy a büntetőeljárás érdekei valamilyen formában csorbát szenvednek. Ezért általában viszonylag passzív magatartást tanúsítunk a nyilvánosság felé”

 – emelte ki. 

Kivételként a Szőlői utcai ügyet jelölte meg, mint mondta, november-december táján a szokásosnál több információt mondtak el, aminek két oka is volt. „Egyrészt, részben érthető okokból, a közérdeklődés középpontjába került az ügy, másrészt kifejezetten hátráltatta a büntetőeljárás sikerét, a valós tények feltárását az a körülmény, hogy a megnyilvánulásokban számtalan félreértés, félreértelmezés, csúsztatás vagy éppen valótlan állítás szerepelt. Nyomozástaktikai okokból az elmúlt időben ismét visszafogtuk az információadást”. Azt is hozzátette: 

„a műtőből sem közvetítik a műtétet”.

Nyitókép: Corvinák

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2026. február 16. 14:03 Szerkesztve
Na ja. Hableány tragédia 8!!!!! év, ráadásul lehet előlről kezdeni. Hagyjuk már. nem mentségeket kell találni, hanem rendesen belenyúlni a rendszerbe. Első lépésben a pártatlanságot komolyan venni. megszavadulni az igazságügyi oligarchiáktól. Olvastam, hogy Orbánék első lépése volt annak idején az, hogy kirúgtak egy csomó főrendőrt és menet közben mindazokat, akik képtelenek voltak alkalmazkodni a kádár féle korrupt, erőszakos - társadalomidegen rendőrségi szemléletétől a korszerű, hatékony, társadalombarát, korrupciómentes szolgáltatás-jellegű szemlélethez. Ami ma van. Na ilyen gyökeres átalakítás kellene ott is.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 16. 14:02
Amíg Magyra Péter és 100 lábú őskomcsi családja a bíróságokon ül, bárhol addig minden bármilyen beosztású bírósági alkalmazott rettegni fog. A II. kerület már nem az úri közönség lakóhelye, hanem a régi komcsiké. Sok primitív ex mszmp-s most olyan helyen lakik, ahol a személyzet természetes. Undormány népség!
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
•••
2026. február 16. 13:35 Szerkesztve
" A büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség .....mondta Nagy Gábor Bálint" Szerintem meg senkit nem érdekel mi a helyzet Üzbegisztánban meg milyen egyéb mentségeket lehet találni leleményes módon a cselekvési impotencia , sunyiság, elodázgatási trükk, beszariság, megfelelési akarat, a gyengeség, az alkalmatlanság bírói függetlenség megörzéséhez elpalástolásához. Van egy társadalom által szerintem elég rugalmasan tolerált racionális idő a bírói döntéshozatalokra, meg van hozzá a megfelelő díjazás, dolgozni kellene és nem a határokat feszegetni mert az abszurd 5-10 éves ítélethozatal maszlagok indokolhatatlanok, elfogadhatatlanok és nem a jogbiztonságot erősítik
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. február 16. 13:01
Ez nem mentség!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!