liverpool szoboszlai dominik kovács istván magyar nemzeti bank

Rekord alacsony az infláció, a magyarokat kiűznék Romániából, Szoboszlai nem mindenki kedvence

2026. február 14. 07:42

Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink pénteken.

2026. február 14. 07:42
null

Sok olvasónk volt kíváncsi a magyarellenes román soviniszták újabb kirohanására, szintén legolvasottabb cikkeink között volt egy Szoboszlaival kritikus véleménycikk szemléje, de egy pozitív gazdasági hírünk is felfért a dobogóra.

Nyolc éve nem történt ilyen Magyarországon – ezt már a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül

Az infláció Magyarországon 2,1 százalékra esett vissza, a szakértők szerint februárban alapkamatot csökkent a Magyar Nemzeti Bank.

Magyarország inflációja januárban 2,1 százalékra esett vissza, ami nyolcéves mélypont és a jegybank 3 százalékos célja alá került – írja a Bloomberg.

A lap idézi Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, aki hangsúlyozta, a vállalati árazás döntő lesz a februári kamatdöntésnél. 

 Az ING Bank budapesti elemzője, Virág Péter szerint minden jel egy februári kamatvágás felé mutat.

„Ki a magyarokkal az országból!” – Kovács István minden támadást rögzített Bukarestben

Újabb magyarellenes atrocitás Romániában. Ezúttal a nemzetközi topjátékvezető, Kovács István volt az áldozat, de természetesen a gyalázkodó rigmusok sem maradhattak ki a fővárosi repertoárból.

A Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb 

a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.

A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után: 

pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy akár teljes lezárása is szóba kerülhet,

a fegyelmi bizottság már be is idézte a Dinamo illetékeseit. A hétvégi rangadó egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, ezzel a craovaiak meglepetésre továbbra is őrzik éllovas helyüket a két bukaresti kirakatcsapat, a Rapid és a Dinamo előtt.

„Közel sem ő a csapat legjobb játékosa” – páros lábbal szálltak bele Szoboszlaiba Liverpoolban

Vállaltan népszerűtlen véleménycikket közölt Szoboszlai Dominikről az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop.

A már a címében is erős, „Szoboszlai Dominik még csak a közelében sincs annak, hogy a Liverpool legjobb játékosa legyen, amit a Sunderland elleni győzelem is bizonyított” írást jegyző James Brooke azt követően ragadott billentyűzetet, hogy a Vörösök a Premier League hétközi, keddi bajnokiján az eltiltott magyar hiányában is behúzták a nehéznek ígérkező idegenbeli összecsapást Sunderlandben, nagyon fontos három pontot begyűjtve ezzel. A cikkíró ebből nem is annyira burkoltan azt a következtetést vonja le, hogy Szoboszlait kezdik kicsit „túlhájpolni”: állítja, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétségkívül kiváló szezont fut, egyáltalán nem olyan nélkülözhetetlen eleme a bajnokcsapatnak, mint azt sokan gondolják.

Nyitókép: Adam Vaughan


 

