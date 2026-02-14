Rekord alacsony az infláció, a magyarokat kiűznék Romániából, Szoboszlai nem mindenki kedvence

Nyolc éve nem történt ilyen Magyarországon – ezt már a Bloomberg sem hagyhatta szó nélkül
Varga Mihályt is idézik.
Az infláció Magyarországon 2,1 százalékra esett vissza, a szakértők szerint februárban alapkamatot csökkent a Magyar Nemzeti Bank.
Magyarország inflációja januárban 2,1 százalékra esett vissza, ami nyolcéves mélypont és a jegybank 3 százalékos célja alá került – írja a Bloomberg.
A lap idézi Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, aki hangsúlyozta, a vállalati árazás döntő lesz a februári kamatdöntésnél.
Az ING Bank budapesti elemzője, Virág Péter szerint minden jel egy februári kamatvágás felé mutat.
Újabb magyarellenes atrocitás Romániában. Ezúttal a nemzetközi topjátékvezető, Kovács István volt az áldozat, de természetesen a gyalázkodó rigmusok sem maradhattak ki a fővárosi repertoárból.
A Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb
a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.
A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után:
pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy akár teljes lezárása is szóba kerülhet,
a fegyelmi bizottság már be is idézte a Dinamo illetékeseit. A hétvégi rangadó egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, ezzel a craovaiak meglepetésre továbbra is őrzik éllovas helyüket a két bukaresti kirakatcsapat, a Rapid és a Dinamo előtt.
Vállaltan népszerűtlen véleménycikket közölt Szoboszlai Dominikről az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a Rousing The Kop.
A már a címében is erős, „Szoboszlai Dominik még csak a közelében sincs annak, hogy a Liverpool legjobb játékosa legyen, amit a Sunderland elleni győzelem is bizonyított” írást jegyző James Brooke azt követően ragadott billentyűzetet, hogy a Vörösök a Premier League hétközi, keddi bajnokiján az eltiltott magyar hiányában is behúzták a nehéznek ígérkező idegenbeli összecsapást Sunderlandben, nagyon fontos három pontot begyűjtve ezzel. A cikkíró ebből nem is annyira burkoltan azt a következtetést vonja le, hogy Szoboszlait kezdik kicsit „túlhájpolni”: állítja, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétségkívül kiváló szezont fut, egyáltalán nem olyan nélkülözhetetlen eleme a bajnokcsapatnak, mint azt sokan gondolják.
