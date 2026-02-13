„Ki a magyarokkal az országból!” – Kovács István minden támadást rögzített Bukarestben

a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.

A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után:

pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy akár teljes lezárása is szóba kerülhet,

a fegyelmi bizottság már be is idézte a Dinamo illetékeseit. A hétvégi rangadó egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, ezzel a craovaiak meglepetésre továbbra is őrzik éllovas helyüket a két bukaresti kirakatcsapat, a Rapid és a Dinamo előtt.