„Ki a magyarokkal az országból!” – Kovács István minden támadást rögzített Bukarestben

Újabb támadás a magyarok ellen Romániában – ez már a románoknak is sok
A Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára a felelősséget.
Újabb magyarellenes atrocitás Romániában. Ezúttal a nemzetközi topjátékvezető, Kovács István volt az áldozat, de természetesen a gyalázkodó rigmusok sem maradhattak ki a fővárosi repertoárból.
Lassan minden hétre jut egy magyarellenes incidens a romániai lelátókon: amikor épp nem valamelyik román klub drukkerei részéről éri verbális vagy fizikai atrocitás határon túli nemzettársainkat, az ottani labdarúgó-szövetség gondoskodik a napi betevő magyargyűlöletről. Mi több, úgy látszik, a balhéhoz immáron magyar érdekeltségű csapatok részvétele sem szükséges kedves keleti szomszédainknál...
Ezt is ajánljuk a témában
A Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára a felelősséget.
Ezt is ajánljuk a témában
Példátlan ítélet, példás reakció!
Ezúttal például a Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb
a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.
A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után:
pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy akár teljes lezárása is szóba kerülhet,
a fegyelmi bizottság már be is idézte a Dinamo illetékeseit. A hétvégi rangadó egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, ezzel a craovaiak meglepetésre továbbra is őrzik éllovas helyüket a két bukaresti kirakatcsapat, a Rapid és a Dinamo előtt.
Nyitókép: Székelysport/Borbély Fanni