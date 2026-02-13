Ft
Kovács István Universitatea Craiova román bajnokság magyarellenesség Dinamo Bukarest Románia

„Ki a magyarokkal az országból!” – Kovács István minden támadást rögzített Bukarestben

2026. február 13. 10:02

Újabb magyarellenes atrocitás Romániában. Ezúttal a nemzetközi topjátékvezető, Kovács István volt az áldozat, de természetesen a gyalázkodó rigmusok sem maradhattak ki a fővárosi repertoárból.

2026. február 13. 10:02
null

Lassan minden hétre jut egy magyarellenes incidens a romániai lelátókon: amikor épp nem valamelyik román klub drukkerei részéről éri verbális vagy fizikai atrocitás határon túli nemzettársainkat, az ottani labdarúgó-szövetség gondoskodik a napi betevő magyargyűlöletről. Mi több, úgy látszik, a balhéhoz immáron magyar érdekeltségű csapatok részvétele sem szükséges kedves keleti szomszédainknál...

Ezt is ajánljuk a témában

A lelátóról dobták meg Kovács Istvánt

Ezúttal például a Dinamo Bukarest és az Universitatea Craiova élvonalbeli bajnokiján robbantottak ki botrányt a fővárosi fanatikusok, akik előbb 

a lelátóról megdobálták Kovács István erdélyi nemzetközi topbírót, majd a meccs hajrájában a jól bevált, roppant kreatív „Ki a magyarokkal az országból!” gyűlöletrigmus sem maradhatott el.

A SzékelySport felidézi, hogy a nagykárolyi játékvezető minden incidenst rögzített a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvében, beleértve azt is, hogy a felé dobott tárgyat magával vitte az öltözőbe. Mint írják, ez komoly szankciókat vonhat maga után: 

pénzbüntetés mellett a stadion lelátóinak részleges vagy akár teljes lezárása is szóba kerülhet,

a fegyelmi bizottság már be is idézte a Dinamo illetékeseit. A hétvégi rangadó egyébként 1–1-es döntetlennel ért véget, ezzel a craovaiak meglepetésre továbbra is őrzik éllovas helyüket a két bukaresti kirakatcsapat, a Rapid és a Dinamo előtt. 

Nyitókép: Székelysport/Borbély Fanni

H3NY3_B-Oroszlan
2026. február 13. 11:23
Megyünk már, megyünk, csak Erdélyt nem könnyű becsomagolni, azt pedig visszük magunkkal.
Jajdejónekünk
2026. február 13. 11:18
1szerű +oldás: ki a magyarokkal= Erdély csatlakozzon Magyarországhoz.
csulak
2026. február 13. 10:45
fel jelenteni oket, ennyi
nemturista
2026. február 13. 10:27 Szerkesztve
Ki is "mennének" romániából, ha lehetne...
