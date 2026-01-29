Botrányos büntetést kapott a Csíkszereda a magyar és székely zászlók miatt – a Fradi és a Honvéd átvállalja

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
Kis romániai abszurd: a diszkriminációellenes szabálypont értelmében büntettek a nemzetiségi szimbólumok használatáért. A Csíkszereda fellebbez, míg az FTC és a Honvéd kifizetné helyettük a rekordbüntetést.
Minden eddiginél nagyobb összegű, 25 ezer lejes pénzbírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága az FK Csíkszeredát. A székelyföldi klubnak a Szuperliga 22. fordulójában rendezett Csíkszereda–Botoșani román bajnoki mérkőzésen a stadionban megjelenő székely és magyar szimbólumok miatt kell bűnhődnie – írja a Maszol.
Az erdélyi portál hozzáteszi, hogy a mostani döntés a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi szabályzatának 54.6-os cikkelye alapján született, amely a rasszista, xenofób, diszkriminatív vagy megalázó megnyilvánulásokkal kapcsolatos felelősséget szabályozza. S bár a fegyelmi döntésről szóló híradásban nem részletezik a pénzbüntetés konkrét okait,
a csíkszeredai klubot korábban többször is figyelmeztették már a székely, illetve magyar szimbólumok megjelenéséért a csíkszeredai stadionban
(mi több, egyszer a csendőrség is megbírságolta őket), így ezúttal is ez állhat a döntés mögött. Nem sokkal a hír napvilágra kerülése után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közösségi oldalán bejelentette, hogy a
az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja a Román Labdarúgó Szövetség felháborító bírságát."