Botrányos büntetést kapott a Csíkszereda a magyar és székely zászlók miatt – a Fradi és a Honvéd átvállalja

Minden eddiginél nagyobb összegű, 25 ezer lejes pénzbírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága az FK Csíkszeredát. A székelyföldi klubnak a Szuperliga 22. fordulójában rendezett Csíkszereda–Botoșani román bajnoki mérkőzésen a stadionban megjelenő székely és magyar szimbólumok miatt kell bűnhődnie – írja a Maszol.

Átvállalják a csíkszeredai büntetést

Az erdélyi portál hozzáteszi, hogy a mostani döntés a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi szabályzatának 54.6-os cikkelye alapján született, amely a rasszista, xenofób, diszkriminatív vagy megalázó megnyilvánulásokkal kapcsolatos felelősséget szabályozza. S bár a fegyelmi döntésről szóló híradásban nem részletezik a pénzbüntetés konkrét okait,