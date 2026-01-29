Ft
01. 29.
csütörtök
Kubatov Gábor diszkrimináció Csíkszereda székely zászló román bajnokság magyarellenesség büntetés Románia

Botrányos büntetést kapott a Csíkszereda a magyar és székely zászlók miatt – a Fradi és a Honvéd átvállalja

2026. január 29. 17:03

Kis romániai abszurd: a diszkriminációellenes szabálypont értelmében büntettek a nemzetiségi szimbólumok használatáért. A Csíkszereda fellebbez, míg az FTC és a Honvéd kifizetné helyettük a rekordbüntetést.

2026. január 29. 17:03
null

Minden eddiginél nagyobb összegű, 25 ezer lejes pénzbírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága az FK Csíkszeredát. A székelyföldi klubnak a Szuperliga 22. fordulójában rendezett Csíkszereda–Botoșani román bajnoki mérkőzésen a stadionban megjelenő székely és magyar szimbólumok miatt kell bűnhődnie – írja a Maszol.

Átvállalják a csíkszeredai büntetést

Az erdélyi portál hozzáteszi, hogy a mostani döntés a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi szabályzatának 54.6-os cikkelye alapján született, amely a rasszista, xenofób, diszkriminatív vagy megalázó megnyilvánulásokkal kapcsolatos felelősséget szabályozza. S bár a fegyelmi döntésről szóló híradásban nem részletezik a pénzbüntetés konkrét okait, 

a csíkszeredai klubot korábban többször is figyelmeztették már a székely, illetve magyar szimbólumok megjelenéséért a csíkszeredai stadionban

(mi több, egyszer a csendőrség is megbírságolta őket), így ezúttal is ez állhat a döntés mögött. Nem sokkal a hír napvilágra kerülése után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közösségi oldalán bejelentette, hogy a 

az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja a Román Labdarúgó Szövetség felháborító bírságát."

 

konzekvencia
2026. január 29. 18:47
"rasszista, xenofób, diszkriminatív vagy megalázó" Ezek közül melyik ? Mer egyik sem ugrik be. De ahogy a csicska oláhokat ismerem, ha mondjuk egy USA lobogóval jelentek volna meg a Csikszereda drukkerek, az oláhok mély kussban lennének. Trágya egy banda na. Vegyék már tudomásul, hogy Erdélyben Magyarok is élnek !!! B.sszák meg. Akkor persze amikor megkapták a területet, akkor fűt fát megígértek, hogy aztán később elkezdjék a Magyarság szisztematikus elnyomását. És ezt kormányzati politikai irányultságtól függetlenül. Még a ballibsijeik is. (Ezzel szemben nálunk a ballibsik rendre nyálat cserélnek az oláhokkal.)
3
0
Nagyvakond
2026. január 29. 18:41
Rumunia... Küldöm a talpborotvát... 🪒
1
0
machet
2026. január 29. 17:54
Ezek a románok b+.
1
0
rugbista
2026. január 29. 17:36
Ha lehet, az iskola fradista haveri köre is beszállna. Lehetséges?
1
0
