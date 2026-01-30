Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar szurkolók UEFA Európa Liga Nottingham Forest Fradi Ferencváros román zászló FTC

Román zászlóval hergelték a magyarokat – méltó büntetést kaptak érte (VIDEÓ)

2026. január 30. 09:11

A Nottingham Forest szektorából román zászlóval hergelték a Ferencváros szurkolóit. A két fiatalembert a biztonsági személyzet tagjai kivezették a lelátóról.

2026. január 30. 09:11
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel.

A mérkőzésen volt egy jelenet, amit a televízió nem mutatott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

a City Ground Stadion egyik hazai szektorából két szurkoló egy román zászló lengetésével hergelte az FTC-drukkereket

– derül ki a riafoci Instagram-oldalára feltöltött videóból. Ezt a biztonsági személyzet tagjai nem nézték tétlenül, és kivezették a renitens fiatalembereket a lelátóról. Ennek a magyar szurkolók természetesen nagyon örültek, és a „Ria, ria, Hungária” rigmussal búcsúztatták az őket provokáló rajongókat.

 

A playoffkör sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi túljutna a Celticen vagy a Ludogorecen – amellyel ebben az idényben korábban már háromszor is játszott –, akkor a nyolcaddöntőben egy portugál csapat, a Porto (5. lett az alapszakaszban) vagy a Braga (6.) lenne az ellenfele.

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Nottingham–Ferencváros 4–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
flesh ripper
2026. január 30. 11:02
borúra derű?
Válasz erre
0
0
Dr Bubo
2026. január 30. 10:37
Sekély e kéj...
Válasz erre
1
0
hunyadyt
•••
2026. január 30. 09:47 Szerkesztve
Gyanítom, nem az angolok tartanak, és csókolgatnak otthon oláh nemzetei lobógót. Inkább a britteknél ideiglenesen tartózkodó, népes román illegális bevándorló kontingens néhány tagjára tippelnék.
Válasz erre
3
0
grenki-2
2026. január 30. 09:30
Na milyen rendesek voltak az angolok 👍👍👍
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!