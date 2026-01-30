Román zászlóval hergelték a magyarokat – méltó büntetést kaptak érte (VIDEÓ)

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
A Nottingham Forest szektorából román zászlóval hergelték a Ferencváros szurkolóit. A két fiatalembert a biztonsági személyzet tagjai kivezették a lelátóról.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel.
A mérkőzésen volt egy jelenet, amit a televízió nem mutatott:
a City Ground Stadion egyik hazai szektorából két szurkoló egy román zászló lengetésével hergelte az FTC-drukkereket
– derül ki a riafoci Instagram-oldalára feltöltött videóból. Ezt a biztonsági személyzet tagjai nem nézték tétlenül, és kivezették a renitens fiatalembereket a lelátóról. Ennek a magyar szurkolók természetesen nagyon örültek, és a „Ria, ria, Hungária” rigmussal búcsúztatták az őket provokáló rajongókat.
A playoffkör sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi túljutna a Celticen vagy a Ludogorecen – amellyel ebben az idényben korábban már háromszor is játszott –, akkor a nyolcaddöntőben egy portugál csapat, a Porto (5. lett az alapszakaszban) vagy a Braga (6.) lenne az ellenfele.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP
Nottingham–Ferencváros 4–0 – a mérkőzés összefoglalója