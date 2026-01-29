Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
playoff európa-liga Nottingham Forest Ferencváros FTC

A Fradi veretlenségével együtt oda a legjobb nyolc is: a playoffból kell kivívni az EL-nyolcaddöntőt

2026. január 29. 23:17

Pikáns párharc jöhet: az Európa-liga rájátszásában akár egykori csapata, a Celtic ellen is farkasszemet nézhet Robbie Keane! A csütörtöki vereségével a 12. helyre csúszó Fradi másik lehetséges ellenfele az idén már kétszer is legyőzött Ludogorec lehet.

2026. január 29. 23:17
null

A Ferencváros csütörtök esti, nottinghami EL-alapszakaszzáró vereségével a magyar bajnok nem tudta megtartani bravúrhelyét az Európa-liga-főtábla legjobb nyolc csapata között. A top 8-ból való kicsúszással az automatikus nyolcaddöntőről szőtt álmok is szertefoszlottak: a játéknap legnagyobb különbségű vereségét elszenvedő Fradi végül a 12. helyen zárta a második számú európai kupasorozat alapszakaszát, így a 9. és 24. hely között végzett csapatoknak kiírt rájátszásból próbálhatja meg kivívni a legjobb 16 közé kerülést.

Fradi-Nottingham kanichowsky
A Fradi az alapszakasz utolsó meccsén vesztette el a veretlenségét, ezzel rájátszásra kényszerül az EL-ben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezt is ajánljuk a témában

Mindenképp pikáns párharc vár a Fradira

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az FTC vagy a 21., vagy a 22. helyen végző együttessel küzd meg a nyolcaddöntőért. Ami mindenképpen 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

pikáns párharcot ígér, hiszen ez vagy Robbie Keane korábbi klubja, a skót Celtic, vagy az idén már kétszer legyőzött bolgár bajnok, a Ludogorec lesz!

A párharc első felvonását február 19-én, a visszavágót 26-án rendezik, 

a továbbjutó a portugál Portóval vagy Bragával találkozik majd a 16 között.

 A playoff sorsolását – a Bajnokok Ligájához hasonlóan – pénteken tartják, a BL után egy órával, magyar idő szerint 13 órától. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!