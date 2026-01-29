A Fradi veretlenségével együtt oda a legjobb nyolc is: a playoffból kell kivívni az EL-nyolcaddöntőt

A Ferencváros csütörtök esti, nottinghami EL-alapszakaszzáró vereségével a magyar bajnok nem tudta megtartani bravúrhelyét az Európa-liga-főtábla legjobb nyolc csapata között. A top 8-ból való kicsúszással az automatikus nyolcaddöntőről szőtt álmok is szertefoszlottak: a játéknap legnagyobb különbségű vereségét elszenvedő Fradi végül a 12. helyen zárta a második számú európai kupasorozat alapszakaszát, így a 9. és 24. hely között végzett csapatoknak kiírt rájátszásból próbálhatja meg kivívni a legjobb 16 közé kerülést.

A Fradi az alapszakasz utolsó meccsén vesztette el a veretlenségét, ezzel rájátszásra kényszerül az EL-ben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)