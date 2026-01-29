A Fradi veretlenségével együtt oda a legjobb nyolc is: a playoffból kell kivívni az EL-nyolcaddöntőt

Kiderült, mekkora különbség van egy angol és magyar csapat között – nagy
Több mint 550 millió eurót kellett volna eltüntetni – nem sikerült.
Pikáns párharc jöhet: az Európa-liga rájátszásában akár egykori csapata, a Celtic ellen is farkasszemet nézhet Robbie Keane! A csütörtöki vereségével a 12. helyre csúszó Fradi másik lehetséges ellenfele az idén már kétszer is legyőzött Ludogorec lehet.
A Ferencváros csütörtök esti, nottinghami EL-alapszakaszzáró vereségével a magyar bajnok nem tudta megtartani bravúrhelyét az Európa-liga-főtábla legjobb nyolc csapata között. A top 8-ból való kicsúszással az automatikus nyolcaddöntőről szőtt álmok is szertefoszlottak: a játéknap legnagyobb különbségű vereségét elszenvedő Fradi végül a 12. helyen zárta a második számú európai kupasorozat alapszakaszát, így a 9. és 24. hely között végzett csapatoknak kiírt rájátszásból próbálhatja meg kivívni a legjobb 16 közé kerülést.
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint 550 millió eurót kellett volna eltüntetni – nem sikerült.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az FTC vagy a 21., vagy a 22. helyen végző együttessel küzd meg a nyolcaddöntőért. Ami mindenképpen
pikáns párharcot ígér, hiszen ez vagy Robbie Keane korábbi klubja, a skót Celtic, vagy az idén már kétszer legyőzött bolgár bajnok, a Ludogorec lesz!
A párharc első felvonását február 19-én, a visszavágót 26-án rendezik,
a továbbjutó a portugál Portóval vagy Bragával találkozik majd a 16 között.
A playoff sorsolását – a Bajnokok Ligájához hasonlóan – pénteken tartják, a BL után egy órával, magyar idő szerint 13 órától.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd