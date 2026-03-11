Terrorcselekmény történhetett Svájcban: egy ember felgyújtotta magát a buszon, többen meghaltak (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított. A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.
Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet”
– mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.
Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.
A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát.
Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.
A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát.
A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.
A közösségi médiában keringő képeken és brutális videókon látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.
A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e.
Az áldozatok azonosítása folyamatban van.
Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. „Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban” – jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában. A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.
Ahogy megírtuk,
Svájcban az új év kezdetén egyik síparadicsomban több mint negyven ember vesztette életét egy bárban kialakult hatalmas tűzben.
A crans-montanai Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki, ennek következtében pedig rengetegen megsebesültek, sokan meg is haltak.
A szórakozóhelyet üzemeltető francia pár ellen nyomozást indítottak. Jacques Moretti bűnügyi nyilvántartásából kiderült, hogy
a férfi lányokat is futtatott, valamint emberrablásban is érintett.
A nyomozók megállapították, hogy 34-en abban a szűk lépcsőházban vesztették életüket , amelyet a tulajdonos kétharmadával szűkített le, írja az Index.
