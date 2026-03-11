Terrorcselekmény történhetett Svájcban: egy ember felgyújtotta magát a buszon, többen meghaltak (VIDEÓ)

Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított. A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet”

– mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.