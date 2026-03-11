Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fribourg rendőrség svájc terrorizmus busz tűz

Terrorcselekmény történhetett Svájcban: egy ember felgyújtotta magát a buszon, többen meghaltak (VIDEÓ)

2026. március 11. 08:05

Újabb tragédia történt az alpesi országban.

2026. március 11. 08:05
null

Legkevesebb hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűzben kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított. A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszban tartózkodó személy szándékosan okozta a tüzet”

– mondta Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos. A mentési művelet során egy mentős is megsérült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Azt is mondta, más jármű nem volt érintett az esetben.

A rendőrség azt közölte, hogy vizsgálja a tűz okát.

Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. 

A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

A közösségi médiában keringő képeken és brutális videókon látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

A rendőrség nem tudta azonnal megmondani, hány utas volt a buszon, és hogy a buszsofőr is az áldozatok között van-e. 

Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. „Megdöbbent és elszomorít, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűzvészben Svájcban” – jelentette ki az X közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában. A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely főként vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

Ahogy megírtuk, 

Svájcban az új év kezdetén egyik síparadicsomban több mint negyven ember vesztette életét egy bárban kialakult hatalmas tűzben.

A crans-montanai Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki, ennek következtében pedig rengetegen megsebesültek, sokan meg is haltak.

A szórakozóhelyet üzemeltető francia pár ellen nyomozást indítottak. Jacques Moretti bűnügyi nyilvántartásából kiderült, hogy 

a férfi lányokat is futtatott, valamint emberrablásban is érintett.

A nyomozók megállapították, hogy 34-en  abban a szűk lépcsőházban vesztették életüket , amelyet a tulajdonos kétharmadával szűkített le, írja az Index.

(MTI)

Nyitókép: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 11. 11:58
hajra multikulti
Válasz erre
0
0
Hobby024
•••
2026. március 11. 10:12 Szerkesztve
Mint a 2. világháború előtt. Még semmit nem tudunk róla, ki volt, miért követte el. milyen származású, fehér ember-e, de itt már megvan a válasz: MIGRÁNS. Akkor ez ZSIDÓ volt. Életetveszély ahova került a magyar közgondolkodás. A MIGRÁNS az oka mindennek! Az már fel sem merül az elbutított agyakban, ha tényleg az volt, miért hagyta el az otthonát? Csak nem a demokrácia exportőrök bombázták szarrá az országát? Csak nem az Arab- tavasz missziói húzták ki alóla a talajt? Szíria az arab világ egyik legfejlettebb országa volt. Irak sem nyomorgott. Az arab országokra az USA bombázása vitte a migrációt és Merkel Willkommen hívása adta a lökést. A nagyrészüket mocskos kapitalista érdekekből (munkaerő hiány, szavazatszerzés) édesgette magához a nyugat, miközben Mohamed karikatúrákat készített és Koránt égetett. Nehogy Irán és Nigéria legyen a következő két ország, mert abban a nyugat és mi is beledöglünk. Trump már készíti a békét.
Válasz erre
0
2
cutcopy
•••
2026. március 11. 09:43 Szerkesztve
Szándékosan megölt másokat és magát de kizárják hogy terrorizmus, régi bevált módszer hogy ne kelljen beismerni a rendszerszintű biztonsági kudarcot..
Válasz erre
7
0
74bro
2026. március 11. 09:27
Börtönbüntetésre ítélnék mindenkit, aki mások halálát filmezi, aztán kattintásra vadászva felteszi a felvételt a közösségi oldalakra. Sokan már ösztönszerűen filmeznek mindent, ami "csak" elszomorító, de hideg fejjel, a történtek tudatában megosztani a képeket fűvel-fával, egyszerűen gyalázatos viselkedés.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!