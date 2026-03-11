Ft
03. 11.
szerda
mikola davidjuk ukrán aranykonvoj ukrán politológus maffia orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Ukrán politológus mondta ki: az aranykonvoj a Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt (VIDEÓ)

2026. március 11. 08:42

Megdöbbentő, milyen egyértelmű minden. Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben már Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a maffia pénzmozgásait.

2026. március 11. 08:42
null

Mikola Davidjuk ukrán politológus elismerte, hogy a Magyarországon elfogott aranykonvoj ügye valószínűleg az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete lehetett, hiszen ez már korábban többször előfordult. 

„Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni, és kevésbé próbálni Európán keresztül, állami bankokon és hivatalos diplomáciai intézményeken át legalizálni a személyes zsákmányát” – 

mondja a politológus a felvételen.

Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a Zelenszkijhez kötődő maffia pénzmozgásait.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP

 

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2026. március 11. 16:26
Ehhez még csak politológusnak sem kell lenni! Józan paraszti ésszel is teljesen megállapítható. Egy hete semmit nem tudnak igazolni, mert ha tudtak volna hitelt érdemlően okmányokat bemutatni, már mindent vihettek volna!!!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. március 11. 16:16
Ja,300 svéd grippen vásárlását késziti elö ukrajna.Miböl?Hülye.
Válasz erre
0
0
Czápa
2026. március 11. 16:07
Szerintem az olaj elzárása nem segítette, hogy ne kapják el a pénzt... A kiutasított figurák szerintem jobban jártak volna egy kis Venyige utcával, otthon kibelezik öket. Ezek hótbiztosan nagy kutyák pénzei voltak és nem lesz visszaadja. Amúgy én tíltanám az ukránok itthoni tankolását, a menekült státuszukat, és visszavonnám a munkavállalási engedélyüket. Menjenek innen. Adnék 3 napot, aki azután lebukik, hazatoloncolni. Nem sok férfi maradna. Senkinek sem hiányoznának. Villanyt eloltani, gázt elzárni.
Válasz erre
0
0
the-ugly-truth-10
2026. március 11. 14:55
Az utóbbi 4 évben a mi közreműködésünnkel és a fideszes criterionnal szálltották a pénzt, hagyjuk már ezt....a vezeték miatt most betolta ezt az álbalhét a kormány.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!