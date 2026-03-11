Ukrán politológus mondta ki: az aranykonvoj a Zelenszkijékhez kötődő háborús maffia pénzmosási kísérlete volt (VIDEÓ)

Zelenszkij gátlástalan zsarolása: Európa ukrán csapdában – Bóka János a Stratégában
Zelenszkij Európa huligánjaként zsarolja a tagállamokat, Ukrajna pedig immár nyílt biztonsági kockázatot jelent.
Megdöbbentő, milyen egyértelmű minden. Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben már Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a maffia pénzmozgásait.
Mikola Davidjuk ukrán politológus elismerte, hogy a Magyarországon elfogott aranykonvoj ügye valószínűleg az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete lehetett, hiszen ez már korábban többször előfordult.
„Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni, és kevésbé próbálni Európán keresztül, állami bankokon és hivatalos diplomáciai intézményeken át legalizálni a személyes zsákmányát” –
mondja a politológus a felvételen.
Az európai elit és a magyar ellenzék hallgat, miközben Ukrajnában szinte tényként kezelik hazánk zsarolását és a Zelenszkijhez kötődő maffia pénzmozgásait.
A videót itt tekintheti meg:
Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP