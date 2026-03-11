Irán: mekkora esélye van visszatérni az Amerikában élő trónörökösnek?

az államcsínyt részben támogatta és segítette a brit kormány, London egyben érdekelt volt a Pahlavi-féle centralizációban, nyugatosításban és modernizációban. Voltak amerikai tanácsadói is, akik a nyugati típusú pénzügyi rendszer kialakításában segédkeztek neki.

Ő volt az is, aki a Nemzetek Ligájában (az ENSZ előzményében) és a diplomáciai delegációknál kérte, hogy a Perzsia helyett konzisztensen az Irán elnevezést használják nemzetközileg országára, amit a perzsák maguk közt használtak, és azt jelenti, hogy „az árják földje”. Az Irán elnevezés a nem perzsa etnikai kisebbségeknek is elfogadhatóbb volt, habár a sah perzsásításba, etnikai egyesítésbe is kezdett a kárukra. Az uralkodó fő ellenfelei a törzsek és a muszlim papság voltak, ami nehezen viselte a nyugatosítást, például a nők egyenlősítését, a hidzsáb kötelező mivoltának eltörlését, a nők beengedését az egyetemekre és a vendéglátóhelyek koedukálását.

A sah megpróbálta kijátszani egymás ellen az angolokat és oroszokat, akik végül az első világháború folyamán, közösen elfoglalták Iránt 1941-ben. A britek nyomására végül lemondott a trónról a fia, Mohammad Reza Pahlavi javára.

Mohammad Reza Pahlavi uralma alatt államosították a brit kézben lévő olajipart, ami miatt 1953-ban egy britek és amerikaiak által támogatott katonai államcsínyre került sor, s így az olajcégek is visszakerültek angolszász tulajdonosaikhoz. Az uralkodó folytatta a modernizációt, és növekvő gazdasággá tette országát, ami egészen elnyugatiasodott. Aztán történt két tragikus eset, ami tarthatatlanná tette Mohammad Reza Pahlavi pozícióját. 1978. augusztus 19-én az abadani Rex mozit felgyújtották, a felelős négy iszlamista volt, akiket „marxista iszlamistáknak” titulált az uralkodó. Pahlavi ellenfelei ugyanakkor tévesen a rettegett titkosrendőrséget, a SAVAK-ot okolták. Ekkoriban elszaporodtak a dinasztia elleni tüntetések, az uralkodó vészhelyzetet hirdetett. Az egyik teheráni tüntetésen, 1978. szeptember 8-án, a Jaleh téren a katonaság a tömegbe lőtt, 64-en meghaltak és 205-en megsebesültek. 1979-ben kitört az iszlamista forradalom, és a sah Egyiptomba menekült, ahol politikai menedékjogot kapott; 1980-ban hunyt el.