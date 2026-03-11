Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború kárpátaljai magyarság Kárpátalja

Borzalom: újabb besorozott kárpátaljai magyar halt meg, édesanyja egyetlen támasza

2026. március 11. 10:18

Kárpátalján egyre több frissen ásott sír jelzi a háború árát: az orosz–ukrán konfliktusban már mintegy száz magyar származású katona vesztette életét. Aknaszlatinán most egy újabb család gyászol.

2026. március 11. 10:18
null

Az orosz–ukrán háború ötödik évében Kárpátalja temetőiben is egyre több új fejfa emlékeztet a veszteségekre. A Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint a konfliktus eddig mintegy száz magyar származású katona életét követelte. Legutóbb az aknaszlatinai Zubán Róbert neve került a gyászlistára.

A 35 éves férfi 2026. január 29-én vesztette életét szolgálatteljesítés közben a Dnyipropetrovszki területen. A család elmondása szerint állásváltoztatás közben, egy buszon utazott társaival, amikor dróntámadás érte a járművet.

„Robi volt az én Csillagom”

Halina, az édesanya csak úgy emlegette a fiát: a „Csillagom”.

Robi volt az én Csillagom. Mindig így hívtam. Elment. Itt hagyott. Kihunyt a Csillagom”

– mondta könnyeivel küszködve az asszony.

Róbert nőtlen volt, édesanyjával élt szerény körülmények között, és a család fő támasza volt. Az édesanya élettársa már évekkel ezelőtt meghalt, így a fiú maradt az egyetlen biztos pont Halina életében.

Ő volt a mindenem. Azt mondta: anyuci, ne aggódj, én neked mindent megveszek”

– idézte fel fia szavait a gyászoló édesanya.

Most az 55 éves nő alkalmi munkákból próbálja fenntartani magát:

Megyek, ahová hívnak... valahogy muszáj megélni”

– nyilatkozta a KISZÓ-nak.

Hiába nyilvánították alkalmatlannak

Az édesanya elmondása szerint fiát korábban többször is bevitték a toborzóközpontba, de alkalmatlannak találták a szolgálatra és kiengedték. Végül azonban már nem engedték haza, és a frontra került.

A fronton töltött hetek alatt csak ritkán beszéltek telefonon. Róbert nem akarta, hogy édesanyja aggódjon, ezért keveset árult el arról, pontosan hol szolgál.

Utolsó beszélgetésük egyikén testvérének, Laurának még azt mondta:

másik állomáshelyre viszik őket. Nem sokkal később érkezett a halálhír.

Magyar segítség a gyászoló családnak

Magyarország ungvári főkonzulátusának és beregszászi külképviseletének munkatársai Aknaszlatinára utaztak, hogy átadják a magyar kormány gyorssegélyét az elhunyt katona családjának.

A támogatást minden magyar származású, a háborúban elesett katona családja megkapja.

Tudjuk, hogy ezzel nem hozzuk őt vissza és nem enyhítjük a fájdalmat, de szeretnénk kifejezni együttérzésünket”

– idézte a cikk Albertné Simon Edina konzult.

A segítség különösen fontos a család számára, mert az ukrán állami támogatások ügyintézése lassan halad. Halina a pénz egy részét arra szeretné fordítani, hogy útlevelet készíttessen, és meglátogathassa Bulgáriában élő lányát és unokáit.

Laura a temetésre sem tudott hazajönni. Nagyon fáj ez mindkettőnknek”

– árulta el.

Hol sírjaink domborulnak...

A látogatás után a konzulátus munkatársai a temetőben is lerótták kegyeletüket az elhunyt emléke előtt. A sírok között járva derült ki, hogy az aknaszlatinai temetőben még két magyar nemzetiségű katona nyugszik, akikről korábban a külképviseletnek sem volt tudomása.

A település alpolgármestere szerint a háború egyre jobban érezteti hatását a helyi közösségben. Aknaszlatinán korábban jelentős magyar lakosság élt, ám az elvándorlás és a háború miatt a számuk folyamatosan csökken.

A településen tavaly februárban tartották az első katonatemetést – azóta viszont egyre gyakrabban kell búcsút venni valakitől. Lassan nincs olyan kárpátaljai magyar család, amelyet ne érintene valamilyen formában a háborús veszteség.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Nyitóképünk illusztráció: Katonatemetés Ukrajnában / Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

