„Csak legyen már vége” – az orosz-ukrán háború kárpátaljai szemmel

János azt is hangsúlyozta, hogy a lelki terhek legalább ilyen súlyosak. Mint fogalmazott, a mindennapokat áthatja egy állandó feszültség: „A statisztikák mögött van egy adatokkal nehezen megfogható rész is az emberek életében, ami mentálisan ott van a gondolkodásunkban, a mindennapjainkban.” Szerinte ez a testileg-lelkileg kimerítő pszichés nyomás minden társadalmi réteget érint: senki sem tud tervezni, az egymás felé fordulást pedig sokszorosan megnehezíti egyfajta fásultság.

Nem szép dolog, de, ha megszólal a csengő, az ember már tudja, hogy megint olyasvalaki jött, akinek valami gondja van, akin segíteni kell, és ezt hosszútávon mindenki teherként éli meg. Hiába akarunk őszintén segíteni”

– árulta el a pap, aki úgy látja, Isten szolgáiként, az egyház képviselőiként azzal is tudnak segíteni, ha ezekről a jelenségekről is őszintén beszélnek, és meghallgatják az embereket.

János arról is beszélt, hogy a családok szétszakadása az elmúlt négy év egyik legfájdalmasabb következménye. Gyakori, hogy az édesapák nem tudnak hazatérni:

vagy külföldön vannak, vagy besorozták őket, miközben az édesanyák egyedül nevelik a gyerekeket.

A döntés, hogy maradjanak-e vagy elmenjenek, sokszor feloldhatatlan dilemmát jelent. A pap szerint az elmúlt négy év során az emberekben fokozatosan sorvadt el a bizakodás:

Mindig volt egy kis remény, hogy várunk egy évet és akkor vége lesz, de ma már egyre nehezebben hisszük el ezt.”

Szerinte ez „már nem pesszimizmus, ez már gyakorlati hozzáállás”. Épp emiatt a lelki elfáradás miatt látja úgy, hogy számára

„a közelmúlt volt a legsötétebb időszak.

Sokszor hallottuk olyan híreket, hogy most már tárgyalnak, és tovább fognak lépni, vagy valami pozitív döntés születhet. De egyre csak azt láttuk, hogy ugyanazokat a köröket futják és ugyanazokat a mondatokat fogalmazzák meg, újra és újra, és igazából semmi sem történt.”

Ennek ellenére a túlnyomó többség a konfliktus lezárását várja:

„Már sokan ki is mondják, hogy mindegy, hogy milyen feltételekkel, csak legyen már vége. Az emberek tudják, hogy nem lesz könnyű életük a háború után, sőt, szociális értelemben még rosszabb helyzetbe kerülünk, de legalább a konfliktus terhe lekerülne rólunk. És aki visszavárja a szeretteit, az előtt legalább megnyílna a remény, hogy akár a frontról, akár külföldről vissza fognak térni.”

A háború számlájára írja az alábbi folyamatokat is:

A jelen helyzetben olyan dolgokat tekintünk természetesnek, olyan dolgokhoz szokunk hozzá, amikhez nem lenne szabad, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Ez hosszú távon nagyon veszélyes. Néha már ijesztő természetességgel mondjuk ki, hogy elvittek valakit...”

