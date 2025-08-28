Ft
Sokkban Kárpátalja Munkács után

2025. augusztus 28. 00:33

Az augusztus 21-ei munkácsi orosz rakétatámadás óta mindenki azt találgatja, mi lesz a következő célpont. Az eddig biztonságosnak hitt Kárpátalján csak halkan merik találgatni a támadás okát is.

2025. augusztus 28. 00:33
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Munkácsott a szerdáról csütörtökre virradó hajnalban két orosz rakéta csapódott az amerikai tulajdonú Flex vállalat üzemének épületébe. Kéttucatnyian megsérültek, szerencsére halálos áldozatról nem tudni. Kárpátalja lakosságát sokkolták a történtek, hiszen a megyében mindeddig csak szórványos orosz támadások voltak, jellemzően személyi sérülés nélkül. 

„Megszoktuk, hogy mi azért nagyjából nyugalomban élünk, és úgy voltunk vele, hogy ez így is marad” – meséli lapunknak Popovics Pál munkácsi informatikatanár. Hajnali fél négykor az első rakéta becsapódásának zajára ébredt, mint szinte mindenki a városban. „Kimentem az udvarra szétnézni, de a sötétben nem sokat láttam, majd pár pillanattal később zúgott el óriási hanggal a második rakéta; nagy robajjal becsapódott, és vörös fénybe borult minden.” Amikor hajnalodott, látták a jókora füstoszlopot gomolyogni a gyár felől, innen tudták meg, hol ért földet a rakéta. 

