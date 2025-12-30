Hátborzongató: Putyin olyan rakétarendszert telepített, amely bármelyik európai országot el tudja érni

Ettől félt Lengyelország: bármikor feltűnhetnek a határaik mentén a hiperszonikus orosz rakéták
Komoly változások történtek Fehéroroszországban.
A szakértők szerint az oroszok rakétája percek alatt becsapódhat Lengyelországban.
Oroszország telepítette közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerét, az Oresnyiket Fehéroroszországba – írja az Euronews.
Az orosz védelmi minisztérium által közzétett felvételek azt mutatják, hogy a rakétarendszert szállító mobil harci járművek harci kiképzési gyakorlatok során haladnak át egy erdőn.
Lukasenko belorusz elnök december 18-án kijelentette, hogy az Oresnyik előző nap megérkezett az országba. Lukasenko szerint akár 10 ilyen rakétarendszer is állomásozhat Belorussziában.
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly változások történtek Fehéroroszországban.
Az elmúlt hetekben a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos sorozatos frissítésekben Vlagyimir Putyin orosz elnök december 17-én kijelentette, hogy az Oresnyik még az év vége előtt harci szolgálatba áll. Kijelentése ellentmondott Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnöknek, aki szerint Moszkva már 2025-ben felszerelte egy dandárt a rakétákkal.
A telepítésre akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kritikus szakaszba érkeznek. Donald Trump amerikai elnök vasárnap fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt floridai üdülőhelyén, és kijelentette, hogy Kijev és Moszkva „minden eddiginél közelebb áll” a békemegállapodáshoz.
Az Oresnyik, ami oroszul „mogyorófát” jelent, egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, amelyet az amerikai védelmi minisztérium „kísérleti” rakétaként ír le, amely Oroszország RS-26 interkontinentális ballisztikus rakétaprogramján alapul, amelyet állítólag 2018-ban leállítottak.
Nyugati szakértők szerint az Oresnyik az RS-26-ból származik, amelyből eltávolították a hajtómű fokozatot, csökkentve ezzel a hatótávolságát. Maga az RS-26 az RS-24 Yars interkontinentális ballisztikus rakéta rövidített változata, amely egy fokozattal kevesebb.
A rakéta hossza becslések szerint 15–18,5 méter, átmérője körülbelül 1,9 méter, és mobil szállítóeszközre és indítóállványra van szerelve a gyors bevetés és elrejtés érdekében.
Fehéroroszország Védelmi Minisztériuma kedden közölte, hogy az Oresnyik hatótávolsága 5000 kilométer, ami azt jelenti, hogy Európa nagy része a rakéták hatótávolságán belül van.
Az orosz állami média szerint a rakéta 11 perc alatt elérheti a lengyel légibázist, 17 perc alatt pedig a NATO brüsszeli központját.
Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Robert C. Castelt, Demkó Attilát, Erdélyi Rezső Krisztiánt és Marsai Viktort kérdeztük arról mely országokat, vezetőket, vagy éppen mozgalmakat tartják az év nyerteseinek és veszteseinek.