rs - 26 rakéta Oroszország

Hátborzongató: Putyin olyan rakétarendszert telepített, amely bármelyik európai országot el tudja érni

2025. december 30. 15:10

A szakértők szerint az oroszok rakétája percek alatt becsapódhat Lengyelországban.

2025. december 30. 15:10
Oroszország telepítette közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerét, az Oresnyiket Fehéroroszországba – írja az Euronews. 

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett felvételek azt mutatják, hogy a rakétarendszert szállító mobil harci járművek harci kiképzési gyakorlatok során haladnak át egy erdőn.

Lukasenko belorusz elnök december 18-án kijelentette, hogy az Oresnyik előző nap megérkezett az országba. Lukasenko szerint akár 10 ilyen rakétarendszer is állomásozhat Belorussziában.

Az elmúlt hetekben a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos sorozatos frissítésekben Vlagyimir Putyin orosz elnök december 17-én kijelentette, hogy az Oresnyik még az év vége előtt harci szolgálatba áll. Kijelentése ellentmondott Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnöknek, aki szerint Moszkva már 2025-ben felszerelte egy dandárt a rakétákkal. 

A telepítésre akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kritikus szakaszba érkeznek. Donald Trump amerikai elnök vasárnap fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt floridai üdülőhelyén, és kijelentette, hogy Kijev és Moszkva „minden eddiginél közelebb áll” a békemegállapodáshoz.

Az Oresnyik, ami oroszul „mogyorófát” jelent, egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, amelyet az amerikai védelmi minisztérium „kísérleti” rakétaként ír le, amely Oroszország RS-26 interkontinentális ballisztikus rakétaprogramján alapul, amelyet állítólag 2018-ban leállítottak.

Nyugati szakértők szerint az Oresnyik az RS-26-ból származik, amelyből eltávolították a hajtómű fokozatot, csökkentve ezzel a hatótávolságát. Maga az RS-26 az RS-24 Yars interkontinentális ballisztikus rakéta rövidített változata, amely egy fokozattal kevesebb.

A rakéta hossza becslések szerint 15–18,5 méter, átmérője körülbelül 1,9 méter, és mobil szállítóeszközre és indítóállványra van szerelve a gyors bevetés és elrejtés érdekében.

Fehéroroszország Védelmi Minisztériuma kedden közölte, hogy az Oresnyik hatótávolsága 5000 kilométer, ami azt jelenti, hogy Európa nagy része a rakéták hatótávolságán belül van. 

Az orosz állami média szerint a rakéta 11 perc alatt elérheti a lengyel légibázist, 17 perc alatt pedig a NATO brüsszeli központját. 

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

johannluipigus
2025. december 30. 17:04
@canadian-deplorable " nem éltél még a szovjet időkben (én igen), ezért vagy ilyen sík buta tudatlan a témával kapcsolatban. De, ha netán az én korosztályom vagy, akkor nagy valószínűséggel vérgőzös kommunista voltál és május elsején szürke pufajkával toltad a Kalasnyikov csövét. Magyarán hazaáruló voltál." Befejezted a hisztit, vén hülye?
johannluipigus
2025. december 30. 16:53
#canadian-deplorable @Mi is terjeszkedtünk és hódítottunk anno, amíg még volt erőnk hozzá." Seggbuta balfasz vagy. Noha megvolt hozzá az erőnk nem terjeszkedtünk és nem hódítottunk. A Világ aranyos szegelete a mi ősi örökségünk, amit visszavettünk az albérlőktől.
johannluipigus
2025. december 30. 16:49
@canadian-deplorable "népünnepély volt, amikor az utolsó orosz katona elhagyta Magyarország területét és leengedte mögötte a sorompót. Utána napokig bulizott a felszabadult ország. Ha neked a ruszkik anyácskáid, akkor húzz a büdös picsába Oroszországba." Egyrészt nem volt népünnepély és nem bulizott utána napokig az ország. Másrészt nem az oroszok takarodtak ki, hanem a szovjetek. Harmadrészt húzz a demens ukrán kurva anyádba, hogy már sokadszorra kell az agyalagyult fajtádat nevelnem.
Tapeino
2025. december 30. 16:34
Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten!
