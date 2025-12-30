Hátborzongató: Putyin olyan rakétarendszert telepített, amely bármelyik európai országot el tudja érni

Az elmúlt hetekben a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos sorozatos frissítésekben Vlagyimir Putyin orosz elnök december 17-én kijelentette, hogy az Oresnyik még az év vége előtt harci szolgálatba áll. Kijelentése ellentmondott Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnöknek, aki szerint Moszkva már 2025-ben felszerelte egy dandárt a rakétákkal.

A telepítésre akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kritikus szakaszba érkeznek. Donald Trump amerikai elnök vasárnap fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt floridai üdülőhelyén, és kijelentette, hogy Kijev és Moszkva „minden eddiginél közelebb áll” a békemegállapodáshoz.

Az Oresnyik, ami oroszul „mogyorófát” jelent, egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, amelyet az amerikai védelmi minisztérium „kísérleti” rakétaként ír le, amely Oroszország RS-26 interkontinentális ballisztikus rakétaprogramján alapul, amelyet állítólag 2018-ban leállítottak.

Nyugati szakértők szerint az Oresnyik az RS-26-ból származik, amelyből eltávolították a hajtómű fokozatot, csökkentve ezzel a hatótávolságát. Maga az RS-26 az RS-24 Yars interkontinentális ballisztikus rakéta rövidített változata, amely egy fokozattal kevesebb.

A rakéta hossza becslések szerint 15–18,5 méter, átmérője körülbelül 1,9 méter, és mobil szállítóeszközre és indítóállványra van szerelve a gyors bevetés és elrejtés érdekében.