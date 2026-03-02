Az iráni helyzet miatt elhalasztanak több nemzetközi versenyt – a budapestivel még nem tudják, mi lesz

Kérdéses a budapesti párbajtőr GP megrendezése

A FIE alelnöke, a magyar szövetség főtitkára, Tamás Henriette az alábbi tájékoztatást adta a hétvégi versenyek elhalasztásának ügyében.

„A legfontosabb két tényező, amit figyelembe vettünk: a biztonság, illetve a verseny indulásához való lehetőség biztosítása.

Visszajelzéseink alapján több nemzet lemondta a szereplést a konfliktus kirobbanása után, mert nem érezték a kellő biztonság szavatolását.

Másfelől pedig teljes légtéri zárlat van a térségben, többek között a hatalmas forgalmú dubaji és dohai reptér sem üzemel. Ez pedig számos nemzet utazását ellehetetleníti. Fontos az is, hogy ezeket a versenyeket nem töröltük, hanem elhalasztottuk. Reméljük, találunk helyet a versenynaptárban, hogy azokat a szezon világversenyei előtt megrendezzük” – jegyezte meg a sportvezető, majd így folytatta a március közepére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix kapcsán.