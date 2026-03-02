Ft
háború vívás Irán

Az iráni helyzet miatt elhalasztanak több nemzetközi versenyt – a budapestivel még nem tudják, mi lesz

2026. március 02. 15:50

Bizonytalanná vált a magyar verseny sorsa. A fővárosi párbajtőr GP halasztásáról hamarosan döntés születhet.

2026. március 02. 15:50
null

A Közel-Keleten kialakult háborús helyzetre való tekintettel a Nemzetközi Vívó Szövetség, a FIE úgy döntött, hogy elhalasztja a hétvégére tervezett kairói tőr, padovai férfi kard és athéni női kard Világkupa-versenyeket – írja a Magyar Vívó Szövetség honlapja. A jövő hétvégi, budapesti párbajtőr Westend Grand Prix rendezése egyelőre kérdéses.

párbajtőr
Egyelőre bizonytalan a budapesti párbajtőr Grand Prix sorsa
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mint ismert, a folyamatosak a rakétacsapások a Közel-Keleten, miután Izrael és az Egyesült Államok szombatra virradóra megtámadta Iránt, az iszlám köztársaság pedig válaszul katonai ellencsapásokat indított. Az Iránban futballozó Gera Dániel szerencsésen elhagyta az országot, a Dubajban élő magyar játékvezető, Vad II István azonban egyelőre nem tudja, hova meneküljön.

Kérdéses a budapesti párbajtőr GP megrendezése

A FIE alelnöke, a magyar szövetség főtitkára, Tamás Henriette az alábbi tájékoztatást adta a hétvégi versenyek elhalasztásának ügyében.

„A legfontosabb két tényező, amit figyelembe vettünk: a biztonság, illetve a verseny indulásához való lehetőség biztosítása.

Visszajelzéseink alapján több nemzet lemondta a szereplést a konfliktus kirobbanása után, mert nem érezték a kellő biztonság szavatolását.

Másfelől pedig teljes légtéri zárlat van a térségben, többek között a hatalmas forgalmú dubaji és dohai reptér sem üzemel. Ez pedig számos nemzet utazását ellehetetleníti. Fontos az is, hogy ezeket a versenyeket nem töröltük, hanem elhalasztottuk. Reméljük, találunk helyet a versenynaptárban, hogy azokat a szezon világversenyei előtt megrendezzük” – jegyezte meg a sportvezető, majd így folytatta a március közepére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix kapcsán.

Sajnos, az időpont közelsége miatt kérdésessé vált a versenyünk megrendezése. A következő napokban kikérjük a tagországok véleményét ezzel kapcsolatosan,

és 48-72 órán belül ezzel kapcsolatosan is döntést hozunk. Mivel újabb egy hét múlva tervezzük Budapesten a kerekesszékes Világkupát, ezzel kapcsolatosan is hasonló iránymutatást várunk a paravívók nemzetközi szövetségétől” – tette hozzá Tamás Henriette.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

canadian-deplorable
•••
2026. március 02. 18:01 Szerkesztve
A kairóit megértem, de az európai versenyeket ugyan miért kell elhalasztani? Ezek mind befostak, vagy miért?
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. március 02. 17:29
Nincs ott sem háború, csak az amcsik élesbe gyakorlatoznak Szarba Ukrajna
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!