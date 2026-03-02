Az iráni helyzet miatt elhalasztanak több nemzetközi versenyt – a budapestivel még nem tudják, mi lesz

Iráni helyzet: „Dani biztonságban elhagyta az országot” – Gera játékosügynöke a Mandinernek
Ivan Rados adott megnyugtató helyzetjelentést az Iránból kimenekített játékosáról.
Bizonytalanná vált a magyar verseny sorsa. A fővárosi párbajtőr GP halasztásáról hamarosan döntés születhet.
A Közel-Keleten kialakult háborús helyzetre való tekintettel a Nemzetközi Vívó Szövetség, a FIE úgy döntött, hogy elhalasztja a hétvégére tervezett kairói tőr, padovai férfi kard és athéni női kard Világkupa-versenyeket – írja a Magyar Vívó Szövetség honlapja. A jövő hétvégi, budapesti párbajtőr Westend Grand Prix rendezése egyelőre kérdéses.
Mint ismert, a folyamatosak a rakétacsapások a Közel-Keleten, miután Izrael és az Egyesült Államok szombatra virradóra megtámadta Iránt, az iszlám köztársaság pedig válaszul katonai ellencsapásokat indított. Az Iránban futballozó Gera Dániel szerencsésen elhagyta az országot, a Dubajban élő magyar játékvezető, Vad II István azonban egyelőre nem tudja, hova meneküljön.
A FIE alelnöke, a magyar szövetség főtitkára, Tamás Henriette az alábbi tájékoztatást adta a hétvégi versenyek elhalasztásának ügyében.
„A legfontosabb két tényező, amit figyelembe vettünk: a biztonság, illetve a verseny indulásához való lehetőség biztosítása.
Visszajelzéseink alapján több nemzet lemondta a szereplést a konfliktus kirobbanása után, mert nem érezték a kellő biztonság szavatolását.
Másfelől pedig teljes légtéri zárlat van a térségben, többek között a hatalmas forgalmú dubaji és dohai reptér sem üzemel. Ez pedig számos nemzet utazását ellehetetleníti. Fontos az is, hogy ezeket a versenyeket nem töröltük, hanem elhalasztottuk. Reméljük, találunk helyet a versenynaptárban, hogy azokat a szezon világversenyei előtt megrendezzük” – jegyezte meg a sportvezető, majd így folytatta a március közepére tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix kapcsán.
Sajnos, az időpont közelsége miatt kérdésessé vált a versenyünk megrendezése. A következő napokban kikérjük a tagországok véleményét ezzel kapcsolatosan,
és 48-72 órán belül ezzel kapcsolatosan is döntést hozunk. Mivel újabb egy hét múlva tervezzük Budapesten a kerekesszékes Világkupát, ezzel kapcsolatosan is hasonló iránymutatást várunk a paravívók nemzetközi szövetségétől” – tette hozzá Tamás Henriette.
Vad II István elmondta, hogy a térségben ragadt kollégáival nem tudják, merre indulhatnának biztonságosabb helyre.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt