Brutális bejelentés érkezett Magyarországról: óriási visszhangja lehet a lépésnek – az eseményen Orbán Viktor is feltűnt

Hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a globális védelmi ipar egyik meghatározó szereplője, a Czechoslovak Group (CSG). A megállapodást a Miniszterelnökségnek is otthont adó Karmelita kolostor falai között jelentették be. A brutális magyar bejelentésről a Portfolio azt írja, az együttműködés részeként a CSG leányvállalata, a CSG Defence 49 százalékos tulajdonrészt szerez a 4iG SDT projektcégében (4iG SDT Egy Zrt.), amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett részesedéshez jut a Rába Járműipari Holding többségi tulajdonában álló vállalatban. Az irányítás továbbra is a 4iG SDT-nél marad.

Brutális magyar bejelentés: hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a globális védelmi ipar egyik meghatározó szereplője, a Czechoslovak Group (CSG)

A felek emellett gyártási együttműködésről is megállapodtak: a Rába gyártóként és integrációs partnerként kapcsolódik be a CSG és annak többségi tulajdonú cége, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai járművet érintő exportprogramjába. A projekt értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót, ami a Rába történetének egyik legnagyobb volumenű ipari megrendelését jelenti.