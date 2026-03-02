Ft
4iG lockheed martin csg rába magyar honvédség orbán viktor

Brutális bejelentés érkezett Magyarországról: óriási visszhangja lehet a lépésnek – az eseményen Orbán Viktor is feltűnt

2026. március 02. 18:13

Stratégiai jelentőségű védelmi ipari megállapodást jelentettek be Budapesten: a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt., a Rába Járműipari Holding és a cseh CSG együttműködése új szintre emelheti a magyar hadiipart, miközben Győrben akár egy új, magyar HIMARS-változat gyártása is elindulhat. Brutális magyar bejelentés történt hétfőn.

2026. március 02. 18:13
Nagy Gábor
Hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a globális védelmi ipar egyik meghatározó szereplője, a Czechoslovak Group (CSG). A megállapodást a Miniszterelnökségnek is otthont adó Karmelita kolostor falai között jelentették be. A brutális magyar bejelentésről a Portfolio azt írja, az együttműködés részeként a CSG leányvállalata, a CSG Defence 49 százalékos tulajdonrészt szerez a 4iG SDT projektcégében (4iG SDT Egy Zrt.), amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett részesedéshez jut a Rába Járműipari Holding többségi tulajdonában álló vállalatban. Az irányítás továbbra is a 4iG SDT-nél marad.

Brutális magyar bejelentés
Brutális magyar bejelentés: hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a globális védelmi ipar egyik meghatározó szereplője, a Czechoslovak Group (CSG)

A felek emellett gyártási együttműködésről is megállapodtak: a Rába gyártóként és integrációs partnerként kapcsolódik be a CSG és annak többségi tulajdonú cége, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai járművet érintő exportprogramjába. A projekt értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót, ami a Rába történetének egyik legnagyobb volumenű ipari megrendelését jelenti.

A Magyar Honvédség járműparkjának átfogó megújítása

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a 4iG SDT között aláírt háromoldalú együttműködési és keretmegállapodások lehetővé teszik a haderő járműállományának széles körű modernizációját.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója elmondta: a következő öt évben a vállalat a Rába részvételével, valamint a török Nurol Makina közreműködésével akár 800 darab Gidrán 4x4 páncélozott jármű gyártását, összeszerelését és rendszerbe állítását valósíthatja meg.

Ezzel párhuzamosan Magyarországon készülhet el akár 2000 darab Tatra 8x8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű is, beleértve azok teljes életciklus-támogatását, a 4iG SDT, a Rába és a CSG együttműködésében.

A Rába emellett elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán flottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatait is.

Brutális magyar bejelentés: elindulhat a HUMARS-program

A vezérigazgató kiemelte: a 4iG SDT, a Rába és az amerikai Lockheed Martin együttműködésében megkezdődhet a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program. Ennek keretében Győrben integrálják a Magyar Honvédség által tervezett HIMARS-rendszerek indító-töltő modulját a Rábánál gyártott Tatra 6x6 katonai járműplatformokra.

Ez gyakorlatilag egy új, magyar fejlesztésű HIMARS-változat létrejöttét jelenti, amely az amerikai technológiát a hazai gyártási tapasztalattal ötvözi, és hosszabb távon exportképes termékké válhat.

Orbán Viktor: a régió csak együtt lehet sikeres

Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki hangsúlyozta: a világpolitikai és gazdasági erőviszonyok átalakulása egyszerre hordoz lehetőséget és kockázatot Közép-Európa számára. Mint fogalmazott, a térség országai külön-külön sérülékenyek, együtt azonban meghatározó tényezővé válhatnak.

A kormányfő kiemelte: a cél a régió iparának megerősítése és a közös védelmi képességek fejlesztése. Ennek részeként a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válhat.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy a Magyarországon gyártott Tatra páncélozott teherautókra már mintegy 2000 darabos, 600 milliárd forintos megrendelés érkezett, míg a hazai fejlesztésű Gidrán járművekből közel 800 darabra mutatkozik kereslet, hozzávetőleg 1000 milliárd forint értékben.

A HUMARS-program kapcsán elmondta: a megvalósításhoz új gyárak épülnek, és a HIMARS a világ egyik legkorszerűbb fegyverrendszerének számít. A kapcsolódó együttműködésről február közepén, Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása során született megállapodás, amely az Egyesült Államok legfelsőbb szintű jóváhagyását is megkapta.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a most bejelentett megállapodások összesen mintegy 100 milliárd forintos infrastruktúra- és gyárfejlesztési programot indítanak el, amely biztosítja, hogy a Rába megfeleljen a 21. századi ipari követelményeknek.

Jelentős növekedési pálya és piaci reakciók

A megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának kulcselemei. A Rába a hazai és exportprogramok révén a következő évtizedben több mint tízezer katonai jármű gyártásában, összeszerelésében és karbantartásában vehet részt. A várakozások szerint az export- és hazai keretmegállapodások összértéke meghaladhatja a 2000 milliárd forintot.

A tőkepiaci reakció sem maradt el: a kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellenére a védelmi szektor papírjai felülteljesítettek. A Rába részvényei a bejelentést követően mintegy 10 százalékkal erősödtek, míg a 4iG árfolyama a korábbi esést ledolgozva ismét pluszba fordult.

Nyitóképünk: illusztráció (forrás: Facebook)

 

Halder_1899
2026. március 02. 18:38
Minden, MINDEN ami a Honvédségnek megy öröm. Kell minden.
F1950
2026. március 02. 18:35
Az brutális és bornírt, hogy ilyen címeket ad a Mandiner a cikkeinek
csalodtamafideszben
2026. március 02. 18:30
Háborúpártiak.
tapir32
2026. március 02. 18:22
Orbán régóta az EU tagállamok fegyverkezése mellett van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem Ukrajnának kell adni a fegyvert és a pénzt. Európát a NATO védi nem Ukrajna. Az Ukrán hadsereg megbízhatatlan és a morálja a béka feneke alatt van. 250 000 katona dezertált az ukrán hadseregből. Erőszakkal kell sorozni stb. A háború támogatottsága Ukrajnában 20% alatti, Zselenszkij támogatottsága 4%. A probléma amit most kell megoldani az az, hogy minél előbb, további embertömegek halála és megnyomorodása nélkül kell lezárni a háborút.
