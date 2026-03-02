„Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat” – szintet lép a rasszizmus elleni harc

Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű.

És ezek azok a lépések, amelyeket megtehetünk és meg kell tennünk, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket” – fogalmazott Infantino.

A FIFA-elnök állásfoglalását megelőzte az az incidens, amelynek főszereplője a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Júnior és a Benfica argentin középpályása, a rasszista viselkedés vádjával elmarasztalt Gianluca Prestianni volt. Prestianni nem játszhatott múlt szerdán a Bajnokok Ligájában, a Real elleni nyolcaddöntős visszavágón, mivel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) illetékes bizottsága eltiltotta a szerepléstől.

„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – állt a testület közleményében. A fegyelmi határozat előtt az első meccsen, amelyet Lisszabonban játszottak és a Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult,