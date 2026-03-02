Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vinicius Junior Gianni Infantino Real Madrid rasszizmus

„Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat” – szintet lép a rasszizmus elleni harc

2026. március 02. 19:23

Újabb lépést fontolgatnak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. Kiállítással büntethetik a rasszista megnyilvánulásokat.

2026. március 02. 19:23
null

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke azt mondta: ki kell állítani azokat a játékosokat, akik a pályán zajló szóváltások során eltakarják a szájukat. Gianni Infantino véleményét a Sky Sports idézte, kiemelve, hogy a futballvezér szerint ezt az intézkedést a rasszizmus és a rasszista hangok elleni küzdelem sikere érdekében kell megtenni.

rasszista
Vinícius Júnior rendszeresen céltáblája a rasszista támadásoknak
Fotó: AFP

Vinícius Júnior újabb rasszista botránya

„Ha egy játékos a kezével eltakarja a száját, és rasszista utalásokat tartalmazó dolgot mond, akkor nyilvánvalóan le kell küldeni a pályáról.

Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű.

És ezek azok a lépések, amelyeket megtehetünk és meg kell tennünk, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket” – fogalmazott Infantino.

A FIFA-elnök állásfoglalását megelőzte az az incidens, amelynek főszereplője a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Júnior és a Benfica argentin középpályása, a rasszista viselkedés vádjával elmarasztalt Gianluca Prestianni volt. Prestianni nem játszhatott múlt szerdán a Bajnokok Ligájában, a Real elleni nyolcaddöntős visszavágón, mivel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) illetékes bizottsága eltiltotta a szerepléstől.

„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – állt a testület közleményében. A fegyelmi határozat előtt az első meccsen, amelyet Lisszabonban játszottak és a Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult,

Vinícius Júnior, miután megszerezte az egyetlen gólt, a portugál csapat szurkolói felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben.

A spanyolok légiósa ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt, amelyekkel az argentin a mezével a száját eltakarva árasztotta el a brazil játékost.

Ezt is ajánljuk a témában

A botránynak már magyar vonatkozása is van, miután a Bayern München edzője, Vincent Kompany is hallatta hangját a témában: nyilvánosan megsértette Magyarországot, úgy fogalmazott, vannak országok, példaként hazánkat is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet...

Erre válaszul írt levelet Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az UEFA elnökének, aki átfogó vizsgálatot indított a kérdésben.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. március 02. 20:23
Vagy tolják ezt: "That your holiness has freed his terringette and brass whistle from the bait!" (Hogy a terringettét és rézfánfütyülőjét a csalitból szabadult szentségednek!) Nem is kell a szájat eltakarni, törjék a fejüket a tüketnémák, akiket őrül állítanak ügyelni a szavakra.
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. március 02. 20:18
Nem kell ezzel csevegni. Fel kell rúgni a picsába. Az sokkal becsületesebb, mert így bánik a foci a gyökerekkel. Arról nem tehet, hogy fekete, ezzel nem kell cseszegetni. Legfeljebb azt lehet mondani neki: "Tanga a unggoy!"
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. március 02. 20:17 Szerkesztve
Már az is vicc, hogy a majom szó miatt kénytelen vagy eltakarni az arcod...Nesze neked szólásszabadság...
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 02. 19:44
Inkább azt a szabályt kellene visszaállítani, hogy egy csapatban legfeljebb két idegenlégiós játszhat. 11 külföldiből álló európai csapatok a vicc kategória. Kinek az érdeke, hogy négerek játszanak Európában a helyiek helyett?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!