„Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat” – szintet lép a rasszizmus elleni harc

„Nem tudom, mire gondolt Kompany” – korábbi magyar válogatott játékos a rasszista botrányról
Kiderült, mit tapasztal napjainkban a magyar stadionokban és előfordul-e a Vinícius-ügyhöz hasonló incidens idehaza.
Újabb lépést fontolgatnak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. Kiállítással büntethetik a rasszista megnyilvánulásokat.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke azt mondta: ki kell állítani azokat a játékosokat, akik a pályán zajló szóváltások során eltakarják a szájukat. Gianni Infantino véleményét a Sky Sports idézte, kiemelve, hogy a futballvezér szerint ezt az intézkedést a rasszizmus és a rasszista hangok elleni küzdelem sikere érdekében kell megtenni.
„Ha egy játékos a kezével eltakarja a száját, és rasszista utalásokat tartalmazó dolgot mond, akkor nyilvánvalóan le kell küldeni a pályáról.
Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű.
És ezek azok a lépések, amelyeket megtehetünk és meg kell tennünk, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket” – fogalmazott Infantino.
A FIFA-elnök állásfoglalását megelőzte az az incidens, amelynek főszereplője a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Júnior és a Benfica argentin középpályása, a rasszista viselkedés vádjával elmarasztalt Gianluca Prestianni volt. Prestianni nem játszhatott múlt szerdán a Bajnokok Ligájában, a Real elleni nyolcaddöntős visszavágón, mivel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) illetékes bizottsága eltiltotta a szerepléstől.
„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – állt a testület közleményében. A fegyelmi határozat előtt az első meccsen, amelyet Lisszabonban játszottak és a Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult,
Vinícius Júnior, miután megszerezte az egyetlen gólt, a portugál csapat szurkolói felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben.
A spanyolok légiósa ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt, amelyekkel az argentin a mezével a száját eltakarva árasztotta el a brazil játékost.
A botránynak már magyar vonatkozása is van, miután a Bayern München edzője, Vincent Kompany is hallatta hangját a témában: nyilvánosan megsértette Magyarországot, úgy fogalmazott, vannak országok, példaként hazánkat is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet...
Erre válaszul írt levelet Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az UEFA elnökének, aki átfogó vizsgálatot indított a kérdésben.
Megérkezett a levél Schmidt Ádámhoz. Az UEFA elnöke megkeresi a Bayern Münchent a felháborító rasszista vádak miatt.
