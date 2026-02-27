Befutott az európai szövetség válasza: átfogó vizsgálatot rendeltek el Magyarország miatt

Mint arról beszámoltunk, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár néhány napja levelet írt az UEFA elnökének, Aleksander Čeferinnek, hogy felemelje a szavát a magyarok rossz hírét keltő rágalmak miatt – levelére pedig már be is futott a válasz. Február közepén az FC Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany sértő kijelentést tett hazánkra, a belga szakember Vinícius Júnior legújabb rasszista botránya kapcsán úgy fogalmazott, hogy vannak országok, példaként Magyarországot is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet.... Kompany úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán. Éppen ezért ragadott tollat Schmidt Ádám.

Vincent Kompanynak nincs jó véleménye hazánkról – az UEFA most megkeresi a Bayern Münchent

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

UEFA-vizsgálat indul

Schmidt Ádám a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: