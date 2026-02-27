Befutott az európai szövetség válasza: átfogó vizsgálatot rendeltek el Magyarország miatt

A legmagasabb szintről érkezett válasz a Magyarországot érintő alaptalan vádakra (VIDEÓ)
Schmidt Ádám sportért felelő államtitkár levelet írt az UEFA elnökének.
Megérkezett a levél Schmidt Ádámhoz. Az UEFA elnöke megkeresi a Bayern Münchent a felháborító rasszista vádak miatt.
Mint arról beszámoltunk, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár néhány napja levelet írt az UEFA elnökének, Aleksander Čeferinnek, hogy felemelje a szavát a magyarok rossz hírét keltő rágalmak miatt – levelére pedig már be is futott a válasz. Február közepén az FC Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany sértő kijelentést tett hazánkra, a belga szakember Vinícius Júnior legújabb rasszista botránya kapcsán úgy fogalmazott, hogy vannak országok, példaként Magyarországot is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet.... Kompany úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán. Éppen ezért ragadott tollat Schmidt Ádám.
Schmidt Ádám a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott:
Az UEFA elnöke is elítéli a rasszizmus és a kirekesztés bármilyen formáját és aggályosnak tart bármilyen alaptalan híresztelést is”
– jelentette ki az államtitkár, majd hozzátette, a szervezet vezetője ígéretet tett rá, hogy megkeresi a Bayern Münchent és Csányi Sándor MLSZ-elnököt is, hogy az ügy teljes körűen ki legyen vizsgálva.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
***
