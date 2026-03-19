Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vígjáték összeállításelső akciófilm Bruce Willis

A legnagyobb bukásához a magyarok is hozzájárultak – hetvenegy éves lett Bruce Willis, íme 5 rendhagyó szerepvállalása

2026. március 19. 15:10

Nagyszájú csecsemőként és öngyilkosjelölt vállalkozóként is kiváló volt. Mint az alábbi összeállításból kiderül, Bruce Willis nemcsak akcióhősként vált feledhetetlenné.

Német Dániel

Az akciófilmjein szocializálódva még mindig fájdalmas szembenézni azzal, hogy egy lezárt életműről beszélhetünk, Bruce Willis születésnapja alkalmából viszont most a búslakodás helyett inkább a zseniális karrierjét ünnepeljük. És nyilván elsősorban keménykezű igazságtevőként azonosítjuk, eltérő karaktereket is hasonlóképpen ügyesen formált meg. 

Bruce Willis
Akcióhősként vált sztárrá, de most Bruce Willis egyéb szerepeire koncentrálunk (Forrás: TMDB)

Nicsak, ki beszél (1989)

Rongyosra nézte annak idején videókazettán John Travolta nagy sikerű családi vígjátékát, de mégsem emlékszik rá, hogy Bruce Willis játszott volna benne? Nem véletlenül, ugyanis a csecsemő hangjaként hallható csupán, így a magyar szinkron miatt lemaradtunk róla. Végül is, érthető választás volt erre a szerepre, hiszen 

az akcióhős és a baba egyaránt kopasz.  

A második részben ráadásul a másik kölyöknek Damon Wayans kölcsönözte az orgánumát, egy évvel később pedig a két színészt együtt láthattuk Az utolsó cserkészben

1994-ben pedig John Travoltával a Ponyvaregényben szerepelt együtt, a 2022-ben debütált Fejvadászok bosszúját pedig azzal reklámozták, hogy Tarantino klasszikusa után csaknem harminc évvel ismét közös filmben láthatjuk a két sztárt. Sajnos a felvételek alatt Willis már súlyos afáziában szenvedett, de egyébként sem rajta múlt, hogy csapnivaló lett a végeredmény.

Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér (1991)

Ritka szomorú tud lenni, amikor valakinek éppen a régóta dédelgetett álomprojektje fordul totális kudarcba. Legutóbb ez történt Kevin Costnerrel a Horizont: Egy amerikai eposszal, Francis Ford Coppolával a Megalopolisz című sci-fivel, de a frissen sztárrá vált Bruce Willisnek is majdnem totális gellert kapott a karrierje, amikor végre megfilmesítették a főszereplésével az előtte már több mint tíz évig pátyolgatott ötletét. 

A Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér mára némi kult státuszba került,  de a maga korában a musicalelemekkel is operáló sajátos James Bond-paródiát se lenyelni, se kiköpni nem tudta a közönség. És azt sem segítette a sikert, hogy a marketingesek átverték a nézőket, és úgy vágták össze az előzetest, mint egy új Die Hard-filmről lenne szó. Az infernális bukáshoz azonban több is kellett; a költségvetés elszállt mások mellett a tervezettnél jóval lassabban haladó forgatás és a számtalan európai helyszín miatt. És ironikus módon azért is, mert 

spórolási szándékból jó néhány Angliában játszódó jelenetet Budapesten vettek fel. ekkor azonban még messze volt a Vajna-éra, a stáb azzal szembesült, hogy a magyar szakemberek egyáltalán nincsenek felkészülve egy ilyen produkcióra

Végül az akkoriban gigászinak számító hatvanötmillió dolláros büdzséből világszinten is csupán tizenhétmillió csordogált vissza. 

A Sakál (1997)

A Sakál napja című klasszikus modernizált átiratában a hírhedt bérgyilkos az oroszok megbízásából a first ladyt veszi célba, az egyetlen ember pedig, aki ismeri a merénylő arcát, egy bebörtönzött IRA-terrorista. Az FBI azonban ahelyett, hogy megkérné, rajzolja le nekik a fizimiskáját – ez nyilván túl logikus lenne –, inkább szabadon engedi, azt ígérve, hogy amennyiben kézre keríti a gyilkost, amnesztiában részesül. 

Abból a szempontból ez az alkotás nem lóg ki Willis életművéből, hogy ezúttal is inkább a fegyvereket járatja és nem a száját, viszont 

főgonoszként se előtte, se utána nem láthattuk. 

És roppant menőn és karizmatikusan formálja meg a címszereplőt, de Richard Gere-t is üdítő volt a sok bájgúnárkodás után akcióhősként. 

Persze, ha visszagondolok a film korabeli kritikai fogadtatására, akkor lehet, hogy mai szemmel már nem érezném túl acélosnak. Tizenkét évesen viszont egy balatonkenesei moziba belógva látni feledhetetlen élmény volt, így eszem ágában sincs utólag lerombolni ezt az emléket egy újranézéssel.

Hatodik érzék (1999)

Azután, hogy oly sokszor láttuk atlétatrikóban cifra trágárságok közepette irtani az ellent, ha van olyan karaktertípus, ami látszólag egyáltalán nem passzol hozzá, 

akkor az egy New York-i csúcsértelmiség figurája. 

M. Night Shyamalan brutális sikert aratott horrorjában a visszafogott, elegáns játékával mégis százszázalékosan hiteles volt a szellemeket látó kölyök gyermekpszichológusának szerepében: olykor szavak nélkül, csekély gesztusokkal is magabiztosan uralta a vásznat. A melankolikus ábrázatával pedig gond nélkül megteremtette annak a mélységnek az illúzióját, amelynek köszönhetően elhittük, egy végtelenül tanult, magas intellektusú férfit látunk.

Bajnokok reggelije (2000)

Meg merem kockáztatni, hogy Kurt Vonnegut regénye talán a legviccesebb könyv a teljes világirodalomban, számtalan kellemetlen percet okozott, amikor egyetemistaként a metrón olvasva nem bírtam elfojtani a röhögést. Viszont annyira komplex és szürreális, hogy valószínűleg lehetetlen lenne méltóképpen megfilmesíteni, bele is tört rendesen Alan Rudolph rendező bicskája. Nem kicsit, nagyon. 

Totális káoszt szabadított a vászonra, mivel előbb olvastam a könyvet, mint hogy a feldolgozást láttam volna, így nem tudom százszázalékosan kijelenteni, de egészen biztos vagyok benne, hogy aki előzetes ismeret nélkül ül le elé, egy kukkot sem ért a filmből. Orbitális bukás is lett belőle, tizenkétmillió dollárból készült, világszerte viszont mindössze 174 ezer dollárt termelt.  A költségvetés jelentős része egyébként valószínűleg Willis zsebében landolt, és rá is szolgált: 

lubickol a milliomos vállalkozó szerepében, 

akiért ugyan a kisvárosban az összes nő mániákusan rajong, súlyos tévképzetek gyötrik, a halott feleségével beszélget, máskor pedig öngyilkossággal kísérletezik. Kár, hogy a sztárnak ez a vígjátéki vonal egy-egy példát leszámítva sosem jött be igazán, mert kiváló komikusi vénája miatt ezúttal is ő mentette meg a filmet a teljes nézhetetlenségtől.  

Nyitókép: Hudson Hawk - Egy mestertolvaj aranyat ér. Forrás: TMDB 

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
manus-manum-lavat
2026. március 19. 15:56
Egészen hihetetlen önmagában az is, hogy mennyi jó filmben játszott, és az is, hogy mennyi jó film készült "régen", és egyáltalán nem egy kaptafára...a 2014 utáni időszakot zárójelbe téve. A senki bolondja, vagy a Holdfény királyságban ráosztott szerepben is zseniális volt. Főhősként, főgonoszként, balekként, mellékszereplőként, de talán a komikus vénája miatt zárta szívébe mindenki.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 19. 15:38
Alvilági játékok, Az ötödik elem, 12 majom.
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2026. március 19. 15:35
Nekem nem a filmjei maradnak meg. Van az a régi-régi koncertfelvétel a jutubon, amiben Willis a Temptation-nal énekel. Azon a felvételen olyan életöröm sugárzik a pasasról, hogy élmény nézni. Ha rosszkedvű vagyok, kedélygyógyításra használom. :)
Válasz erre
1
0
hatefo
•••
2026. március 19. 15:21 Szerkesztve
Nagy színész. Sokáig fogjuk még csodálni. De ne erőltesse tovább. Ne rombolja le mindezt. Vonuljon vissza. Mindenki megöregszik. Vonuljon nyugdíjba.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!