Egykor zsenik voltak, ma már kínosak – 5 rendező, akinek ígéretesen indult a pályája, majd leküzdötte magát a harmadvonalba

A Drakula Luc Besson rendezői pályafutásának egyik mélypontja lett. Forrás: Vertigo Média Kft.

Renny Harlin

Az összeállításunk legaktuálisabb alkotója egyben talán a legkevésbé ismert is, noha eleinte rászolgált arra, hogy komolyan vegyük. A világ legtöbb részén alig ismerik, itthon azonban nem kis részben Nagy Feró zseniális szinkronhangja miatt a Ford Fairlane kalandjainak hatalmas kultusza van. Renny Harlin a kilencvenes években egy igazán biztos kezű akciófilmes rendezőnek számított, az ő nevéhez fűződik a Die Hard második része, a Függő játszma vagy az Utánunk a tűzözön. Aztán az ezredforduló után valami megtört, és olyan középkategóriát is alulról karcoló alkotásokkal rukkolt elő, mint az Egy gyilkos agya, A testvériség vagy a 12 menet. És már a Rémálom az Elm utcában 4.: Az álmok urával vagy Az ördögűző: A kezdetekkel is kacérkodott a horror műfajával, de bár ne tette volna,

a legérthetetlenebb döntést azonban a közelmúltban hozta.

Nem elég, hogy folytatta – vagy inkább remake-elte – a relatív friss, 2008-as Hívatlanokat, de egyből trilógiát készített belőle. Pedig a sztoriban – miszerint egy párt látszólag minden ok nélkül maszkos őrültek kezdenek terrorizálni – még másfél órányi alapanyag sincsen, ráadásul az első két részt se feszültség, se stílusosság nem jellemezte, de legalább a színészi játékok is csapnivalóak voltak. Rejtély, miként kerülhettek moziba a streamingplatformok süllyesztője helyett, és azt sem tudom elképzelni, hogy az első két rész után ki az, aki a jelenlegi jegyárak mellett mozijegyet vált a február 12-én debütáló harmadik epizódra.